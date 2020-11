Atskaņojiet MP3/WMA-CD, CD un CD-RW

Audio saspiešanas tehnoloģija sniedz iespēju apjomīgos digitālos mūzikas failus samazināt desmitkārtīgi, krasi nepasliktinot to skaņas kvalitāti. MP3 vai WMA ir divi saspiešanas formāti, kas ļauj baudīt digitālās mūzikas skaņu pasauli, izmantojot Philips atskaņotāju. Lejupielādējiet MP3 vai WMA dziesmas no autorizētām mūzikas vietnēm internetā vai arī veidojiet savus MP3 vai WMA mūzikas failus, ierakstot tos no audio kompaktdiskiem un pārsūtot uz atskaņotāju.