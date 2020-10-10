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Izbeigta ražošana

Mikro mūzikas sistēma

BTB2570/12

5

| (1) Apskats | 100% ieteica šo produktu

Lielāka jauda jūsu mūzikai

Atklājiet no jauna savus mīļākos albumus. Šī elegantā mikrosistēma sniegs jums bagātīgu 70 W skaņu, lai jūs varētu baudīt it visu — no klasiskajiem kompaktdiskiem līdz pat pēdējam atskaņojumu sarakstam. Zemfrekvences skaņu atstarojošie skaļruņi uzlabo skaņu ar dziļiem basiem.

Skatīt visas priekšrocības

Lielāka jauda jūsu mūzikai

  • Bluetooth

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • DAB+

70 W RMS maksimālā izejas jauda

USB. Pievienojiet mūzikas ierīces uzreiz

Divvirzienu zemfrekvences skaņu atstarojošie skaļruņi. Pilnīgi, spēcīgi zemie toņi

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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5.0

no 5

1

Apskats

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

10/10/2020

Polska

Polska

Bardzo dobra jakość dźwięku

Bardzo dobra jakość dźwięku jak za te pieniądze. Muzyka z USB, bluetooth lub CD gra super. Bas schodzi dość nisko. Wieża jest używana przez córkę dość intensywnie - praktycznie nie stygnie. Naprawdę bardzo polecam, szczególnie dla młodzieży.

Plusi

Jakość dźwięku

Mīnusi

Brak

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par BTB2570 Mikrowieża

Izmantošanas datums 2019-10-10

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par BTB2570 Mikrowieża

Izmantošanas datums 2019-10-10

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā