DryCare Essential

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  • Ātra žāvēšana, mazāks enerģijas patēriņš
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  • Ātra žāvēšana, mazāks enerģijas patēriņš
  • Ātra žāvēšana, mazāks enerģijas patēriņš
  • Ātra žāvēšana, mazāks enerģijas patēriņš
  • Ātra žāvēšana, mazāks enerģijas patēriņš
  • Ātra žāvēšana, mazāks enerģijas patēriņš
  • Ātra žāvēšana, mazāks enerģijas patēriņš
  • Ātra žāvēšana, mazāks enerģijas patēriņš
  • Ātra žāvēšana, mazāks enerģijas patēriņš
  • Ātra žāvēšana, mazāks enerģijas patēriņš
  • Ātra žāvēšana, mazāks enerģijas patēriņš
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Ātra žāvēšana, mazāks enerģijas patēriņš
  • Ātra žāvēšana, mazāks enerģijas patēriņš
  • Ātra žāvēšana, mazāks enerģijas patēriņš
  • Ātra žāvēšana, mazāks enerģijas patēriņš
  • Ātra žāvēšana, mazāks enerģijas patēriņš
  • Ātra žāvēšana, mazāks enerģijas patēriņš
  • Ātra žāvēšana, mazāks enerģijas patēriņš
  • Ātra žāvēšana, mazāks enerģijas patēriņš
  • Ātra žāvēšana, mazāks enerģijas patēriņš

Izbeigta ražošana

DryCare EssentialEnergoefektīvs matu fēns

BHD029/00

4.8
| (79) Atsauksmes | 97% ieteica šo produktu
Ātra žāvēšana, mazāks enerģijas patēriņš
Philips DryCare Essential ar inovatīvu ventilatora konstrukciju nodrošina žāvēšanas veiktspēju, kas pielīdzināma 2100 W žāvētāja veiktspējai, patērējot tikai 1600 W enerģijas.*
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DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Preserve up to 95% of hair moisture1

Ātra žāvēšana, mazāks enerģijas patēriņš

  • DryCare Essential

  • Jonu apstrāde

2100 W žāvēšanas veiktspēja, patērējot 1600 W enerģijas

2100 W žāvēšanas veiktspēja, patērējot 1600 W enerģijas

Jaunā ventilatora konstrukcija nodrošina žāvēšanas veiktspēju, kas pielīdzināma 2100 W žāvētāja veiktspējai (žāvēšanas ātrums aptuveni 5g/min), patērējot1600 W enerģijas. Tas atbilst 23 % enerģijas ekonomijai*

Apstrāde ar joniem padara matus spīdīgus un gludus

Apstrāde ar joniem padara matus spīdīgus un gludus

Panāciet tūlītēju matu stāvokļa uzlabojumu, apstrādājot tos ar joniem. Uzlādēti negatīvie joni novērš statisko elektrību matos, kondicionē un padara gludākas matu kutikulas, lai uzlabotu matu spīdumu. Rezultāts ir burvīgi mirdzoši, gludi mati, kas nesprogojas.

Mazāka pārkarsēšana ar karstuma vienmērīgu sadali

Mazāka pārkarsēšana ar karstuma vienmērīgu sadali

Karstuma vienmērīgas sadales funkcija nozīmē, ka matu fēnā izmantota unikāli veidota gaisa izplūde, kas nodrošina pastāvīgi vienmērīgu karstuma sadali matos žāvēšanas laikā, tostarp augstā temperatūrā, un novērš pārmērīga karstuma radītus matu bojājumus atsevišķās vietās. Tādējādi mati ir pasargāti no pārkaršanas, saglabājot veselīgumu un mirdzumu.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.8

no 5

79

Atsauksmes

97%

ieteica šo produktu

3

16/11/2020

Polska

Polska

Rewelacja!

Rewelacja za niską cenę! Nie niszczy włosów. Oszczędna!

Plusi

Oszczędność

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par DryCare Essential BHD029/00 Wydajna energetycznie suszarka

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par DryCare Essential BHD029/00 Wydajna energetycznie suszarka

09/07/2019

Polska

Polska

bardzo dobry produkt

duża moc suszenia, łatwość obsługi, ciche działanie wentylatora, szybkie suszenie.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par DryCare Essential BHD029/00 Wydajna energetycznie suszarka

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par DryCare Essential BHD029/00 Wydajna energetycznie suszarka

27/01/2022

Україна

Україна

Verificēts pircējs

Нормальный фен

Работает. Не ломается. Тихий. Мощный. Температуры нагрева достаточно. Цена была на момент покупки вполне приемлемой.

Plusi

Тихий. Мощный. Температуры нагрева достаточно. Цена была на момент покупки вполне приемлемой.

Mīnusi

Нет

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par DryCare Essential BHD029/00 Енергоефективний фен

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par DryCare Essential BHD029/00 Енергоефективний фен

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. XXX (Preserve up to 95% of hair moisture) 

  1. salīdzinājumā ar 2100 W Philips matu fēnu (HP8230, IEC61855)