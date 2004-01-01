Meklējamie vārdi

    Signage Solutions EcoDesign

    65BDL3650QE/02

    Iesaistiet auditoriju ar šo videi draudzīgo 4K Ultra HD digitālo displeju. Tas nodrošina nepārspējamu 4K UHD veiktspēju, patērējot divreiz mazāk enerģijas nekā citi tirgū pieejamie modeļi, un atbilst visjaunākajam PPDS ekodizainam.

    Signage Solutions EcoDesign

    Ekodizaina 18/7 displejs

    • 65”
    • Tiešs LED aizmugurgaismojums
    • Ultra HD

    100% pārstrādāts un pārstrādājams iepakojums

    Izstrādāts, izvēloties tādus ražošanas procesus, fiziskās īpašības, materiālus, iepakojumu un iebūvēto programmatūru, kas ir saudzīgāki pret vidi un nodrošina lielāku energoefektivitāti. Philips Signage 3650 EcoDesign displejs ir veidots tā, lai tas izmantotu vismaz divreiz mazāk enerģijas nekā salīdzināmie displeji, vienlaikus nodrošinot tādu pašu nepārspējamu veiktspēju.

    Android SoC procesors. Oriģinālās un tīmekļa lietotnes

    Izmantojot mūsu Android 10 SoC platformu, šie produktīvie displeji ir optimāli pielāgoti oriģinālajām Android lietotnēm, un jūs varat instalēt tīmekļa lietotnes arī tieši uz displeja. Tie ir pielāgojami un droši, kā arī gādā par to, ka displeja specifikācijas ilgāk saglabājas atbilstošas.

    Izveidojiet savienojumu un pārvaldiet saturu mākonī

    Izveidojiet savienojumu un pārvaldiet saturu mākonī ar integrēto HTML5 pārlūku. Izmantojot šo pārlūku, kura pamatā ir Chromium, plānojiet saturu tiešsaistē un pievienojiet atsevišķu displeju vai visu savu tīklu. Attēlojiet saturu gan ainavas, gan portreta režīmā Full HD izšķirtspējā. Vienkārši savienojiet displeju ar internetu, izmantojot papildu CRD22 Wi-Fi moduli vai LAN, un baudiet jūsu izveidotos atskaņošanas sarakstus.

    EPEAT Climate+™ Gold sertifikāts

    Philips Signage 3650 EcoDesign ir piešķirts EPEAT Gold Climate+ ekomarķējums, un tas atbilst stingrajiem kritērijiem, kas saistīti ar šo pasaulē vadošo elektronikas jomas ekomarķējumu.

    FailOver. Nodrošina nepārtrauktu satura atskaņošanu

    FailOver ir revolucionāra tehnoloģija, kas ir svarīga prasīgos komerciālos apstākļos. Tā automātiski uz ekrāna atskaņo dublētu saturu, lai nodrošinātos pret maz ticamo gadījumu, kad ievades avotam vai lietojumprogrammai rodas kļūme. Vienkārši izvēlieties primāro ieejas savienojumu un FailOver savienojumu, un jūs esat gatavs tūlītējai satura aizsardzībai.

    Papildu mijiedarbība bezvadu ekrāna koplietošanai

    Kopīgojiet ekrānu bezvadu režīmā, izmantojot esošo Wi-Fi tīklu, lai ātri un droši savienotu ierīces, vai izmantojiet mūsu papildu HDMI mijiedarbības sargspraudni, lai pārraidītu saturu tieši uz ekrāna bez savienojuma ar drošo tīklu.

    Gatavs Philips Wave attālai pārvaldībai

    Atklājiet Philips Signage 3650 EcoDesign displeju jaudu, daudzpusību un intelektu attālināti ar Wave. Šī evolucionējošā mākoņa platforma sniedz pilnīgu kontroli, vienkāršojot instalēšanu un iestatīšanu, displeju uzraudzību un vadību, programmu nodrošinājuma jaunināšanu, atskaņošanas sarakstu pārvaldību un jaudas grafiku iestatīšanu. Ietaupiet laiku un enerģiju un samaziniet ietekmi uz vidi.

    Wi-Fi un Bluetooth 5.2, izmantojot papildu moduli

    Vienkārši plānojama satura atskaņošana no USB ierīcēm vai iekšējās atmiņas. Jūsu Philips profesionālais displejs aktivizēsies pēc gaidstāves, lai atskaņotu nepieciešamo saturu, un pēc tam atgriezīsies gaidstāves režīmā, tiklīdz atskaņošana būs pabeigta.

    Tehniskā specifikācija

    • Attēls/displejs

      Ekrāna diagonāles garums (metriskajā sistēmā)
      163.9  cm
      Ekrāna diagonāles garums (collas)
      64.5  colla
      Malu attiecība
      16:9
      Paneļa izšķirtspēja
      3840 x 2160
      Pikseļu frekvence
      0,372 x 0,372 mm
      Optimāla izšķirtspēja
      3840 x 2160 ar 60 Hz
      Spilgtums
      350  cd/m²
      Displeja krāsas
      1,06 miljardi
      Kontrasta attiecība (tipiskā)
      1200:1
      Dinamisks kontrasta koeficients
      500 000:1
      Reakcijas laiks (tipiskais)
      8  ms
      Skatīšanās leņķis (horizontāli)
      178  grādi
      Skatīšanās leņķis (vertikāli)
      178  grādi
      Attēla uzlabošana
      • 3/2 – 2/2 kustības sadalīšana
      • Kustību kompensācija bez rindpārleces
      • Progresīvā skenēšanas tehnoloģija
      • Dinamiskā kontrasta uzlabošana
      Paneļa tehnoloģija
      IPS
      Operētājsistēma
      Android 10
      Sausmigla
      25%

