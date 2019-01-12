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Izbeigta ražošana
Mūzika vienmēr jums līdzi
Kompakta konstrukcija apvienojumā ar izcilu skaņu un krāsu klāstu. Apvienojumā ar iebūvētu Bluetooth bezvadu straumēšanu BT100 ir ideāli piemērots stilīgiem un aktīviem cilvēkiem visā pasaulē.
Bluetooth®
Iebūvēts mikrofons zvaniem
Uzlādējams akumulators
2 W
Klausieties skaļu mūziku jebkurā laikā, jebkurā vietā. Iebūvētais uzlādējamais akumulators ļauj izbaudīt iemīļotāko mūziku, neuztraucoties par sapītiem vadiem vai apgrūtinošu elektrības izejas meklēšanu. Lieliska mūzika brīvi izvēlētā vietā.
Ar iebūvēto mikrofonu šo skaļruni var izmantot arī kā tālruņa klausuli. Kad tiek saņemts zvans, mūzika tiek pauzēta, un jūs varat runāt, izmantojot skaļruni. Zvaniet, lai sarunātu biznesa tikšanos, vai arī viesībās piezvaniet draugiem - jebkurā gadījumā tas darbojas lieliski.
Signāla zud. novēr. funkcija sniedz iespēju atskaņot mūziku skaļāk un augstākā kvalitātē, pat pie zema uzlādes līmeņa. Ierīce uztver plašu ievades signālu diapazonu no 300mV līdz 1000mV un aizsargā skaļruņus no kropļojumu radītiem bojājumiem. Šī iebūvētā funkcija pārrauga mūzikas signālu, kad tas tiek virzīts cauri pastiprinātājam, un saglabā augstās frekvences pastiprinātāja diapazonā, novēršot klipinga radīto audio kropļojumu, neietekmējot skaļumu. Portatīvā skaļruņa spēja reproducēt augstos toņus tiek samazināta kopā ar akumulatora jaudu, taču klipinga novēršana samazina zema akumulatora līmeņa radīto efektu, un mūzika skan bez kropļojumiem.
4.3
no 5
16
Atsauksmes
87%
ieteica šo produktu
Jacek1279
12/01/2019
Polska
polecam
Głośnik jest świetny , mam go już długi czas i jestem z niego zadowolony.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par BT100A przenośny głośnik bezprzewodowy
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par BT100A przenośny głośnik bezprzewodowy
Jonasz
13/04/2017
Polska
Verificēts pircējs
Bardzo udany zakup
Mały, głośny, lekki bardzo dobry sprzęt w stosunku do ceny. Zarówno w domu jak i na otwartej przestrzeni dźwięk jest przyjemny dla ucha
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par BT100B przenośny głośnik bezprzewodowy
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par BT100B przenośny głośnik bezprzewodowy
bluetooth69
14/06/2016
Polska
Świetny głośnik
Dobra jakość dźwięku, głośność też dobra, wydajny akumulator i dobra cena
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par BT100W przenośny głośnik bezprzewodowy
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par BT100W przenośny głośnik bezprzewodowy