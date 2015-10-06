30 dienu atgriešana
Izbeigta ražošana
Sāciet dienu sev tīkamā veidā!
Šis stilīgais Philips radio pulkstenis izskatās lieliski un pamodina jūs īstajā laikā. Tam ir iebūvēts FM radio, un varat izvēlēties pamosties, klausoties iecienīto radio staciju vai modinātāju.
FM, digitālā regulēšana
Divu veidu modinātāja signāls
Pulkst. un mod. rezerves barošana
Sāciet dienu ar patīkamu pamošanos, pakāpeniski pieaugot modinātāja signāla skaļumam. Standarta modinātāja signālu skaņas iepriekš iestatītā skaļumā ir vai nu pārāk klusas, lai jūs pamodinātu, vai arī tik skaļas, ka uzrauj jūs sēdus. Izvēlieties pamosties ar iemīļotās mūzikas, radiostacijas vai modinātāja skaņām. Patīkamas modināšanas modinātāja signāla skaļums pakāpeniski pieaug no liegi klusa līdz pietiekami skaļam, tādējādi maigi jūs pamodinot.
Izslēgšanās taimeris ļauj izlemt, cik ilgi pirms iemigšanas vēlaties klausīties izvēlēto mūziku vai radiostaciju. Vienkārši iestatiet laika limitu (līdz 1 stundai) un izvēlieties radiostaciju, kuru klausīties iemiegot. Iestatītajā laikā Philips radio pulkstenis turpinās skanēt un pēc tam automātiski izslēgsies, aktivizējot energotaupīgu un klusu gaidstāves režīmu. Izslēgšanās taimeris sniedz iespēju aizmigt, klausoties iecienīto radio DJ, nevis skaitot aitas vai raizējoties par iztērētu enerģiju.
4.4
no 5
17
Atsauksmes
94%
ieteica šo produktu
mirabelka
06/10/2015
Polska
Verificēts pircējs
Cieszę się że go kupiłam
Bardzo fajny budzik z podwójnym alarmem i funkcją sleep oraz dużym i czytelnym wyświetlaczem. Dodatkowy atut to radio którego można słuchać przed zaśnięciem i samo się wyłączy po określonym czasie (od 15 do 120 minut). Podtrzymywanie zasilania sprawdza się idealnie przy programowaniu radia - brak dopływu energii bez włożonej baterii zmuszał do ponownego strojenia kanałów.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par AJ3116 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par AJ3116 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem
ktoś
23/02/2015
Polska
lepszego nie kupisz
podoba mi się pomysł z cyfrowym strojeniem i budzeniem radiem polecam każdemu kto szuka małego dobrego radiobudzika
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par AJ3116 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par AJ3116 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem
ktośtam
22/02/2015
Polska
lepszego w tej cenie nie ma
Jest wiele radiobudźików ale ten to strzał w dychę dobry dźwięk bardzo przydatne funkcje każdy kto rano musi wstać o określonej godzinie będzie miał z tego pożytek krótko super urządzenie
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par AJ3116 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par AJ3116 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem