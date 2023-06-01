Meklējamie vārdi

    Nospiežot pogu, gaisa attīrītājs likvidē alergēnus un piesārņotājus, vienlaicīgi patērējot minimālu enerģijas apjomu. Kompaktais, elegantais dizains lieliski iederas katrās mājās. Gaisa attīrītājs ir vadāms jebkurā laikā un vietā, izmantojot lietotni Philips Air+.

    Attīra gaisu no alergēniem un piesārņotājiem

    • Attīra gaisu līdz 44 m² lielās telpās
    • Darbojas ar maks. 12 W jaudu
    • 170 m³/h tīra gaisa apjoms (CADR)
    • Savienojums ar lietotni Air+
    Likvidē piesārņotājus mazāk nekā 17 minūtēs (3)

    Likvidē piesārņotājus mazāk nekā 17 minūtēs (3)

    Mūsu gaisa attīrītājs nodrošina tīru gaisu ikvienā istabas stūrī ar CADR 170 m3/h, rūpīgi attīrot gaisu līdz 44 m2 lielās telpās. Atvadies no piesārņotājiem, piemēram, PM2,5, baktērijām, ziedputekšņiem, putekļiem, mājdzīvnieku ādas plēksnītēm un daudz kā cita pēc 17 minūtēm (3).

    Filtrē 99,97% daļiņu, kas var būt pat tikai 0,003 mikronu lielumā (1)

    Filtrē 99,97% daļiņu, kas var būt pat tikai 0,003 mikronu lielumā (1)

    Mūsu divslāņu filtrēšanas sistēma ar NanoProtect HEPA tehnoloģiju aiztur iespaidīgu daudzumu ārkārtīgi smalku daļiņu, kuru lielums var būt tikai 0,003 mikroni (1), respektīvi 99,97% šo daļiņu. NanoProtect HEPA tehnoloģija ne tikai aiztur piesārņotājus, bet arī izmanto elektrostatisko lādiņu, lai tos piesaistītu, attīrot līdz pat divreiz vairāk gaisa nekā parastā HEPA H13 filtrēšanas sistēma, to darot ar lielāku energoefektivitāti (2).

    Likvidē gaisā esošos vīrusus un aerosolus (5)

    Likvidē gaisā esošos vīrusus un aerosolus (5)

    No VitaShield nespēj izkļūt praktiski nekas, izņemot tīrāku, svaigāku gaisu. Tehnoloģija VitaShield notver aerosolus, mikroorganismus un daļiņas, kas var būt pat tikai 0,003 mikronu lielumā — mazākas nekā mazākais zināmais vīruss. Neatkarīgas ārējas laboratorijā testos konstatēts, ka tiek likvidēts gaisā esošais H1N1 vīruss. Tika konstatēta arī HCov-E229 vīrusa 99,99 % likvidēšana (5).

    Energoefektīvs dizains

    Energoefektīvs dizains

    Iegūsti tīrāku gaisu ar minimālu enerģijas patēriņu un ietaupi izdevumus par elektroenerģiju. Darbojoties ar maksimālo ātrumu 12 W apmērā, mūsu gaisa attīrītājs ir divreiz energoefektīvāks nekā citi vadošie gaisa attīrītāji (7). Miega režīmā tas patērē tikai 2 W enerģijas — par 30 reizēm mazāk enerģijas nekā standarta spuldzīte.

    Īpaši kluss un bez gaismas radītiem traucējumiem

    Īpaši kluss un bez gaismas radītiem traucējumiem

    Izbaudi netraucētu miegu ar mūsu inovatīvo gaisa attīrītāju. Miega režīmā tas darbojas tikai pie 19 dB (6), klusāk nekā čuksts. Turklāt digitālā displeja gaisma tiek aptumšota, līdz minimumam samazinot gaismas radītus traucējumus. Izmantojot šo iestatījumu, gaiss mājās vienmēr būs tīrs, pat nakts laikā.

    Rūpīgi pārbaudīta izturība un uzticama kvalitāte

    Rūpīgi pārbaudīta izturība un uzticama kvalitāte

    Philips ir uzticams zīmols, kuram ir vairāk nekā 80 gadu pieredze gaisa aprūpē un veselības aprūpes tehnoloģijās. Mūsu gaisa attīrītāji pirms izlaišanas tiek pakļauti 170 stingriem pārbaudes testiem, kurus sertificē Eiropas Alerģiju izpētes fonda centrs.

    Kontrolē gaisa attīrītāju, izmantojot lietotni Philips Air+

    Kontrolē gaisa attīrītāju, izmantojot lietotni Philips Air+

    Izmanto mūsu lietotni papildu ērtībai un kontrolei. Lietotnē var ieslēgt un izslēgt gaisa attīrītāju, pielāgot ātruma iestatījumus un uzraudzīt filtra statusu. Turklāt var uzzināt vairāk par gaisa attīrīšanu mūsu lietotnē iekļautajā rakstu krājumā un pārbaudīt āra gaisa kvalitātes datus, kuri ir pieejami jebkurā laikā un vietā.

    Kompakts izmērs un elegants dizains

    Kompakts izmērs un elegants dizains

    Mūsu attīrītāja kompaktais izmērs un elegantais dizains padara to par lieliski piemērotu jebkuras vietas papildierīci, bez piepūles uzlabojot gan gaisa komfortu, gan mājas estētiku. Tikai 34 cm garš, tas ir lieliski piemērots novietošanai uz galda vai plauktā. Svaigs un tīrs gaiss ar izsmalcinātības pieskārienu.

