    Signage Solutions Q sērijas displejs

    65BDL3650Q/02

    Informējiet un aizraujiet ar Philips Q-Line 4K Ultra HD digitālo displeju. Šis uzticamais, viegli uzstādāmais Android darbinātais izkārtnes risinājums ir gatavs tālvadībai ar Wave, nodrošinot pilnīgu kontroli jebkurā laikā un vietā.

    Diemžēl šis produkts vairs nav pieejams

    Jūsu daudzpusīgais un viegli uzstādāmais 18/7 displejs

    • 65”
    • Tiešs LED aizmugurgaismojums
    • Ultra HD

    Izveidojiet savienojumu un pārvaldiet saturu mākonī

    Izveidojiet savienojumu un pārvaldiet saturu mākonī ar integrēto HTML5 pārlūku. Izmantojot šo pārlūku, kura pamatā ir Chromium, plānojiet saturu tiešsaistē un pievienojiet vienu displeju vai visu savu tīklu. Attēlojiet saturu gan ainavas, gan portreta režīmā Full HD izšķirtspējā. Vienkārši savienojiet displeju ar internetu, izmantojot Wi-Fi vai RJ45 kabeli, un baudiet paša izveidotos atskaņošanas sarakstus.

    FailOver. Jūsu displejs nekad nenodzisīs

    FailOver ir revolucionāra tehnoloģija, kas ir svarīga prasīgos komerciālos apstākļos. Tā automātiski uz ekrāna atskaņo dublētu saturu, lai nodrošinātos pret maz ticamo gadījumu, kad ievades avotam vai lietojumprogrammai rodas kļūme. Vienkārši izvēlieties primāro ieejas savienojumu un FailOver savienojumu, un jūs esat gatavs tūlītējai satura aizsardzībai.

    Viegli ieplānot satura atskaņošanu no USB ierīcēm vai iekšējās atmiņas

    Vienkārši plānojama satura atskaņošana no USB ierīcēm vai iekšējās atmiņas. Jūsu Philips profesionālais displejs aktivizēsies pēc gaidstāves, lai atskaņotu nepieciešamo saturu, un pēc tam atgriezīsies gaidstāves režīmā, tiklīdz atskaņošana būs pabeigta.

    Papildu mijiedarbība bezvadu ekrāna koplietošanai

    Veiciet bezvadu ekrāna koplietošanu, izmantojot esošo Wi-Fi tīklu, lai ātri un droši savienotu ierīces, vai izmantojiet mūsu papildu HDMI mijiedarbības sargspraudni, lai to pārraidītu tieši uz ekrānu, neizveidojot savienojumu ar drošo tīklu.

    Android SoC procesors. Oriģinālās un tīmekļa lietotnes

    Izmantojot mūsu Android 10 SoC platformu, šie centīgie Philips profesionālie displeji ir optimizēti oriģinālajām Android lietotnēm, un jūs varat instalēt tīmekļa lietotnes arī tieši uz displeja. Tie ir pielāgojami un droši, kā arī gādā par to, ka displeja specifikācijas ilgāk saglabājas atbilstošas.

    Nepalaidiet garām vilni revolucionāru rezultātu sasniegšanai

    Atklājiet Philips Q-Line displeju jaudu, daudzpusību un inteliģenci attālināti ar Wave. Šī evolucionārā mākoņa platforma sniedz pilnīgu kontroli, vienkāršojot instalēšanu un iestatīšanu, uzraugot un kontrolējot displejus, modernizējot programmu nodrošinājumu, pārvaldot atskaņošanas sarakstus un iestatot enerģijas grafikus. Ietaupa laiku, enerģiju un samazina ietekmi uz vidi.

    Tehniskā specifikācija

    • Attēls/displejs

      Ekrāna diagonāles garums (metriskajā sistēmā)
      163.9  cm
      Ekrāna diagonāles garums (collas)
      64.5  colla
      Malu attiecība
      16:9
      Paneļa izšķirtspēja
      3840 x 2160
      Pikseļu frekvence
      0,372 x 0,372 mm
      Optimāla izšķirtspēja
      3840 x 2160 ar 60 Hz
      Spilgtums
      400  cd/m²
      Displeja krāsas
      1,07 miljardi krāsu
      Kontrasta attiecība (tipiskā)
      1200:1
      Dinamisks kontrasta koeficients
      500 000:1
      Reakcijas laiks (tipiskais)
      8  ms
      Skatīšanās leņķis (horizontāli)
      178  grādi
      Skatīšanās leņķis (vertikāli)
      178  grādi
      Attēla uzlabošana
      • 3/2 – 2/2 kustības sadalīšana
      • Progresīvā skenēšanas tehnoloģija
      • Dinamiskā kontrasta uzlabošana
      Paneļa tehnoloģija
      ADS
      Operētājsistēma
      Android 10
      Sausmigla
      25%