    • Savienojamība

      Audio izeja
      3,5 mm ligzda
      Video ieeja
      • DVI-I (x1)
      • HDMI 2.0 (x2)
      • USB 2.0 (x2)
      • USB 3.0 (x 2)
      Audio ieeja
      3,5 mm ligzda
      Citi savienojumi
      micro SD
      Ārējā vadība
      • RS232C (ieeja/izeja) 2,5 mm ligzda
      • IR (ieeja/izeja) 3,5 mm ligzda
      • RJ45
      Papildu Wi-Fi funkcija
      CRD22 Wi-Fi sargspraudnis

    • Lietošanas komforts

      Novietošana
      • Ainavas režīms (18/7)
      • Portreta režīms (18/7)
      Mozaīkas matrica
      Līdz 15 x 15
      Tastatūras vadība
      • Slēptas
      • Slēdzamas
      Tālvadības pults signāls
      Slēdzamas
      Signāla kanāls
      • RS232
      • IR kanāls
      Ērta uzstādīšana
      Kompakta uzstādīšana
      Enerģijas taupīšanas funkcijas
      Smart Power
      Vadāmība tīklā
      • RS232
      • RJ45

    • Skaņa

      Iebūvēti skaļruņi
      2 x 10 W (RMS)

    • Strāvas padeve

      Elektrotīkla strāva
      100–240 V~, 50/60 Hz
      Patēriņš (tipisks)
      86  W
      Patēriņš (maks.)
      133 W
      Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā
      <0,5 W
      Enerģijas taupīšanas funkcijas
      Smart Power
      Energoefektivitātes klases uzlīme
      C

    • Atbalstītā displeja izšķirtspēja

      Datora formāti
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      • 1680 x 1050, 60 Hz
      • 1600 x 1200, 60 Hz
      • 1440 x 900, 60 Hz
      • 1280 x 1024, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60 Hz
      • 1280 x 720, 60 Hz
      • 1152 x 870, 75 Hz
      • 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
      • 720 x 400, 70 Hz
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      • 1152 x 864, 75 Hz
      • 832 x 624, 75 Hz
      • 3840 x 2160, 24, 25, 30, 60 Hz
      Video formāti
      • 480p, 60 Hz
      • 480i, 60 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 1080i, 50, 60 Hz
      • 720p, 50, 60 Hz
      • 3840 x 2160 p, 24, 25, 30, 60 Hz

    • Izmēri

      Komplekta platums
      1462,3  mm
      Produkta svars
      28,5  kg
      Komplekta augstums
      837,3  mm
      Komplekta dziļums
      68,9 mm (sienas stiprinājums) / 89,9 mm (rokturis)  mm
      Komplekta platums (collas)
      57,57  colla
      Komplekta augstums (collas)
      32.96  colla
      Sienas stiprinājums
      400 x 400 mm, M8
      Komplekta dziļums (collas)
      2.71(@ wall mount) / 3.54(@ handle)  colla
      Rāmja platums
      14,9 mm (līdzens rāmis)
      Produkta svars (mārciņas)
      62,83  lb

    • Darbības nosacījumi

      Augstums
      0–3000 m
      Temperatūras diapazons (ekspluatācijā)
      0–40  °C
      MTBF
      30 000  stundas
      Temperatūras diapazons (uzglabāšanā)
      –20~60  °C
      Mitruma diapazons (ekspluatācijā) [RH]
      20–80% RH (bez kondensācijas)
      Mitruma diapazons (glabāšanas laikā) [RH]
      5–95% RH (bez kondensācijas)

    • Multivides lietojumprogrammas

      USB video atskaņošana
      • H.264
      • H.263
      • H.265
      • MPEG1/2
      • MPEG4
      • VP8
      • VP9
      USB attēlu atskaņošana
      • BMP
      • JPEG
      • PNG
      USB audio atskaņošana
      • AAC
      • HEAAC
      • MPEG

    • Iekšējais atskaņotājs

      CPU
      Četrkodolu Cortex A55
      GPU
      G52 MC1
      Atmiņa
      • 16 GB
      • 3 GB DDR

    • Piederumi

      Iekļautie piederumi
      • IR sensora kabelis (1,8 m) (x1)
      • RS232 ziedlapķēdes kabelis
      • Philips logotips (x1)
      • USB pārsegs (x1)
      • AC strāvas vads
      • AC slēdža pārsegs
      • Vada fiksators (x2)
      • Īsa lietošanas pamācība
      • RS232 kabelis

    • Dažādi

      Displejā redzamās valodas
      • Vienkāršotā ķīniešu
      • Tradicionālā ķīniešu
      • Angļu
      • Franču
      • Vācu
      • Itāļu
      • Poļu
      • Krievu
      • Spāņu
      • Turku
      • Japāņu
      • Arābu
      Garantija
      3 gadu garantija
      Likumdošanas apstiprinājumi
      • CE
      • CB
      • BSMI
      • FCC, A klase
      • VCCI
      • J-Moss
      • ETL
      • RoHS

    Badge-D2C

    Palīdzība saistībā ar šo izstrādājumu

    Padomi par izstrādājumu, bieži uzdotie jautājumi, lietotāja rokasgrāmatas un informācija par drošību un atbilstību.

