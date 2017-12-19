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Izbeigta ražošana
55PUS8602/12
4K Quantum Dot LED televizors, ko darbina Android TV
Revolucionārā Philips 8600 sērija izmanto Quantum Dot LED televizoru ar nepārspējamu P5 dzini uz kustīga skaļruņa. Izbaudiet reālistiskos attēlus un elpu aizraujošo audio un izjūtiet sajūsmu par to, ka jums pieder šis ekskluzīvais meistardarbs.
139 cm (55")
4K Ultra HD LED TV
Quad Core, 16 GB un paplaš. iespējas
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Philips Perfect Color tehnoloģija ataino reālistiskas krāsas ar miljardiem nokrāsu. Baudiet pārsteidzoši plašu krāsu spektru, ko nodrošina izcila krāsu apstrādes tehnoloģija. Perfect Color ir 100% plašas krāsu gammas un 2,250 miljardu krāsu apstrādes apvienojums, kas rada tādu attēla kvalitāti, kas atgādina logu uz apkārtējo pasauli.
Izcila skaņa no plānas konstrukcijas. Satriecoši augstie toņi un reālistiski vidējie toņi no liela skaita mikro skaļruņu slaikā korpusā. Kad varat dzirdēt katru čukstu, soli un grīdas krakšķi, nav nepieciešams daudz iztēles, lai iztēlotos, cik spēcīgi varat dzirdēt katru triecienu un sprādzienu. Turklāt to papildina stratēģiski novietoti aizmugurējie skaļruņi dziļiem, piesātinātiem basiem. Tas ir televizors, kas skan tikpat labi kā izskatās.
Google Play Store un Philips aplikāciju galerija piedāvā plašākas iespējas nekā standarta televizoru programmu klāsts, un jums pieejama plaša tiešsaistes filmu, televīzijas, mūzikas, aplikāciju un spēļu kolekcija. 16 GB atmiņa ar paplašināšanas iespējām sniedz iespēju glabāt visu jūsu iecienīto saturu un instalēt papildu aplikācijas.
Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus
5.0
no 5
1
Apskats
100%
ieteica šo produktu
Porucznik
19/12/2017
Polska
Super LED
Telewizor prezentuje się i w parametrach i w praktycznych zastosowaniach bardzo dobrze. Obraz jest rewelacyjny i niewiele brakuje mu do jakości telewizorów OLED. Wolę zresztą tradycyjny LED, bo nie wiadomo wciąż jak długo OLED może bezawaryjnie pracować. Dźwięk jest całkiem w porządku, rzecz jasna jakość odbiega nawet od prostych soundbarów, niemniej słuchanie tego TV nie powoduje irytacji. Ambilight - świetny dodatek, z którym zetknąłem się po raz pierwszy we własnym domu - podoba mi się coraz bardziej, szkoda, że tylko Philips sprzedaje takie telewizory.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 8600 series 65PUS8602 Telewizor LED 4K Quantum Dot z systemem Android
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 8600 series 65PUS8602 Telewizor LED 4K Quantum Dot z systemem Android
Pamatojoties uz Ambilight izmēģinājuma programmas rezultātiem Zviedrijā, Dānijā, Somijā, Norvēģijā, Apvienotajā Karalistē, Vācijā, Austrijā un Francijā laikā no 2023. gada 24. februāra līdz 2025. gada 28. februārim. Šajā periodā 99,91 % dalībnieku izvēlējās paturēt savu Ambilight TV, neskatoties uz iespēju to atgriezt, saņemot pilnu naudas atmaksu un nenorādot iemeslu.
EPG un faktiskā pieejamība (līdz 8 dienām) ir atkarīga no valsts un operatora.
Android App piedāvājumi atšķiras atkarībā no valsts. Papildinformāciju, lūdzu, meklējiet savā vietējā Google Play Store veikalā.
Enerģijas patēriņš kWh gadā, pamatojoties uz televizora strāvas patēriņu, darbojoties 4 stundas dienā 365 dienas gadā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no televizora lietošanas biežuma.
Mākoņa spēļu piedāvājums atšķiras atkarībā no spēļu izstrādātājiem.
Televizors atbalsta bezmaksas digitālo videoapraides (DVB) uztveršanu. Iespējams, netiek atbalstīti noteikti DVB operatori. Atjaunotais saraksts pieejams Philips atbalsta vietnes bieži uzdoto jautājumu sadaļā. Dažu operatoru saturam nepieciešama nosacītā piekļuve un abonements. Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar savu operatoru.
(Philips) ir saderīgs tikai ar konkrētu Philips atskaņotāja ierīci.
Google Cast funkcija ir atkarīga no Google Cast paredzētām aplikācijām un ierīcēm. Detalizētu informāciju, lūdzu, skatiet Google Cast produkta lapā.
Philips TV Remote App aplikācija un saistītās funkcijas atšķiras atkarībā no televizora modeļa, operatora un valsts, kā arī no viedierīces modeļa un OS. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, apmeklējiet vietni: www.philips.com/TVRemoteapp.
Smart TV aplikācija atšķiras atkarībā no televizora modeļa un valsts. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, apmeklējiet vietni: www.philips.com/smarttv.
USB ierakstīšana pieejama tikai digitālajiem kanāliem, ierakstīšana var būt ierobežota ar apraides aizsardzību pret kopēšanu (CI+). Var tikt piemēroti valsts un kanālu ierobežojumi.
MultiRoom klients un serveris atbalsta tikai bezmaksas digitālās pārraides.
Šis televizors satur svinu tikai noteiktās daļās vai komponentos, kam nepastāv tehnoloģiskas alternatīvas, saskaņā ar esošajiem izņēmumiem RoHS direktīvas ietvaros.
Skandu, skaļruņu un citu audio ierīču darbībai ir nepieciešams HDMI savienojums.