    • Savienojamība

      Audio izeja
      3,5 mm ligzda
      Video ieeja
      • USB 2.0 (x2)
      • DVI-I (x1)
      • HDMI 2.0 (x2)
      • USB 3.0 (x1)
      Audio ieeja
      3,5 mm ligzda
      Citi savienojumi
      • micro SD
      • OPS
      Ārējā vadība
      • RS232C (ieeja/izeja) 2,5 mm ligzda
      • IR (ieeja/izeja) 3,5 mm ligzda
      • RJ45

    • Lietošanas komforts

      Novietošana
      • Ainavas režīms (18/7)
      • Portreta režīms (18/7)
      Mozaīkas matrica
      Līdz 3 x 3
      Tastatūras vadība
      • Slēptas
      • Slēdzamas
      Tālvadības pults signāls
      Slēdzamas
      Signāla kanāls
      • RS232
      • IR kanāls
      Ērta uzstādīšana
      Kompakta uzstādīšana
      Enerģijas taupīšanas funkcijas
      Smart Power
      Vadāmība tīklā
      • RS232
      • RJ45

    • Skaņa

      Iebūvēti skaļruņi
      2 x 10 W (RMS)

    • Strāvas padeve

      Elektrotīkla strāva
      100–240 V~, 50/60 Hz
      Patēriņš (tipisks)
      134  W
      Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā
      <0,5 W
      Enerģijas taupīšanas funkcijas
      Smart Power
      Energoefektivitātes klases uzlīme
      G

    • Atbalstītā displeja izšķirtspēja

      Datora formāti
      • 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
      • 1152 x 864, 75 Hz
      • 1280 x 1024, 60 Hz
      • 1280 x 720, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60 Hz
      • 1440 x 900, 60 Hz
      • 1600 x 1200, 60 Hz
      • 1680 x 1050, 60 Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      • 3840 x 2160, 60 Hz, 50 Hz
      • 720 x 400, 70 Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72 Hz
      • 832 x 624, 75 Hz
      Video formāti
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 2160p, 50, 60 Hz
      • 1080i, 50, 60 Hz
      • 720p, 50, 60 Hz

    • Izmēri

      Komplekta platums
      1462,3  mm
      Produkta svars
      28,5  kg
      Komplekta augstums
      837,3  mm
      Komplekta dziļums
      68,9 mm (sienas stiprinājums) / 89,9 mm (rokturis)  mm
      Komplekta platums (collas)
      57,57  colla
      Komplekta augstums (collas)
      32.96  colla
      Sienas stiprinājums
      400 x 400 mm, M8
      Komplekta dziļums (collas)
      2.71(@ wall mount) / 3.54(@ handle)  colla
      Rāmja platums
      14,9 mm (līdzens rāmis)
      Produkta svars (mārciņas)
      62,83  lb

    • Darbības nosacījumi

      Augstums
      0–3000 m
      Temperatūras diapazons (ekspluatācijā)
      0–40  °C
      MTBF
      50 000  stundas
      Temperatūras diapazons (uzglabāšanā)
      –20~60  °C
      Mitruma diapazons (ekspluatācijā) [RH]
      20–80% RH (bez kondensācijas)
      Mitruma diapazons (glabāšanas laikā) [RH]
      5–95% RH (bez kondensācijas)

    • Multivides lietojumprogrammas

      USB video atskaņošana
      • H.264
      • H.263
      • H.265
      • MPEG1/2
      • MPEG4
      • VP8
      • VP9
      USB attēlu atskaņošana
      • BMP
      • JPEG
      • PNG
      USB audio atskaņošana
      • AAC
      • HEAAC
      • MPEG

    • Iekšējais atskaņotājs

      CPU
      Četrkodolu Cortex A55
      GPU
      G52 MC1
      Atmiņa
      • 16 GB
      • 3 GB DDR

    • Piederumi

      Iekļautie piederumi
      • IR sensora kabelis (1,8 m) (x1)
      • RS232 ziedlapķēdes kabelis
      • Philips logotips (x1)
      • AC strāvas vads
      • AC slēdža pārsegs
      • Vada fiksators (x2)
      • HDMI kabelis (1,8 m) (x1)
      • Īsa lietošanas pamācība
      • Tālvadības pults un AAA baterijas
      • RS232 kabelis
      • USB pārsegs (x1)

    • Dažādi

      Displejā redzamās valodas
      • Vienkāršotā ķīniešu
      • Tradicionālā ķīniešu
      • Angļu
      • Franču
      • Vācu
      • Itāļu
      • Poļu
      • Krievu
      • Spāņu
      • Turku
      • Japāņu
      • Arābu
      Garantija
      3 gadu garantija
      Likumdošanas apstiprinājumi
      • CE
      • CB
      • FCC, A klase
      • VCCI
      • RoHS
      • UL

    Palīdzība saistībā ar šo izstrādājumu

    Padomi par izstrādājumu, bieži uzdotie jautājumi, lietotāja rokasgrāmatas un informācija par drošību un atbilstību.

