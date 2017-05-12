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  • Produkta priekšpuses fotoattēls
  • Galvenais fotoattēls ar produktu lietojumā
  • Tālvadības fotoattēls
  • Tālvadības fotoattēls
  • Detalizēts produkta fotoattēls
  • Savienojuma puses zīmējums
  • Alternatīvs produkta fotoattēls
  • Alternatīvs produkta fotoattēls
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Izbeigta ražošana

7000 series4K UHD Ultra Slim televizors, ko darbina Android™

49PUK7100/12

2.8

| (4) Atsauksmes

4K UHD Ultra Slim LED televizors, ko darbina Android

Īpaši ātrs Quad Core procesors apvienojumā ar Ultra Slim korpusu: 7100. sērijas UHD televizors ar Android jaudu darbojas tikpat dinamiski, kā liecina tā izskats. Elegants sudrabots ietvars, plāns statīvs un Ambilight vēl vairāk uzlabos jūsu skatīšanās pieredzi

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TV brand claim gold

99,91 % cilvēku, kuri izmēģina Ambilight TV, nekad nevēlas to atdot. 1

Ar Ambilight 2-plakņu

4K UHD Ultra Slim LED televizors, ko darbina Android

  • 123 cm (49")

  • 4K Ultra HD LED TV

  • Quad Core, 16 GB un paplaš. iespējas

  • DVB-T/C/S/S2

4K Ultra HD: izšķirtspēja, kādu vēl neesat redzējis

Ultra HD televizoram ir 4 reizes lielāka izšķirtspēja nekā standarta Full HD televizoram. Ar vairāk nekā 8 miljoniem pikseļu un mūsu unikālo Ultra Resolution mērogošanas tehnoloģiju varēsiet baudīt uzlabotus attēlus neatkarīgi no oriģinālā satura. Izbaudiet uzlabotu asumu, palielinātu dziļuma uztveršanu, satriecošu kontrastu, vienmērīgu, dabisku kustību un nevainojamas detaļas.

Ambilight maina jūsu televizora skatīšanās paradumus

Ambilight maina jūsu televizora skatīšanās paradumus

Ja esat iekārtojis mājokli, ieguldot tajā savu sirdi un prātu, tad kāpēc neizvēlēties televizoru, kas ir tikpat mājīgs? Philips unikālā Ambilight tehnoloģija padara jūsu ekrānu daudz plašāku un jūsu skatīšanās izjūtu - aizraujošāku, projicējot īpaši plašu gaismas spīdumu no divām televizora ekrāna malām uz apkārtējās sienas. Krāsas, spilgtums un aizraujoša darbība, kas piepilda jūsu viesistabu, nodrošinot spraigāku un iespaidīgāku skatīšanās pieredzi.

Pixel Precise Ultra HD: atklājiet spilgtu UHD attēlu kvalitāti

4K Ultra HD televizora pievilcība atklājas detaļās. Philips Pixel Precise Ultra HD dziņa attēlu apstrādes algoritmi pārvērš ienākošos attēlus UHD izšķirtspējā jūsu ekrānā. Rezultāts? Neatkarīgi no tā, vai skatāties tiešsaistes video, vai 4K Ultra HD saturu, Philips jums garantē nepārspējamu asumu, kustību, precizitāti, krāsas un kontrastu. Atklājiet tumšākus melnos un gaišākus baltos toņus, spilgtas krāsas un dabiskus ādas toņus - katru reizi un no jebkura avota.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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2.8

no 5

4

Atsauksmes

5
4
1

12/05/2017

Polska

Polska

Po aktualizacji dziala troche lepiej :)

Tak wiec po aktualizacji dziala troche lepiej poniewwaz sie juz nie wiesza, jednak nadal nie da sie otworzyc kompletnie zadnego adresu we wbudowanej przegladarce.Jest kilka innych ktore mozna zainstalowac np. z usb ale nie dzialaja zbyt dobrze.Szkoda tez ze niestety nie dziala najlepsza przegladarka na Androida OPERA :( Nadal brak przycisku badz ikonki RESTART.Wiadomo ze kazy Android ma to do siebie ze jesli cos przestaje dzialac wystarczy go zrestartowac, wtedy wszystko wraca do normy.No i apki zainstalowane z usb niestety nie maja ikon na glownym MENU, trzeba wchodzic w ustawienia i zainstalowane aplikacje zeby je odnalezc.Nadal nie odtwarza filmow w 480p.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 7000 series 55PUK7100 Niezwykle smukły telewizor 4K UHD z syst. Android™