    Filtra kalpošanas laika indikators

    Filtra kalpošanas laika indikators

    Mūsu gaisa attīrītājs brīdina, kad ir pienācis laiks filtra nomaiņai, nodrošinot optimālu veiktspēju ar minimālu piepūli. Turklāt mūsu oriģinālais Philips filtrs garantē optimālu veiktspēju līdz 12 mēnešiem, lai gaiss būtu tīrs visu gadu.

    3 manuāli ātrumi: vidējs, turbo un miega

    3 manuāli ātrumi: vidējs, turbo un miega

    Pielāgo gaisa attīrīšanu, izmantojot mūsu attīrītāja trīs dažādus ātruma iestatījumus: miega režīms, vidējs un turbo. Lai gaisa attīrīšana būtu efektīva, kad piesārņojuma līmenis ir augsts, vienkārši iestati gaisa attīrītāju uz turborežīmu, lai ātrāk iegūtu rezultātu.

    Tehniskā specifikācija

    • Vispārējas specifikācijas

      Produkta veids
      Gaisa attīrītājs
      Tehnoloģija
      HEPA NanoProtect
      Krāsa
      Balta, zīda bēša
      Galvenais materiāls
      Plastmasa
      Interneta savienojums
      Wi-Fi diapazons
      2,4 GHz
      Balss kontrole

    • Tehniskā specifikācija

      Maksimāla jauda
      12 W
      Gaisa kvalitātes sensori
      Min. skaņas līmenis
      19 dB(A)
      Maks. skaņas līmenis
      49 dB(A)

    • Veiktspēja

      CADR (tīrā gaisa padeves apjoms) (daļiņas, GB/T)
      170 m³/h
      Filtra slāņi
      HEPA, priekšfiltrs
      Daļiņu filtrēšana
      99,97% ar 0,003 mikronu izmēru
      Maks. telpas izmērs
      44 m2

    • Lietojamība

      Vada garums
      1,6 m
      Plānotājs
      Jā (lietotnē)
      Automātiskais režīms
      Miega režīms
      Ātruma iestatījumi
      Jā (miega režīms, vidējais, turbo)
      Noskaņas nakts apgaismojums
      Gaisa kvalitātes pārskats
      Saskarne
      Digitāla (pieskāriens)
      Ieteicamā filtra nomaiņa
      1 gads

    • Drošības funkcija

      Bērnu piekļuves bloķēšana

    • Svars un izmēri

      Produkta augstums
      34,1 cm
      Produkta svars
      2,2 kg
      Produkta platums
      23,7 cm
      Produkta garums
      24,3 cm
      Iepakojuma garums
      26,3 cm
      Iepakojuma platums
      26,3 cm
      Iepakojuma augstums
      37,5 cm
      Iepakojuma svars
      3,2 kg

    • Energoefektivitāte

      Enerģijas patēriņš gaidīšanas režīmā
      <1 W
      Spriegums
      100–240 V
      Frekvence
      50/60 Hz

    • Apkope

      Garantija
      2 gadi

    • Saderība

      Iekļautie piederumi 1
      HEPA filtrs “divi vienā”
      Saistītie piederumi 1
      FY0611

    • Izcelsmes valsts

      Ražots
      Ķīna

    • (1) No gaisa, kas izplūst cauri filtram, ar NaCl aerosolu testējusi iUTA saskaņā ar DIN71460-1.
    • (2) Philips gaisa attīrītājiem ir lielāks tīra gaisa padeves ātrums un augstāka energoefektivitāte ar NanoProtect HEPA filtru nekā ar HEPA H13 filtru; testēts saskaņā ar standartu GB/T 18801.
    • (3) Tas ir aptuvens vienreizējas tīrīšanas laiks, kas aprēķināts, sadalot CADR 170 m³/h ar telpas platību 48 m³ lielumā (pieņemot, ka telpas grīdas platība ir 20 m², bet augstums ir 2,4 m).
    • (4) No gaisa, kas izplūst cauri filtra materiālam, kurš testēts ar bērzu putekšņu putekļiem uz filtrējošās vides saskaņā ar Austrijas OFI institūta SOP 350.003.
    • (5) Mikrobu samazināšanas ātruma tests ārējā laboratorijā, ierīcei darbojoties turborežīmā 1,5 stundas testa kamerā, kuras gaiss piesārņots ar aerosolu ar HCOV-229E vīrusu. Kaut arī HCOV-229E vīruss ir saistīts ar SARS-CoV-2, kas izraisa Covid-19, tas nav šis vīruss.
    • (6) Vidējais trokšņa līmenis pārbaudīts atbilstoši IEC 60704-1-2020, MOD.
    • (7) Norādītā tīra gaisa padeves plūsma (CADR) uz vienu vatu ar maksimālo jaudu salīdzinājumā ar 20 vislabāk pārdotajiem gaisa attīrītājiem Vācijas Amazon platformā 2023. gada martā
    • (8) Ieteicamo kalpošanas laiku aprēķina, pamatojoties uz Philips produktu vidējo lietošanas laiku un PVO datiem par piesārņojuma līmeni pilsētā. Faktisko kalpošanas laiku ietekmē lietošanas vide un biežums. Attiecas tikai uz tām valstīm, kurās ir Philips veikals.

