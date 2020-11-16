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DryCare Essential
Jonu apstrāde
Jaunā ventilatora konstrukcija nodrošina žāvēšanas veiktspēju, kas pielīdzināma 2100 W žāvētāja veiktspējai (žāvēšanas ātrums aptuveni 5g/min), patērējot1600 W enerģijas. Tas atbilst 23 % enerģijas ekonomijai*
Panāciet tūlītēju matu stāvokļa uzlabojumu, apstrādājot tos ar joniem. Uzlādēti negatīvie joni novērš statisko elektrību matos, kondicionē un padara gludākas matu kutikulas, lai uzlabotu matu spīdumu. Rezultāts ir burvīgi mirdzoši, gludi mati, kas nesprogojas.
Karstuma vienmērīgas sadales funkcija nozīmē, ka matu fēnā izmantota unikāli veidota gaisa izplūde, kas nodrošina pastāvīgi vienmērīgu karstuma sadali matos žāvēšanas laikā, tostarp augstā temperatūrā, un novērš pārmērīga karstuma radītus matu bojājumus atsevišķās vietās. Tādējādi mati ir pasargāti no pārkaršanas, saglabājot veselīgumu un mirdzumu.
4.8
no 5
79
Atsauksmes
97%
ieteica šo produktu
MrLukasPL
16/11/2020
Polska
Rewelacja!
Rewelacja za niską cenę! Nie niszczy włosów. Oszczędna!
Plusi
Oszczędność
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par DryCare Essential BHD029/00 Wydajna energetycznie suszarka
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par DryCare Essential BHD029/00 Wydajna energetycznie suszarka
Gosia7107
09/07/2019
Polska
bardzo dobry produkt
duża moc suszenia, łatwość obsługi, ciche działanie wentylatora, szybkie suszenie.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par DryCare Essential BHD029/00 Wydajna energetycznie suszarka
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par DryCare Essential BHD029/00 Wydajna energetycznie suszarka
=Rus=
27/01/2022
Україна
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Нормальный фен
Работает. Не ломается. Тихий. Мощный. Температуры нагрева достаточно. Цена была на момент покупки вполне приемлемой.
Plusi
Тихий. Мощный. Температуры нагрева достаточно. Цена была на момент покупки вполне приемлемой.
Mīnusi
Нет
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par DryCare Essential BHD029/00 Енергоефективний фен
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par DryCare Essential BHD029/00 Енергоефективний фен
XXX (Preserve up to 95% of hair moisture)
salīdzinājumā ar 2100 W Philips matu fēnu (HP8230, IEC61855)