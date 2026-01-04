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  • Atbrīvo vietu uz galda
  • Atbrīvo vietu uz galda
  • Atbrīvo vietu uz galda
  • Atbrīvo vietu uz galda
  • Atbrīvo vietu uz galda
  • Atbrīvo vietu uz galda
  • Atbrīvo vietu uz galda
  • Atbrīvo vietu uz galda
  • Atbrīvo vietu uz galda

Klienta piestiprināšanas kronšteins

BS6B2234B/00

Atbrīvo vietu uz galda

Atbrīvo vietu uz galda un piestiprini personālā datora klientus savam Philips monitoram, izmantojot SmartErgoBase ar klientu piestiprināšanas statīvu. Šīs vienkāršais, bet daudzveidīgais risinājums ļauj izveidot apvienotu izkārtojumu maksimālai produktivitātei

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Atbrīvo vietu uz galda

  • paredzēts Philips SmartErgoBase

Vienkārša salikšana un lietošana

Klienta piestiprināšanas kronšteins ir precīzi piemērots Philips godalgotajai monitora pamatnei SmartErgoBase, un uz tās ir viegli uzstādīt personālo datoru un Thin Client stiprinājumu.

Pilnīga ergonomiska regulēšana

Klienta piestiprināšanas kronšteina pārdomāta konstrukcija ļauj veikt pilnīgu ergonomisku regulēšanu (augstums, sašķiebums, noliekums) ar Philips SmartErgoBase pamatni

Universāla 100 mm VESA stiprinājumu sistēma

Nozares standarta VESA stiprinājuma atveres garantē uzstādīšanas saderību ar vairumu neliela izmēra personālo datoru un Thin Client stiprinājumu.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.