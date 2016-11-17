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  • Savienojuma puses zīmējums
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Izbeigta ražošana

6000 series4K UHD Ultra Slim TV, ko darbina Android TV™

65PUS6521/12

4.2

| (6) Atsauksmes | 83% ieteica šo produktu

4K UHD Ultra Slim LED TV, ko darbina Android TV

Satriecoši izmēri un veiktspēja. Philips 6520 Series piedāvā iespaidīgu 65 collu ekrānu ar 4K Ultra HD dzidrai izšķirtspējai. Novietots uz eleganta Arc Stand statīva, tas ir jaudīgs un viegli lietojams izklaides avots.

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99,91 % cilvēku, kuri izmēģina Ambilight TV, nekad nevēlas to atdot. 1

ar Ambilight 3-plakņu

4K UHD Ultra Slim LED TV, ko darbina Android TV

  • 164 cm (65 collu)

  • 4K Ultra HD LED TV

  • Quad Core, 16 GB un paplaš. iespējas

  • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

4K Ultra HD izšķirtspēja nelīdzinās nekam, ko esat redzējis

Ultra HD televizora izšķirtspēja ir četras reizes lielāka nekā Full HD televizoram. Vairāk nekā 8 miljoni pikseļu un mūsu unikālā Ultra Resolution Upscaling tehnoloģija nodrošina labāko attēla kvalitāti, kāda vispār iespējama. Jo augstāka ir oriģinālā satura kvalitāte, jo labāks būs attēls un izšķirtspēja. Baudiet attēlus ar uzlabotu asumu, palielinātu dziļumu, izcilu kontrastu, plūdeni dabisku kustību un izteiksmīgām detaļām.

Jauns iebūvēts HEVC standarts, lai baudītu augstas kvalitātes 4K

Jauns iebūvēts HEVC (H.265) standarts ļauj jums baudīt izcilu attēla kvalitāti 4K izšķirtspējas apraidē.

Četrkodolu procesora un iebūvētā Android jauda jūsu rīcībā

Četrkodolu procesora un iebūvētā Android jauda jūsu rīcībā

Philips četrkodolu procesors apvienojumā ar Android jaudu sniedz aizraujošu spēlēšanas pieredzi. Ar Android savā televizorā varat pārvietoties, startēt lietotnes un atskaņot videoattēlus īpaši ātri, intuitīvi un jautri.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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4.2

no 5

6

Atsauksmes

83%

ieteica šo produktu

3
2

17/11/2016

Polska

Polska

Świetny TV

Świetne urządzenie w miarę umiarkowanej cenie. Sprawdza się w każdych warunkach (duże nasłonecznienie pokoju) Jakość obrazu nie wykazuje strat. Bardzo dobrze ogląda się również wieczorem, przy zgaszonych światłach, pozostawiając jedynie sam ambilight. Dźwięk nie jest perfekcyjny, niemniej w warunkach cienkiego telewizora również zasługuje na pewne uznanie. Android i aplikacje nie zacinają się często, zdarzyło mi się to tylko raz od zakupu, tak to mogę bez obaw posługiwać się systemem. Do gier idealny, opóźnienie między sygnałem z konsoli a wyświetlanym obrazem jest nie do uchwycenia.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 6000 series 65PUS6521 Telewizor 4K Ultra Slim z systemem Android TV™

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 6000 series 65PUS6521 Telewizor 4K Ultra Slim z systemem Android TV™

20/03/2018

Česká republika

Česká republika

Myslím že domu kdo má místo super, už by to chtělo větší:-)

Rychlé načítání disku(2T) dobré vyhledávání kanalu, má horší kvality na DBT než konkureční televize na stejné anténě

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 6000 series 65PUS6521 Ultratenký televizor s rozlišením 4K s Android TV™

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 6000 series 65PUS6521 Ultratenký televizor s rozlišením 4K s Android TV™

09/08/2017

Česká republika

Česká republika

Verificēts pircējs

Skvělý ambilight, Android bez problémů

Velké nadšení z televize, proti předchozí plazmě má asi trochu horší pozorovací úhly ale ambilight je super skvělá věc, android systém šlape jak má a jediná drobnost proti je světle šedý okraj TV. Tmavá či řerná by byla asi lepší, ale je jen ve vyšších řadách.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 6000 series 65PUS6521 Ultratenký televizor s rozlišením 4K s Android TV™

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 6000 series 65PUS6521 Ultratenký televizor s rozlišením 4K s Android TV™

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Atrunas

  1. Pamatojoties uz Ambilight izmēģinājuma programmas rezultātiem Zviedrijā, Dānijā, Somijā, Norvēģijā, Apvienotajā Karalistē, Vācijā, Austrijā un Francijā laikā no 2023. gada 24. februāra līdz 2025. gada 28. februārim. Šajā periodā 99,91 % dalībnieku izvēlējās paturēt savu Ambilight TV, neskatoties uz iespēju to atgriezt, saņemot pilnu naudas atmaksu un nenorādot iemeslu. 

  1. EPG un faktiskā pieejamība (līdz 8 dienām) ir atkarīga no valsts un operatora.

  2. Android App piedāvājumi atšķiras atkarībā no valsts. Papildinformāciju, lūdzu, meklējiet savā vietējā Google Play Store veikalā.

  3. Enerģijas patēriņš kWh gadā, pamatojoties uz televizora strāvas patēriņu, darbojoties 4 stundas dienā 365 dienas gadā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no televizora lietošanas biežuma.

  4. Mākoņa spēļu piedāvājums atšķiras atkarībā no spēļu izstrādātājiem.

  5. Televizors atbalsta bezmaksas digitālo videoapraides (DVB) uztveršanu. Iespējams, netiek atbalstīti noteikti DVB operatori. Atjaunotais saraksts pieejams Philips atbalsta vietnes bieži uzdoto jautājumu sadaļā. Dažu operatoru saturam nepieciešama nosacītā piekļuve un abonements. Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar savu operatoru.

  6. (Philips) ir saderīgs tikai ar konkrētu Philips atskaņotāja ierīci.

  7. Google Cast funkcija ir atkarīga no Google Cast paredzētām aplikācijām un ierīcēm. Detalizētu informāciju, lūdzu, skatiet Google Cast produkta lapā.

  8. Philips TV Remote App aplikācija un saistītās funkcijas atšķiras atkarībā no televizora modeļa, operatora un valsts, kā arī no viedierīces modeļa un OS. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, apmeklējiet vietni: www.philips.com/TVRemoteapp.

  9. Smart TV aplikācija atšķiras atkarībā no televizora modeļa un valsts. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, apmeklējiet vietni: www.philips.com/smarttv.

  10. USB ierakstīšana pieejama tikai digitālajiem kanāliem, ierakstīšana var būt ierobežota ar apraides aizsardzību pret kopēšanu (CI+). Var tikt piemēroti valsts un kanālu ierobežojumi.