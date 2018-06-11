ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Interneta veikals

Visas sērijas

  • Produkta priekšpuses fotoattēls
  • Galvenais fotoattēls ar produktu lietojumā
  • Tālvadības fotoattēls
  • Savienojuma puses zīmējums
  • Primārais attēls
  • Produkta priekšpuses fotoattēls
  • Galvenais fotoattēls ar produktu lietojumā
  • Tālvadības fotoattēls
  • Savienojuma puses zīmējums
  • Primārais attēls

Izbeigta ražošana

4000 seriesFull HD Ultra Slim LED televizors

48PFT4101/12

4

| (42) Atsauksmes

Full HD Slim LED televizors

Philips 4100 Series televizora stilīgais dizains ar Digital Crystal Clear ir vērtība jūsu mājās. Baudiet tā Full HD attēla kvalitāti ar Perfect Motion Rate un dzidru skanējumu lieliskai izklaides pieredzei.

Skatīt visas priekšrocības
TV brand claim gold

99,91 % cilvēku, kuri izmēģina Ambilight TV, nekad nevēlas to atdot. 1

Ar Digital Crystal Clear

Full HD Slim LED televizors

  • 121 cm (48")

  • Full HD LED TV

  • DVB-T/T2/C

USB ports multivides atskaņošanai

USB ports multivides atskaņošanai

Dalieties jautrībā. Pievienojiet savu USB atmiņas karti, digitālo kameru, MP3 atskaņotāju vai citu multivides ierīci pie televizora USB porta, lai skatītos fotoattēlus, videoklipus un klausītos mūziku, izmantojot ērtu ekrāna satura pārlūku.

Digital Crystal Clear: precizitāte, ar ko vēlēsieties dalīties

Dabiskiem attēliem no jebkura avota Philips radīja Digital Crystal Clear. Neatkarīgi no tā, vai .skatāties iecienītās pārraides, filmas, ziņas vai baudāt izklaidi kopā ar draugiem, attēlam vienmēr būs optimāls kontrasts, krāsas un asums.

Īpaši plāns un izsmalcināts profils

Īpaši plāns un izsmalcināts profils

Plāns. Mūsdienīgs. Izsmalcināts. Precīzs. Philips Ultra Slim siluets. Tik plāns siluets izraisa lielu interesi, un tas nav pārsteidzoši, zinot, cik izsmalcināti tas izskatīsies jūsu interjerā.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
Klientu viedokļi produktu un zvaigžņu vērtējumu veidā ir noderīgi visiem. Tie palīdz uzzināt vairāk par produktu un pieņemt pirkuma lēmumu. Ikviens klients, kurš ir iegādājies produktu tiešsaistē vai veikalā, var iesniegt atsauksmi

4.0

no 5

42

Atsauksmes

11/06/2018

Latvija

Latvija

Viss OK!

Ērts, labi regulējams, laba izšķirtspēja, pietiekami ātra reakcija.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series 32PFT4101 Full HD Ultra Slim LED televizors

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series 32PFT4101 Full HD Ultra Slim LED televizors

01/03/2017

Polska

Polska

Verificēts pircējs

ten produkt jest wspanialy

BARDZO DOBRY TELEWIZOR. JAK NA RAZIE JESTEM ZADOWOLONY Z ZAKUPU.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series 32PFT4101 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series 32PFT4101 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

01/03/2017

Polska

Polska

Verificēts pircējs

ten produkt jest wspanialy

BARDZO DOBRY TELEWIZOR. JAK NA RAZIE JESTEM ZADOWOLONY Z ZAKUPU.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series 32PFT4101 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series 32PFT4101 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

Pieraksties Philips jaunumiem un saņem ekskluzīvus piedāvājumus

  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Es vēlos saņemt reklāmas ziņojumus par Philips produktiem, pakalpojumiem, pasākumiem un akcijām, pamatojoties uz manām izvēlēm un darbībām. Es varu viegli atcelt abonementu jebkurā laikā!

  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Atrunas

  1. Pamatojoties uz Ambilight izmēģinājuma programmas rezultātiem Zviedrijā, Dānijā, Somijā, Norvēģijā, Apvienotajā Karalistē, Vācijā, Austrijā un Francijā laikā no 2023. gada 24. februāra līdz 2025. gada 28. februārim. Šajā periodā 99,91 % dalībnieku izvēlējās paturēt savu Ambilight TV, neskatoties uz iespēju to atgriezt, saņemot pilnu naudas atmaksu un nenorādot iemeslu. 

  1. EPG un faktiskā pieejamība (līdz 8 dienām) ir atkarīga no valsts un operatora.

  2. Enerģijas patēriņš kWh gadā, pamatojoties uz televizora strāvas patēriņu, darbojoties 4 stundas dienā 365 dienas gadā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no televizora lietošanas biežuma.

  3. Televizors atbalsta bezmaksas digitālo videoapraides (DVB) uztveršanu. Iespējams, netiek atbalstīti noteikti DVB operatori. Atjaunotais saraksts pieejams Philips atbalsta vietnes bieži uzdoto jautājumu sadaļā. Dažu operatoru saturam nepieciešama nosacītā piekļuve un abonements. Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar savu operatoru.

  4. (Philips) ir saderīgs tikai ar konkrētu Philips atskaņotāja ierīci.