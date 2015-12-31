Go to promotion

Pērc Ambilight TV – saņem Ubisoft spēli dāvanā

Uzzināt vairāk

ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Interneta veikals

Visas sērijas

  • Produkta priekšpuses fotoattēls
  • Galvenais fotoattēls ar produktu lietojumā
  • Tālvadības fotoattēls
  • Tālvadības fotoattēls
  • Savienojuma puses zīmējums
  • Alternatīvs produkta fotoattēls
  • Alternatīvs produkta fotoattēls
  • Primārais attēls
  • Produkta priekšpuses fotoattēls
  • Galvenais fotoattēls ar produktu lietojumā
  • Tālvadības fotoattēls
  • Tālvadības fotoattēls
  • Savienojuma puses zīmējums
  • Alternatīvs produkta fotoattēls
  • Alternatīvs produkta fotoattēls
  • Primārais attēls

Izbeigta ražošana

7000 series4K UHD Ultra Slim televizors, ko darbina Android™

49PUS7170/12

3.1

| (37) Atsauksmes

4K UHD Ultra Slim LED televizors, ko darbina Android

Īpaši ātrs Quad Core procesors apvienojumā ar Ultra Slim korpusu: 7170. sērijas UHD televizors ar Android jaudu darbojas tikpat dinamiski, kā liecina tā izskats. Elegants sudrabots ietvars, plāns statīvs un Ambilight vēl vairāk uzlabos jūsu skatīšanās pieredzi

Skatīt visas priekšrocības
TV brand claim gold

99,91 % cilvēku, kuri izmēģina Ambilight TV, nekad nevēlas to atdot. 1

Ar Ambilight 3-sided

4K UHD Ultra Slim LED televizors, ko darbina Android

  • 123 cm (49")

  • 4K Ultra HD LED TV

  • Quad Core, 16 GB un paplaš. iespējas

  • Twin Tuner DVB-T/T2/C/S/S2

Twin Tuner sniedz iespēju skatīties vai ierakstīt vairāk nekā vienu pārraidi

Twin Tuner sniedz iespēju skatīties vai ierakstīt vairāk nekā vienu pārraidi

Jums nekad vairs nebūs jāstrīdas par skatīšanās izvēli. Izmantojot Twin Tuner funkciju savā televizorā, varat skatīties savu iecienīto seriālu un furbola spēli - vienlaikus. Mūsu dubultās ierakstīšanas funkcija sniedz iespēju skatīties vienu pārraidi, vienlaikus ierakstot otru, un jums vienmēr ir pieejama kāda lieliska pārraide, ko noskatīties vēlāk.

Apdares burvība: televizors, kas arī izskatās satriecoši

Jūsu mājoklis iemieso jūsu stilu. Mūsu dizaineri izvēlas neuzkrītošas, izsmalcinātas krāsas un kvaitatīvu apdari, piemēram, spīdīgu hromu, lai radītu televizora dizainu, kas izcili iederas jūsu interjerā.

Pixel Precise Ultra HD: atklājiet spilgtu UHD attēlu kvalitāti

4K Ultra HD televizora pievilcība atklājas detaļās. Philips Pixel Precise Ultra HD dziņa attēlu apstrādes algoritmi pārvērš ienākošos attēlus UHD izšķirtspējā jūsu ekrānā. Rezultāts? Neatkarīgi no tā, vai skatāties tiešsaistes video, vai 4K Ultra HD saturu, Philips jums garantē nepārspējamu asumu, kustību, precizitāti, krāsas un kontrastu. Atklājiet tumšākus melnos un gaišākus baltos toņus, spilgtas krāsas un dabiskus ādas toņus - katru reizi un no jebkura avota.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
Klientu viedokļi produktu un zvaigžņu vērtējumu veidā ir noderīgi visiem. Tie palīdz uzzināt vairāk par produktu un pieņemt pirkuma lēmumu. Ikviens klients, kurš ir iegādājies produktu tiešsaistē vai veikalā, var iesniegt atsauksmi

3.1

no 5

37

Atsauksmes

31/12/2015

Lietuva

Lietuva

Keletas imtuvų. Android.

Gražus,gerą vaizdą rodantis televizorius, turi keletą priėmimo imtuvų, prieigą prie interneto per laidą ir WIFI .

