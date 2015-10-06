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Izbeigta ražošana

Digitāli regulējams radio pulkstenis

AJ3116/12

4.4

| (17) Atsauksmes | 94% ieteica šo produktu

Sāciet dienu sev tīkamā veidā!

Šis stilīgais Philips radio pulkstenis izskatās lieliski un pamodina jūs īstajā laikā. Tam ir iebūvēts FM radio, un varat izvēlēties pamosties, klausoties iecienīto radio staciju vai modinātāju.

Skatīt visas priekšrocības

Pamostieties, klausoties radio vai zummeru

Sāciet dienu sev tīkamā veidā!

  • FM, digitālā regulēšana

  • Divu veidu modinātāja signāls

  • Pulkst. un mod. rezerves barošana

Pakāpeniska modināšana celšanos padara patīkamu

Sāciet dienu ar patīkamu pamošanos, pakāpeniski pieaugot modinātāja signāla skaļumam. Standarta modinātāja signālu skaņas iepriekš iestatītā skaļumā ir vai nu pārāk klusas, lai jūs pamodinātu, vai arī tik skaļas, ka uzrauj jūs sēdus. Izvēlieties pamosties ar iemīļotās mūzikas, radiostacijas vai modinātāja skaņām. Patīkamas modināšanas modinātāja signāla skaļums pakāpeniski pieaug no liegi klusa līdz pietiekami skaļam, tādējādi maigi jūs pamodinot.

Baterijas nodrošinājums saglabā laika iestatījumu atmiņu elektroapgādes traucējumu gadījumā

Izslēgšanās taimeris sniedz iespēju iemigt, klausoties iemīļoto mūziku

Izslēgšanās taimeris sniedz iespēju iemigt, klausoties iemīļoto mūziku

Izslēgšanās taimeris ļauj izlemt, cik ilgi pirms iemigšanas vēlaties klausīties izvēlēto mūziku vai radiostaciju. Vienkārši iestatiet laika limitu (līdz 1 stundai) un izvēlieties radiostaciju, kuru klausīties iemiegot. Iestatītajā laikā Philips radio pulkstenis turpinās skanēt un pēc tam automātiski izslēgsies, aktivizējot energotaupīgu un klusu gaidstāves režīmu. Izslēgšanās taimeris sniedz iespēju aizmigt, klausoties iecienīto radio DJ, nevis skaitot aitas vai raizējoties par iztērētu enerģiju.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.4

no 5

17

Atsauksmes

94%

ieteica šo produktu

1

06/10/2015

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Cieszę się że go kupiłam

Bardzo fajny budzik z podwójnym alarmem i funkcją sleep oraz dużym i czytelnym wyświetlaczem. Dodatkowy atut to radio którego można słuchać przed zaśnięciem i samo się wyłączy po określonym czasie (od 15 do 120 minut). Podtrzymywanie zasilania sprawdza się idealnie przy programowaniu radia - brak dopływu energii bez włożonej baterii zmuszał do ponownego strojenia kanałów.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par AJ3116 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par AJ3116 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem

23/02/2015

Polska

Polska

lepszego nie kupisz

podoba mi się pomysł z cyfrowym strojeniem i budzeniem radiem polecam każdemu kto szuka małego dobrego radiobudzika

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par AJ3116 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par AJ3116 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem

22/02/2015

Polska

Polska

lepszego w tej cenie nie ma

Jest wiele radiobudźików ale ten to strzał w dychę dobry dźwięk bardzo przydatne funkcje każdy kto rano musi wstać o określonej godzinie będzie miał z tego pożytek krótko super urządzenie

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par AJ3116 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par AJ3116 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā