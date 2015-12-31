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Izbeigta ražošana
49PUS7170/12
4K UHD Ultra Slim LED televizors, ko darbina Android
Īpaši ātrs Quad Core procesors apvienojumā ar Ultra Slim korpusu: 7170. sērijas UHD televizors ar Android jaudu darbojas tikpat dinamiski, kā liecina tā izskats. Elegants sudrabots ietvars, plāns statīvs un Ambilight vēl vairāk uzlabos jūsu skatīšanās pieredzi
123 cm (49")
4K Ultra HD LED TV
Quad Core, 16 GB un paplaš. iespējas
Twin Tuner DVB-T/T2/C/S/S2
Jums nekad vairs nebūs jāstrīdas par skatīšanās izvēli. Izmantojot Twin Tuner funkciju savā televizorā, varat skatīties savu iecienīto seriālu un furbola spēli - vienlaikus. Mūsu dubultās ierakstīšanas funkcija sniedz iespēju skatīties vienu pārraidi, vienlaikus ierakstot otru, un jums vienmēr ir pieejama kāda lieliska pārraide, ko noskatīties vēlāk.
Jūsu mājoklis iemieso jūsu stilu. Mūsu dizaineri izvēlas neuzkrītošas, izsmalcinātas krāsas un kvaitatīvu apdari, piemēram, spīdīgu hromu, lai radītu televizora dizainu, kas izcili iederas jūsu interjerā.
4K Ultra HD televizora pievilcība atklājas detaļās. Philips Pixel Precise Ultra HD dziņa attēlu apstrādes algoritmi pārvērš ienākošos attēlus UHD izšķirtspējā jūsu ekrānā. Rezultāts? Neatkarīgi no tā, vai skatāties tiešsaistes video, vai 4K Ultra HD saturu, Philips jums garantē nepārspējamu asumu, kustību, precizitāti, krāsas un kontrastu. Atklājiet tumšākus melnos un gaišākus baltos toņus, spilgtas krāsas un dabiskus ādas toņus - katru reizi un no jebkura avota.
Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus
3.1
no 5
37
Atsauksmes
Rolis96
31/12/2015
Lietuva
Keletas imtuvų. Android.
Gražus,gerą vaizdą rodantis televizorius, turi keletą priėmimo imtuvų, prieigą prie interneto per laidą ir WIFI .
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 7000 series 55PUS7170 Itin plonas 4K UHD televizorius su „Android™“
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 7000 series 55PUS7170 Itin plonas 4K UHD televizorius su „Android™“
pokas
15/12/2015
Lietuva
Puikus android tv
Labai gražus,dailus,fantastiškai šviečiantis fonas,be abejo androidas,tikra namų puošmena,jau nekalbant apie vaizdą.Tikrai rekomenduoju.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 7000 series 55PUS7170 Itin plonas 4K UHD televizorius su „Android™“
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 7000 series 55PUS7170 Itin plonas 4K UHD televizorius su „Android™“
Andres
29/06/2016
Eesti
Verificēts pircējs
Tõesti väga hea kui töötab, sisselülitamine võib aega võtta
Positiivsest poolest eelkõige fantastiline pildikvaliteet. UHD kanaleid küll saadaval ei ole, kuid olemasolevate HD kanalite pilt onüles skaleeritud ja väga terav. Võrrelduna vanema ja väiksema full-hd telekaga on pilt täiesti teisest klassist. Meeldiv üllatus oli Ambilight -ei olnud varemkogenud, tegelikkus ületas eelarvamusi-ootusi. Heli, kiirus toimingutel, 3D, disain - kõik on hea. Üks puudus - teleka sisselülitamine on kohati närvesöövalt aeglane. Kui ta end täielikku energiatarbimise säästureziimi on viinud siis mingitel hetkedel suudan mina telekat taaselustada vaid toitejuhtme pistikust väljavõtmise ja tgasipanemisega. Ja seejuures juhtub aeg-ajalt et androidi laadimisel jookseb telekas kinni ja sama protseduuri tuleb korrata.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 7000 series 55PUS7170 Üliõhuke Android™-iga 4K UHD-teler
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 7000 series 55PUS7170 Üliõhuke Android™-iga 4K UHD-teler
Pamatojoties uz Ambilight izmēģinājuma programmas rezultātiem Zviedrijā, Dānijā, Somijā, Norvēģijā, Apvienotajā Karalistē, Vācijā, Austrijā un Francijā laikā no 2023. gada 24. februāra līdz 2025. gada 28. februārim. Šajā periodā 99,91 % dalībnieku izvēlējās paturēt savu Ambilight TV, neskatoties uz iespēju to atgriezt, saņemot pilnu naudas atmaksu un nenorādot iemeslu.
Vecākiem jāuzrauga bērni, kas televizoru skatās 3D formātā, un jānovēro, vai bērniem nerodas iepriekš minētās nepatīkamās sajūtas. 3D formātu nav ieteicams skatīties bērniem, kas jaunāki par 6 gadiem, jo viņu redzes sistēma vēl nav pilnīgi attīstījusies.
EPG un faktiskā pieejamība (līdz 8 dienām) ir atkarīga no valsts un operatora.
Android App piedāvājumi atšķiras atkarībā no valsts. Papildinformāciju, lūdzu, meklējiet savā vietējā Google Play Store veikalā.
Enerģijas patēriņš kWh gadā, pamatojoties uz televizora strāvas patēriņu, darbojoties 4 stundas dienā 365 dienas gadā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no televizora lietošanas biežuma.
Mākoņa spēļu piedāvājums atšķiras atkarībā no spēļu izstrādātājiem.
Televizors atbalsta bezmaksas digitālo videoapraides (DVB) uztveršanu. Iespējams, netiek atbalstīti noteikti DVB operatori. Atjaunotais saraksts pieejams Philips atbalsta vietnes bieži uzdoto jautājumu sadaļā. Dažu operatoru saturam nepieciešama nosacītā piekļuve un abonements. Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar savu operatoru.
(Philips) ir saderīgs tikai ar konkrētu Philips atskaņotāja ierīci.
Google Cast funkcija ir atkarīga no Google Cast paredzētām aplikācijām un ierīcēm. Detalizētu informāciju, lūdzu, skatiet Google Cast produkta lapā.
Philips TV Remote App aplikācija un saistītās funkcijas atšķiras atkarībā no televizora modeļa, operatora un valsts, kā arī no viedierīces modeļa un OS. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, apmeklējiet vietni: www.philips.com/TVRemoteapp.
Smart TV aplikācija atšķiras atkarībā no televizora modeļa un valsts. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, apmeklējiet vietni: www.philips.com/smarttv.
USB ierakstīšana pieejama tikai digitālajiem kanāliem, ierakstīšana var būt ierobežota ar apraides aizsardzību pret kopēšanu (CI+). Var tikt piemēroti valsts un kanālu ierobežojumi.