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 7000 series 55PUS7170 Itin plonas 4K UHD televizorius su „Android™“

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 7000 series 55PUS7170 Itin plonas 4K UHD televizorius su „Android™“

15/12/2015

Lietuva

Lietuva

Puikus android tv

Labai gražus,dailus,fantastiškai šviečiantis fonas,be abejo androidas,tikra namų puošmena,jau nekalbant apie vaizdą.Tikrai rekomenduoju.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 7000 series 55PUS7170 Itin plonas 4K UHD televizorius su „Android™“

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 7000 series 55PUS7170 Itin plonas 4K UHD televizorius su „Android™“

29/06/2016

Eesti

Eesti

Verificēts pircējs

Tõesti väga hea kui töötab, sisselülitamine võib aega võtta

Positiivsest poolest eelkõige fantastiline pildikvaliteet. UHD kanaleid küll saadaval ei ole, kuid olemasolevate HD kanalite pilt onüles skaleeritud ja väga terav. Võrrelduna vanema ja väiksema full-hd telekaga on pilt täiesti teisest klassist. Meeldiv üllatus oli Ambilight -ei olnud varemkogenud, tegelikkus ületas eelarvamusi-ootusi. Heli, kiirus toimingutel, 3D, disain - kõik on hea. Üks puudus - teleka sisselülitamine on kohati närvesöövalt aeglane. Kui ta end täielikku energiatarbimise säästureziimi on viinud siis mingitel hetkedel suudan mina telekat taaselustada vaid toitejuhtme pistikust väljavõtmise ja tgasipanemisega. Ja seejuures juhtub aeg-ajalt et androidi laadimisel jookseb telekas kinni ja sama protseduuri tuleb korrata.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 7000 series 55PUS7170 Üliõhuke Android™-iga 4K UHD-teler

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 7000 series 55PUS7170 Üliõhuke Android™-iga 4K UHD-teler

Pieraksties Philips jaunumiem un saņem ekskluzīvus piedāvājumus

  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Es vēlos saņemt reklāmas ziņojumus par Philips produktiem, pakalpojumiem, pasākumiem un akcijām, pamatojoties uz manām izvēlēm un darbībām. Es varu viegli atcelt abonementu jebkurā laikā!

  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Atrunas

  1. Pamatojoties uz Ambilight izmēģinājuma programmas rezultātiem Zviedrijā, Dānijā, Somijā, Norvēģijā, Apvienotajā Karalistē, Vācijā, Austrijā un Francijā laikā no 2023. gada 24. februāra līdz 2025. gada 28. februārim. Šajā periodā 99,91 % dalībnieku izvēlējās paturēt savu Ambilight TV, neskatoties uz iespēju to atgriezt, saņemot pilnu naudas atmaksu un nenorādot iemeslu. 

  1. Vecākiem jāuzrauga bērni, kas televizoru skatās 3D formātā, un jānovēro, vai bērniem nerodas iepriekš minētās nepatīkamās sajūtas. 3D formātu nav ieteicams skatīties bērniem, kas jaunāki par 6 gadiem, jo viņu redzes sistēma vēl nav pilnīgi attīstījusies.

  2. EPG un faktiskā pieejamība (līdz 8 dienām) ir atkarīga no valsts un operatora.

  3. Android App piedāvājumi atšķiras atkarībā no valsts. Papildinformāciju, lūdzu, meklējiet savā vietējā Google Play Store veikalā.

  4. Enerģijas patēriņš kWh gadā, pamatojoties uz televizora strāvas patēriņu, darbojoties 4 stundas dienā 365 dienas gadā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no televizora lietošanas biežuma.

  5. Mākoņa spēļu piedāvājums atšķiras atkarībā no spēļu izstrādātājiem.

  6. Televizors atbalsta bezmaksas digitālo videoapraides (DVB) uztveršanu. Iespējams, netiek atbalstīti noteikti DVB operatori. Atjaunotais saraksts pieejams Philips atbalsta vietnes bieži uzdoto jautājumu sadaļā. Dažu operatoru saturam nepieciešama nosacītā piekļuve un abonements. Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar savu operatoru.

  7. (Philips) ir saderīgs tikai ar konkrētu Philips atskaņotāja ierīci.

  8. Google Cast funkcija ir atkarīga no Google Cast paredzētām aplikācijām un ierīcēm. Detalizētu informāciju, lūdzu, skatiet Google Cast produkta lapā.

  9. Philips TV Remote App aplikācija un saistītās funkcijas atšķiras atkarībā no televizora modeļa, operatora un valsts, kā arī no viedierīces modeļa un OS. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, apmeklējiet vietni: www.philips.com/TVRemoteapp.

  10. Smart TV aplikācija atšķiras atkarībā no televizora modeļa un valsts. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, apmeklējiet vietni: www.philips.com/smarttv.

  11. USB ierakstīšana pieejama tikai digitālajiem kanāliem, ierakstīšana var būt ierobežota ar apraides aizsardzību pret kopēšanu (CI+). Var tikt piemēroti valsts un kanālu ierobežojumi.