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Izbeigta ražošana

Radio pulkstenis

AJL308/12

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FM digitālā regulēšana ar iepriekšējiem iestatījumiem

FM digitālā regulēšana ar iepriekšējiem iestatījumiem

Digitālais FM radio piedāvā papildu mūzikas iespējas jūsu mūzikas kolekcijai Philips audio sistēmā. Vienkārši noregulējiet staciju, kuru vēlaties iepriekšēji iestatīt, nospiediet un turiet nospiestu iepriekšējās iestatīšanas pogu, lai saglabātu frekvenci atmiņā. Ar iepriekš iestatītām radio stacijām, ko var saglabāt atmiņā, varat ātri piekļūt savai iecienītajai radio stacijai, ik reizi neregulējot frekvences manuāli.

Iepriekš ielādēta relaksējoša mūzika ļauj mierīgi iemigt

Iepriekš ielādēta relaksējoša mūzika ļauj mierīgi iemigt

Relaksējieties vai iemiedziet nomierinošu skaņu pavadībā. Philips radio pulkstenī ir iepriekš ielādēti vairāki relaksējošas mūzikas skaņdarbi. Vienkārši izvēlieties no lietusgāzēm, okeāna viļņiem, spa mūzikas un citiem, lai izbaudītu relaksējošu komfortu.

Pakāpeniska modināšana celšanos padara patīkamu

Sāciet dienu ar patīkamu pamošanos, pakāpeniski pieaugot modinātāja signāla skaļumam. Standarta modinātāja signālu skaņas iepriekš iestatītā skaļumā ir vai nu pārāk klusas, lai jūs pamodinātu, vai arī tik skaļas, ka uzrauj jūs sēdus. Izvēlieties pamosties ar iemīļotās mūzikas, radiostacijas vai modinātāja skaņām. Patīkamas modināšanas modinātāja signāla skaļums pakāpeniski pieaug no liegi klusa līdz pietiekami skaļam, tādējādi maigi jūs pamodinot.

Tehniskā specifikācija

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā