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Lielāka jauda jūsu mūzikai
Atklājiet no jauna savus mīļākos albumus. Šī elegantā mikrosistēma sniegs jums bagātīgu 70 W skaņu, lai jūs varētu baudīt it visu — no klasiskajiem kompaktdiskiem līdz pat pēdējam atskaņojumu sarakstam. Zemfrekvences skaņu atstarojošie skaļruņi uzlabo skaņu ar dziļiem basiem.
Bluetooth
CD, MP3-CD, USB, FM
DAB+
5.0
no 5
1
Apskats
100%
ieteica šo produktu
BonSky
10/10/2020
Polska
Bardzo dobra jakość dźwięku
Bardzo dobra jakość dźwięku jak za te pieniądze. Muzyka z USB, bluetooth lub CD gra super. Bas schodzi dość nisko. Wieża jest używana przez córkę dość intensywnie - praktycznie nie stygnie. Naprawdę bardzo polecam, szczególnie dla młodzieży.
Plusi
Jakość dźwięku
Mīnusi
Brak
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par BTB2570 Mikrowieża
Izmantošanas datums 2019-10-10
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par BTB2570 Mikrowieża
Izmantošanas datums 2019-10-10