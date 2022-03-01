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Izbeigta ražošana
55PUT6401/12
4K UHD Ultra Slim LED TV, ko darbina Android TV
Dizains apvienojumā ar veiktspēju Philips 6400 Series televizorā. Minimālistiska statīva elements un 4K Ultra HD un Pixel Plus Ultra HD attēla kvalitāte. Ar Android TV jūsu izklaides iespējas ir faktiski neierobežotas
139 cm (55 collu)
4K Ultra HD LED TV
Quad Core, 8 GB un paplaš. iespējas
DVB-T/T2/C
Katram izcilam mākslas darbam nepieciešams molberts. Un tāpat kā katrs izcils mākslas darbs, arī jūsu jaunais Philips televizors ir jāizstāda atbilstošā veidā. Īpaši šim modelim mūsu dizaina nodaļa radīja šos plānos alumīnija ķepiņu statīvus, kas apliecina šīs jaudīgās televizoru sērijas vieglo un eleganto konstrukciju.
Philips četrkodolu procesors apvienojumā ar Android jaudu sniedz aizraujošu spēlēšanas pieredzi. Ar Android savā televizorā varat pārvietoties, startēt lietotnes un atskaņot videoattēlus īpaši ātri, intuitīvi un jautri.
Spēles mākonī piedāvā plašu augstas kvalitātes spēļu tiešsaistes katalogu visiem vecumiem, gaumēm un spēlēšanas līmeņiem. Vienkārši izvēlieties spēli un spēlējiet savā televizorā!
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2.8
no 5
4
Atsauksmes
Kasidi88
01/03/2022
България
Verificēts pircējs
Отличен
Подарих OneBlade за Коледа на съпруга си. Мога да кажа, че е изключително доволен както и аз. Вече е бръсне с удоволствие и желание. Няма ги обривите и пъпките както след бръснене с други самобръсначки. Всичко от което може да има нужда един мъж, за да бъде винаги гладко и безболезнено избръснат.
Plusi
Бръсне перфектно
Mīnusi
няма
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 6000 series 43PUT6401 4K ултратънък телевизор, работещ с Android TV™
Izmantošanas datums 2021-03-01
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 6000 series 43PUT6401 4K ултратънък телевизор, работещ с Android TV™
Izmantošanas datums 2021-03-01
Marek78
22/05/2017
Polska
Verificēts pircējs
Podliczając plusy i minusy polecam.
Po miesiącu użytkowania, mogę powiedzieć że telewizor wart jest uwagi. Plusy: android Tv , obraz żyleta, ambilight, szkoda, że tylko obejmuje lewą i prawą stronę, łatwość obsługi, w ciągu miesiąca telewizor nie zawiesił się ani jeden raz . Minusy : Android Tv wciąż wiele programów nie ma w google store ( co prawda można to obejść instalując z nieoficjalnych źródeł) ARC raz działa a raz nie (czysta loteria) i na koniec jakość wykonania pozostawia wiele do życzenia, w miejscach gdzie obudowa jest skręcana plastik nienaturalnie powyginany jakby ktoś przykręcał te śrubki na siłę.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 6000 series 43PUT6401 Telewizor 4K Ultra Slim z systemem Android TV™
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 6000 series 43PUT6401 Telewizor 4K Ultra Slim z systemem Android TV™
Satn27
17/04/2017
România
Misa blocat in logo la deschidere nu mise mai porneste in tv
am cumparat doua si amandoua misau stricat prmul se deschidea si ramanea pornit 30 de secunde dupa se repornea si al doilea misa blocat in logo la deschidere nu sunt bune de nimic astept raspuns
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 6000 series 43PUT6401 Televizor ultrasubţire 4K dotat cu Android TV™
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 6000 series 43PUT6401 Televizor ultrasubţire 4K dotat cu Android TV™
Pamatojoties uz Ambilight izmēģinājuma programmas rezultātiem Zviedrijā, Dānijā, Somijā, Norvēģijā, Apvienotajā Karalistē, Vācijā, Austrijā un Francijā laikā no 2023. gada 24. februāra līdz 2025. gada 28. februārim. Šajā periodā 99,91 % dalībnieku izvēlējās paturēt savu Ambilight TV, neskatoties uz iespēju to atgriezt, saņemot pilnu naudas atmaksu un nenorādot iemeslu.
EPG un faktiskā pieejamība (līdz 8 dienām) ir atkarīga no valsts un operatora.
Android App piedāvājumi atšķiras atkarībā no valsts. Papildinformāciju, lūdzu, meklējiet savā vietējā Google Play Store veikalā.
Enerģijas patēriņš kWh gadā, pamatojoties uz televizora strāvas patēriņu, darbojoties 4 stundas dienā 365 dienas gadā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no televizora lietošanas biežuma.
Televizors atbalsta bezmaksas digitālo videoapraides (DVB) uztveršanu. Iespējams, netiek atbalstīti noteikti DVB operatori. Atjaunotais saraksts pieejams Philips atbalsta vietnes bieži uzdoto jautājumu sadaļā. Dažu operatoru saturam nepieciešama nosacītā piekļuve un abonements. Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar savu operatoru.
Google Cast funkcija ir atkarīga no Google Cast paredzētām aplikācijām un ierīcēm. Detalizētu informāciju, lūdzu, skatiet Google Cast produkta lapā.
Philips TV Remote App aplikācija un saistītās funkcijas atšķiras atkarībā no televizora modeļa, operatora un valsts, kā arī no viedierīces modeļa un OS. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, apmeklējiet vietni: www.philips.com/TVRemoteapp.
Smart TV aplikācija atšķiras atkarībā no televizora modeļa un valsts. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, apmeklējiet vietni: www.philips.com/smarttv.
USB ierakstīšana pieejama tikai digitālajiem kanāliem, ierakstīšana var būt ierobežota ar apraides aizsardzību pret kopēšanu (CI+). Var tikt piemēroti valsts un kanālu ierobežojumi.
Lūdzu, ņemiet vērā, ka Amazon aplikācijas jūsu valstī var nebūt pieejamas. (Šobrīd Amazon aplikācijas darbojas tikai Lielbritānijā, Vācijā un Austrijā)