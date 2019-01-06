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Izbeigta ražošana
49PUS6551/12
4K UHD Ultra Slim LED TV, ko darbina Android TV
Perfekti izstrādātais Philips 6500 Series televizors ir klāt. Izbaudiet tā satriecošo 4K Ultra HD attēla kvalitāti un piekļūstiet izklaides pasaulei ar Android TV. Plāns rāmis un centrālais statīvs papildina eleganta dizaina apdari.
123 cm (49")
4K Ultra HD LED TV
Quad Core, 16 GB un paplaš. iespējas
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
High Dynamic Range Plus ir jauns video standarts. Tas piedāvā jaunu mājas izklaides pieredzi ar nebijušu kontrastu un krāsu kvalitāti. Izbaudiet attēlu, kas saglabā pirmavota piesātinājumu un dabiskumu un vienlaikus precīzi atspoguļo satura radītāja nolūku. Rezultāts? Lielāks spilgtums, lielāks kontrasts, vairāk krāsu un labāks detalizācijas līmenis nekā jebkad iepriekš.
Philips četrkodolu procesors apvienojumā ar Android jaudu sniedz aizraujošu spēlēšanas pieredzi. Ar Android savā televizorā varat pārvietoties, startēt lietotnes un atskaņot videoattēlus īpaši ātri, intuitīvi un jautri.
Ultra HD televizora izšķirtspēja ir četras reizes lielāka nekā Full HD televizoram. Vairāk nekā 8 miljoni pikseļu un mūsu unikālā Ultra Resolution Upscaling tehnoloģija nodrošina labāko attēla kvalitāti, kāda vispār iespējama. Jo augstāka ir oriģinālā satura kvalitāte, jo labāks būs attēls un izšķirtspēja. Baudiet attēlus ar uzlabotu asumu, palielinātu dziļumu, izcilu kontrastu, plūdeni dabisku kustību un izteiksmīgām detaļām.
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3.5
no 5
13
Atsauksmes
1AndrzejM
06/01/2019
Polska
Jestem mega zadowolony z tego telewizora
Zakup tego modelu TV był strzałem w 10-tke. Sprawuje się bez najmniejszy zastrzeżeń.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 6000 series 55PUS6551 Telewizor 4K Ultra Slim z systemem Android TV™
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 6000 series 55PUS6551 Telewizor 4K Ultra Slim z systemem Android TV™
Jakl
27/02/2019
Česká republika
Zatim jsem spokojeny.
S televizorem jsem spokojeny, funguje jak má.Jen nekdy problémy s nastavením nekterych funkcí.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 6000 series 55PUS6551 Ultratenký televizor s rozlišením 4K s Android TV™
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 6000 series 55PUS6551 Ultratenký televizor s rozlišením 4K s Android TV™
Mill
22/10/2017
Česká republika
Absolutní spokojenost s touto TV.
Tv splnila mé očekávání, přesto jaké byli některé recenze. Já jsem s Tv velmi spokojený. Obraz, připojení k internetu vše ok.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 6000 series 55PUS6551 Ultratenký televizor s rozlišením 4K s Android TV™
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 6000 series 55PUS6551 Ultratenký televizor s rozlišením 4K s Android TV™
Pamatojoties uz Ambilight izmēģinājuma programmas rezultātiem Zviedrijā, Dānijā, Somijā, Norvēģijā, Apvienotajā Karalistē, Vācijā, Austrijā un Francijā laikā no 2023. gada 24. februāra līdz 2025. gada 28. februārim. Šajā periodā 99,91 % dalībnieku izvēlējās paturēt savu Ambilight TV, neskatoties uz iespēju to atgriezt, saņemot pilnu naudas atmaksu un nenorādot iemeslu.
EPG un faktiskā pieejamība (līdz 8 dienām) ir atkarīga no valsts un operatora.
Android App piedāvājumi atšķiras atkarībā no valsts. Papildinformāciju, lūdzu, meklējiet savā vietējā Google Play Store veikalā.
Enerģijas patēriņš kWh gadā, pamatojoties uz televizora strāvas patēriņu, darbojoties 4 stundas dienā 365 dienas gadā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no televizora lietošanas biežuma.
Mākoņa spēļu piedāvājums atšķiras atkarībā no spēļu izstrādātājiem.
Televizors atbalsta bezmaksas digitālo videoapraides (DVB) uztveršanu. Iespējams, netiek atbalstīti noteikti DVB operatori. Atjaunotais saraksts pieejams Philips atbalsta vietnes bieži uzdoto jautājumu sadaļā. Dažu operatoru saturam nepieciešama nosacītā piekļuve un abonements. Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar savu operatoru.
(Philips) ir saderīgs tikai ar konkrētu Philips atskaņotāja ierīci.
Google Cast funkcija ir atkarīga no Google Cast paredzētām aplikācijām un ierīcēm. Detalizētu informāciju, lūdzu, skatiet Google Cast produkta lapā.
Philips TV Remote App aplikācija un saistītās funkcijas atšķiras atkarībā no televizora modeļa, operatora un valsts, kā arī no viedierīces modeļa un OS. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, apmeklējiet vietni: www.philips.com/TVRemoteapp.
Smart TV aplikācija atšķiras atkarībā no televizora modeļa un valsts. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, apmeklējiet vietni: www.philips.com/smarttv.
USB ierakstīšana pieejama tikai digitālajiem kanāliem, ierakstīšana var būt ierobežota ar apraides aizsardzību pret kopēšanu (CI+). Var tikt piemēroti valsts un kanālu ierobežojumi.