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 7000 series 55PUK7100 Niezwykle smukły telewizor 4K UHD z syst. Android™

29/04/2016

Polska

Polska

Tv nie jest zły

tv fajny, fajne aplikacje i poruszanie się po menu. Obraz bardzo ładny i dynamiczny jak i dźwięk. Wiele do życzenia natomiast daje sam system ANDROID mianowicie 1. brak kursora co praktycznie uniemożliwia obsługę witryn www 2.brak możliwości zainstalowania innych aplikacji jak HBO GO 3.brak flash player co powoduje ze filmy on-line są nie dostępne 4.system czasem bardzo mocno się zawiesza i tv się resetuje

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 7000 series 55PUK7100 Niezwykle smukły telewizor 4K UHD z syst. Android™

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 7000 series 55PUK7100 Niezwykle smukły telewizor 4K UHD z syst. Android™

05/06/2017

България

България

Verificēts pircējs

Страхотен телевизор с всичко нужно !

Телевизорът е страхотен, но все още има голям проблем със софтуеъра ! Забелязвам, че когато инсталирам някое ново приложение от google store и започват проблеми с телевизора като например непрестанно рестартиране. Като цяло процесора е 4 ядра, но изглежда много слаб, понеже телевизора е бавен.. много !

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 7000 series 55PUK7100 4K UHD ултратънък телевизор, работещ под Android™

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 7000 series 55PUK7100 4K UHD ултратънък телевизор, работещ под Android™

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Atrunas

  1. Pamatojoties uz Ambilight izmēģinājuma programmas rezultātiem Zviedrijā, Dānijā, Somijā, Norvēģijā, Apvienotajā Karalistē, Vācijā, Austrijā un Francijā laikā no 2023. gada 24. februāra līdz 2025. gada 28. februārim. Šajā periodā 99,91 % dalībnieku izvēlējās paturēt savu Ambilight TV, neskatoties uz iespēju to atgriezt, saņemot pilnu naudas atmaksu un nenorādot iemeslu. 

  1. Vecākiem jāuzrauga bērni, kas televizoru skatās 3D formātā, un jānovēro, vai bērniem nerodas iepriekš minētās nepatīkamās sajūtas. 3D formātu nav ieteicams skatīties bērniem, kas jaunāki par 6 gadiem, jo viņu redzes sistēma vēl nav pilnīgi attīstījusies.

  2. EPG un faktiskā pieejamība (līdz 8 dienām) ir atkarīga no valsts un operatora.

  3. Android App piedāvājumi atšķiras atkarībā no valsts. Papildinformāciju, lūdzu, meklējiet savā vietējā Google Play Store veikalā.

  4. Enerģijas patēriņš kWh gadā, pamatojoties uz televizora strāvas patēriņu, darbojoties 4 stundas dienā 365 dienas gadā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no televizora lietošanas biežuma.

  5. Mākoņa spēļu piedāvājums atšķiras atkarībā no spēļu izstrādātājiem.

  6. Televizors atbalsta bezmaksas digitālo videoapraides (DVB) uztveršanu. Iespējams, netiek atbalstīti noteikti DVB operatori. Atjaunotais saraksts pieejams Philips atbalsta vietnes bieži uzdoto jautājumu sadaļā. Dažu operatoru saturam nepieciešama nosacītā piekļuve un abonements. Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar savu operatoru.

  7. (Philips) ir saderīgs tikai ar konkrētu Philips atskaņotāja ierīci.

  8. Google Cast funkcija ir atkarīga no Google Cast paredzētām aplikācijām un ierīcēm. Detalizētu informāciju, lūdzu, skatiet Google Cast produkta lapā.

  9. Philips TV Remote App aplikācija un saistītās funkcijas atšķiras atkarībā no televizora modeļa, operatora un valsts, kā arī no viedierīces modeļa un OS. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, apmeklējiet vietni: www.philips.com/TVRemoteapp.

  10. Smart TV aplikācija atšķiras atkarībā no televizora modeļa un valsts. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, apmeklējiet vietni: www.philips.com/smarttv.

  11. USB ierakstīšana pieejama tikai digitālajiem kanāliem, ierakstīšana var būt ierobežota ar apraides aizsardzību pret kopēšanu (CI+). Var tikt piemēroti valsts un kanālu ierobežojumi.