AC0650/10
Mūsu energoefektīvākais kompaktais gaisa attīrītājs
Nospiežot pogu, gaisa attīrītājs likvidē alergēnus un piesārņotājus, vienlaicīgi patērējot minimālu enerģijas apjomu. Kompaktais, elegantais dizains lieliski iederas katrās mājās. Gaisa attīrītājs ir vadāms jebkurā laikā un vietā, izmantojot lietotni Philips Air+.Skatīt visas priekšrocības
Mūsu gaisa attīrītājs nodrošina tīru gaisu ikvienā istabas stūrī ar CADR 170 m3/h, rūpīgi attīrot gaisu līdz 44 m2 lielās telpās. Atvadies no piesārņotājiem, piemēram, PM2,5, baktērijām, ziedputekšņiem, putekļiem, mājdzīvnieku ādas plēksnītēm un daudz kā cita pēc 17 minūtēm (3).
Mūsu divslāņu filtrēšanas sistēma ar NanoProtect HEPA tehnoloģiju aiztur iespaidīgu daudzumu ārkārtīgi smalku daļiņu, kuru lielums var būt tikai 0,003 mikroni (1), respektīvi 99,97% šo daļiņu. NanoProtect HEPA tehnoloģija ne tikai aiztur piesārņotājus, bet arī izmanto elektrostatisko lādiņu, lai tos piesaistītu, attīrot līdz pat divreiz vairāk gaisa nekā parastā HEPA H13 filtrēšanas sistēma, to darot ar lielāku energoefektivitāti (2).
No VitaShield nespēj izkļūt praktiski nekas, izņemot tīrāku, svaigāku gaisu. Tehnoloģija VitaShield notver aerosolus, mikroorganismus un daļiņas, kas var būt pat tikai 0,003 mikronu lielumā — mazākas nekā mazākais zināmais vīruss. Neatkarīgas ārējas laboratorijā testos konstatēts, ka tiek likvidēts gaisā esošais H1N1 vīruss. Tika konstatēta arī HCov-E229 vīrusa 99,99 % likvidēšana (5).
Iegūsti tīrāku gaisu ar minimālu enerģijas patēriņu un ietaupi izdevumus par elektroenerģiju. Darbojoties ar maksimālo ātrumu 12 W apmērā, mūsu gaisa attīrītājs ir divreiz energoefektīvāks nekā citi vadošie gaisa attīrītāji (7). Miega režīmā tas patērē tikai 2 W enerģijas — par 30 reizēm mazāk enerģijas nekā standarta spuldzīte.
Izbaudi netraucētu miegu ar mūsu inovatīvo gaisa attīrītāju. Miega režīmā tas darbojas tikai pie 19 dB (6), klusāk nekā čuksts. Turklāt digitālā displeja gaisma tiek aptumšota, līdz minimumam samazinot gaismas radītus traucējumus. Izmantojot šo iestatījumu, gaiss mājās vienmēr būs tīrs, pat nakts laikā.
Philips ir uzticams zīmols, kuram ir vairāk nekā 80 gadu pieredze gaisa aprūpē un veselības aprūpes tehnoloģijās. Mūsu gaisa attīrītāji pirms izlaišanas tiek pakļauti 170 stingriem pārbaudes testiem, kurus sertificē Eiropas Alerģiju izpētes fonda centrs.
Izmanto mūsu lietotni papildu ērtībai un kontrolei. Lietotnē var ieslēgt un izslēgt gaisa attīrītāju, pielāgot ātruma iestatījumus un uzraudzīt filtra statusu. Turklāt var uzzināt vairāk par gaisa attīrīšanu mūsu lietotnē iekļautajā rakstu krājumā un pārbaudīt āra gaisa kvalitātes datus, kuri ir pieejami jebkurā laikā un vietā.
Mūsu attīrītāja kompaktais izmērs un elegantais dizains padara to par lieliski piemērotu jebkuras vietas papildierīci, bez piepūles uzlabojot gan gaisa komfortu, gan mājas estētiku. Tikai 34 cm garš, tas ir lieliski piemērots novietošanai uz galda vai plauktā. Svaigs un tīrs gaiss ar izsmalcinātības pieskārienu.
Mūsu gaisa attīrītājs brīdina, kad ir pienācis laiks filtra nomaiņai, nodrošinot optimālu veiktspēju ar minimālu piepūli. Turklāt mūsu oriģinālais Philips filtrs garantē optimālu veiktspēju līdz 12 mēnešiem, lai gaiss būtu tīrs visu gadu.
Pielāgo gaisa attīrīšanu, izmantojot mūsu attīrītāja trīs dažādus ātruma iestatījumus: miega režīms, vidējs un turbo. Lai gaisa attīrīšana būtu efektīva, kad piesārņojuma līmenis ir augsts, vienkārši iestati gaisa attīrītāju uz turborežīmu, lai ātrāk iegūtu rezultātu.
