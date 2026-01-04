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BS6B2234B/00
Atbrīvo vietu uz galda
Atbrīvo vietu uz galda un piestiprini personālā datora klientus savam Philips monitoram, izmantojot SmartErgoBase ar klientu piestiprināšanas statīvu. Šīs vienkāršais, bet daudzveidīgais risinājums ļauj izveidot apvienotu izkārtojumu maksimālai produktivitātei
paredzēts Philips SmartErgoBase
Klienta piestiprināšanas kronšteins ir precīzi piemērots Philips godalgotajai monitora pamatnei SmartErgoBase, un uz tās ir viegli uzstādīt personālo datoru un Thin Client stiprinājumu.
Klienta piestiprināšanas kronšteina pārdomāta konstrukcija ļauj veikt pilnīgu ergonomisku regulēšanu (augstums, sašķiebums, noliekums) ar Philips SmartErgoBase pamatni
Nozares standarta VESA stiprinājuma atveres garantē uzstādīšanas saderību ar vairumu neliela izmēra personālo datoru un Thin Client stiprinājumu.
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