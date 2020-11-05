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Izbeigta ražošana
49PUS7803/12
Ļoti plāns 4K UHD LED Android TV
Elegants dizains un autentiski materiāli. Baudiet iespaidīgo 4K izšķirtspēju īpaši plānajā Philips 7800. Ar mūsu P5 attēlu apstrādes dzini straumējiet savu iecienīto seriālu uzlabotā attēla kvalitātē.
123 cm (49") Ambilight TV
Attēla kvalitātes indekss 1700
HDR Plus
P5 Perfect Picture dzinis
Micro Dimming Pro optimizē kontrastu jūsu televizorā, pamatojoties uz gaismas apstākļiem jūsu vidē. Gaismas sensors un īpaša programmatūra analizē attēlu 6400 dažādās zonās, un jūs varēsiet baudīt neticamu kontrastu un attēla kvalitāti patiesi reālistiskai vizuālai pieredzei — gan dienā, gan naktī.
Vēja pūsma, lapa, kas pieskaras zemei, skaņa, ar kādu riepas nošalc uz vēju appūsta ceļa. Tās ir sīkas detaļas, kas atdzīvina attēlu. Philips skaņas apstrāde apvieno šīs detaļas nevainojamā skaņas precizitātē. Ar studijas līmeņa skaņu jaukšanu, kas atbalsta oriģinālo audio saturu un nepieciešamības gadījumā pastiprina skaņu, dzirdiet katru niansi, kā iecerējis režisors. Dziļi basi, skaidri dialogi un pārsteidzoša precizitāte ir tikai sākums.
Philips četrkodolu procesors apvienojumā ar Android jaudu sniedz aizraujošu spēļu spēlēšanas pieredzi. Ar Android savā televizorā varat navigēt, startēt aplikācijas un atskaņot videoattēlus īpaši ātri, intuitīvi un jautri.
Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus
4.6
no 5
21
Atsauksmes
90%
ieteica šo produktu
Irysik-kykysik
05/11/2020
Україна
Найкращий телевізор
Дуже простий в управлінні. Гарна операційна система. Дуже багато переваг. Звук та кольори бомба
Plusi
Простоту в использовании и качество.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 7800 series 55PUS7803 Ультратонкий LED-телевізор 4K UHD Android TV
Izmantošanas datums 2019-11-05
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 7800 series 55PUS7803 Ультратонкий LED-телевізор 4K UHD Android TV
Izmantošanas datums 2019-11-05
Bzon
01/04/2019
Україна
Найкраща операційна система для TV
В мене було чимало телевізорів з різними операційними системами, але жодна з них не зрівняється з тими можливостями, які дає цей Philips! Всі друзі відмовляли мене від цієї покупки, але зараз коли ми збираємося біля телевізору вони всі сидять в захваті, як малі діти розглядають систему ambilight. Завдяки цій неймовірній підсвітці понирюєшся в неймовірний світ кіно та гри на ігрових консолях. Покупкою дуже задоволений! Рекомендую всім!
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 7800 series 55PUS7803 Ультратонкий LED-телевізор 4K UHD Android TV
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 7800 series 55PUS7803 Ультратонкий LED-телевізор 4K UHD Android TV
DallasCZ
10/05/2022
Česká republika
Televizor do domácnosti
Televizor jsem zakoupil, poněvadž jsem hledal univerzální zařízení. Televizor splňuje mé požadvky na 90%. Skvělý obraz, návykový ambilight (od teď už kupujeme jendině televizory Phlips s ambilight). Jelikož běží na systému Android, tak je i o zábavu postaráno. Koupil jsem tři ovladače a s dětmi hrajeme kooperativní hry.
Plusi
Android, Ambilight
Mīnusi
100mbps ethernet, pouze 16 GB uložiště a 2GB RAM.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 7800 series 65PUS7803 Ultratenký 4K UHD LED televizor se systémem Android
Izmantošanas datums 2020-05-10
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 7800 series 65PUS7803 Ultratenký 4K UHD LED televizor se systémem Android
Izmantošanas datums 2020-05-10
Pamatojoties uz Ambilight izmēģinājuma programmas rezultātiem Zviedrijā, Dānijā, Somijā, Norvēģijā, Apvienotajā Karalistē, Vācijā, Austrijā un Francijā laikā no 2023. gada 24. februāra līdz 2025. gada 28. februārim. Šajā periodā 99,91 % dalībnieku izvēlējās paturēt savu Ambilight TV, neskatoties uz iespēju to atgriezt, saņemot pilnu naudas atmaksu un nenorādot iemeslu.
EPG un faktiskā pieejamība (līdz 8 dienām) ir atkarīga no valsts un operatora.
Android App piedāvājumi atšķiras atkarībā no valsts. Papildinformāciju, lūdzu, meklējiet savā vietējā Google Play Store veikalā.
Enerģijas patēriņš kWh gadā, pamatojoties uz televizora strāvas patēriņu, darbojoties 4 stundas dienā 365 dienas gadā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no televizora lietošanas biežuma.
Televizors atbalsta bezmaksas digitālo videoapraides (DVB) uztveršanu. Iespējams, netiek atbalstīti noteikti DVB operatori. Atjaunotais saraksts pieejams Philips atbalsta vietnes bieži uzdoto jautājumu sadaļā. Dažu operatoru saturam nepieciešama nosacītā piekļuve un abonements. Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar savu operatoru.
Philips TV Remote App aplikācija un saistītās funkcijas atšķiras atkarībā no televizora modeļa, operatora un valsts, kā arī no viedierīces modeļa un OS. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, apmeklējiet vietni: www.philips.com/TVRemoteapp.
Smart TV aplikācija atšķiras atkarībā no televizora modeļa un valsts. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, apmeklējiet vietni: www.philips.com/smarttv.
USB ierakstīšana pieejama tikai digitālajiem kanāliem, ierakstīšana var būt ierobežota ar apraides aizsardzību pret kopēšanu (CI+). Var tikt piemēroti valsts un kanālu ierobežojumi.
Lūdzu, ņemiet vērā, ka Amazon aplikācijas jūsu valstī var nebūt pieejamas. (Šobrīd Amazon aplikācijas darbojas tikai Lielbritānijā, Vācijā un Austrijā)
Šis televizors satur svinu tikai noteiktās daļās vai komponentos, kam nepastāv tehnoloģiskas alternatīvas, saskaņā ar esošajiem izņēmumiem RoHS direktīvas ietvaros.
2018. gada Android televizoriem integrētā Google Assistant funkcija būs pieejama kā programmatūras atjauninājums.
Mākoņa spēļu piedāvājums atšķiras atkarībā no spēļu izstrādātājiem.
Tā funkcionalitātei tiek izmantotas ChromeCast integrētās lietotnes un viedās ierīces. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, apmeklējiet ChromeCast integrēto produktu tīmekļa lapas.
(Philips) ir saderīgs tikai ar konkrētu Philips atskaņotāja ierīci.