Mam ekspres od ponad dwóch lat, karafka jest myta zarówno ręcznie jak i w zmywarce i nic mi się ze sprzętem nie dzieje. Uważam, że jest to najlepszy system spieniania mleka, właśnie ze względu na wykonanie konstrukcji. Nie wiem, co Państwo poniżej robili ze swoimi karafkami, natomiast moja trzym się świetnie. I jak za cały system spieniania, gdzie nie musimy wymieniać żadnych wężyków, czyścić dyszy itp, czyli odpada całe serwisowanie. 170 zł, to dobra cena, choć póki co swojej karafki wymieniać nie muszę.