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50PFH4319/88
Full HD LED TV
Ikviens jūsu mājoklī izbaudīt spilgto, aso Philips 4300. sērijas Full HD LED televizora attēlu. Minimālistisks dizains, spilgti attēli un lieliska skaņa padara to par perfektu izvēli jebkurai telpai jūsu mājās.
127 cm (50 collu)
Full HD LED TV
DVB-T/C
Parasti televizoriem ir fasete, kas aptver visu televizoru kā gleznas rāmis. Mūsu īpaši šaurā fasete ir moderna un plāna, un attēls ir ievērojami lielāks.
Dalieties jautrībā. Pievienojiet savu USB atmiņas karti, digitālo kameru, MP3 atskaņotāju vai citu multivides ierīci pie televizora USB porta, lai skatītos fotoattēlus, videoklipus un klausītos mūziku, izmantojot ērtu ekrāna satura pārlūku.
Radīts ar mūsdienīgu izskatu, lai iederētos jūsu mājoklī. Jūsu televizoram ir jāizskatās vienlīdz pievilcīgi gan ieslēgtam, gan izslēgtam.
3.0
no 5
1
Apskats
elPniakos
18/02/2019
Polska
Jak na tą cenę słaby.
Telewizor się często zawiesza, przez co musi się resetowac, a najgorszym "mankamentem" jest gdyż po włączeniu, od razu nie reaguje na sygnały dawane np. Z pilota, tylko trzeba odczekać jakieś 10 sek. Jest to bardzo uciążliwe. Wizualnie jak i wytrzymałość jak najbardziej ok.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series 40PFH4319 Telewizor LED Full HD
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series 40PFH4319 Telewizor LED Full HD
Pamatojoties uz Ambilight izmēģinājuma programmas rezultātiem Zviedrijā, Dānijā, Somijā, Norvēģijā, Apvienotajā Karalistē, Vācijā, Austrijā un Francijā laikā no 2023. gada 24. februāra līdz 2025. gada 28. februārim. Šajā periodā 99,91 % dalībnieku izvēlējās paturēt savu Ambilight TV, neskatoties uz iespēju to atgriezt, saņemot pilnu naudas atmaksu un nenorādot iemeslu.
Pause TV un USB ierakstīšanai nepieciešama programmatūras jaunināšana. Lai iegūtu papildinformāciju par programmatūras atjaunināšanu, lūdzu, apmeklējiet vietni www.philips.com/TV un noklikšķiniet uz atbalsta sadaļas.
Televizors atbalsta bezmaksas digitālo videoapraides (DVB) uztveršanu. Iespējams, netiek atbalstīti noteikti DVB operatori. Atjaunotais saraksts pieejams Philips atbalsta vietnes bieži uzdoto jautājumu sadaļā. Dažu operatoru saturam nepieciešama nosacītā piekļuve un abonements. Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar savu operatoru.
Enerģijas patēriņš kWh gadā, pamatojoties uz televizora strāvas patēriņu, darbojoties 4 stundas dienā 365 dienas gadā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no televizora lietošanas biežuma.
(Philips) ir saderīgs tikai ar konkrētu Philips atskaņotāja ierīci.
EPG un faktiskā pieejamība (līdz 8 dienām) ir atkarīga no valsts un operatora.