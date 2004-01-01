65BDL3650Q/02
Izcelieties uz pūļa fona
Informējiet un aizraujiet ar Philips Q-Line 4K Ultra HD digitālo displeju. Šis uzticamais, viegli uzstādāmais Android darbinātais izkārtnes risinājums ir gatavs tālvadībai ar Wave, nodrošinot pilnīgu kontroli jebkurā laikā un vietā.
Diemžēl šis produkts vairs nav pieejams
Ja jums pienākas PVN atvieglojumi par medicīnas precēm, varat to pieprasīt par šo preci. PVN summa tiks atskaitīta no iepriekš norādītās cenas. Skatīt precīzu informāciju savā pirkumu grozā.
Izveidojiet savienojumu un pārvaldiet saturu mākonī ar integrēto HTML5 pārlūku. Izmantojot šo pārlūku, kura pamatā ir Chromium, plānojiet saturu tiešsaistē un pievienojiet vienu displeju vai visu savu tīklu. Attēlojiet saturu gan ainavas, gan portreta režīmā Full HD izšķirtspējā. Vienkārši savienojiet displeju ar internetu, izmantojot Wi-Fi vai RJ45 kabeli, un baudiet paša izveidotos atskaņošanas sarakstus.
FailOver ir revolucionāra tehnoloģija, kas ir svarīga prasīgos komerciālos apstākļos. Tā automātiski uz ekrāna atskaņo dublētu saturu, lai nodrošinātos pret maz ticamo gadījumu, kad ievades avotam vai lietojumprogrammai rodas kļūme. Vienkārši izvēlieties primāro ieejas savienojumu un FailOver savienojumu, un jūs esat gatavs tūlītējai satura aizsardzībai.
Vienkārši plānojama satura atskaņošana no USB ierīcēm vai iekšējās atmiņas. Jūsu Philips profesionālais displejs aktivizēsies pēc gaidstāves, lai atskaņotu nepieciešamo saturu, un pēc tam atgriezīsies gaidstāves režīmā, tiklīdz atskaņošana būs pabeigta.
Veiciet bezvadu ekrāna koplietošanu, izmantojot esošo Wi-Fi tīklu, lai ātri un droši savienotu ierīces, vai izmantojiet mūsu papildu HDMI mijiedarbības sargspraudni, lai to pārraidītu tieši uz ekrānu, neizveidojot savienojumu ar drošo tīklu.
Izmantojot mūsu Android 10 SoC platformu, šie centīgie Philips profesionālie displeji ir optimizēti oriģinālajām Android lietotnēm, un jūs varat instalēt tīmekļa lietotnes arī tieši uz displeja. Tie ir pielāgojami un droši, kā arī gādā par to, ka displeja specifikācijas ilgāk saglabājas atbilstošas.
Atklājiet Philips Q-Line displeju jaudu, daudzpusību un inteliģenci attālināti ar Wave. Šī evolucionārā mākoņa platforma sniedz pilnīgu kontroli, vienkāršojot instalēšanu un iestatīšanu, uzraugot un kontrolējot displejus, modernizējot programmu nodrošinājumu, pārvaldot atskaņošanas sarakstus un iestatot enerģijas grafikus. Ietaupa laiku, enerģiju un samazina ietekmi uz vidi.
Attēls/displejs
Savienojamība
Lietošanas komforts
Skaņa
Strāvas padeve
Atbalstītā displeja izšķirtspēja
Izmēri
Darbības nosacījumi
Multivides lietojumprogrammas
Iekšējais atskaņotājs
Piederumi
Dažādi
Mūsu vietni vislabāk var apskatīt, izmantojot jaunāko Microsoft Edge, Google Chrome vai Firefox versiju.