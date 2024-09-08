30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
CA6708/10
Divdaļīga piena sistēma bez caurulēm
Zīdaini maigas piena putas
Var mazgāt trauku mazg. mašīnā
Mūsu divdaļīgajai piena putotāja sistēmai nav cauruļu vai slēptu detaļu, un to var iztīrīt mazāk nekā 15 sekundēs, izmantojot krāna ūdeni*.
Papildini savu kafiju ar samtainu piena putu slāni. Izmantojot ciklonisko putošanas tehnoloģiju, LatteGo rada jaudīgu mikroburbulīšu strūklu ar ātrumu 394 metri sekundē, veidojot bagātīgas un blīvas piena putas.
LatteGo piena putotāju var ērti mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā, ietaupot laiku un nodrošinot higiēnisku tīrību.
Izprotiet produktu atsauksmes
2.0
no 5
57
Atsauksmes
Janekawka
08/09/2024
Polska
Najlepszy system spieniania mleka
Mamy ekspres od 5 lat i jest to najlepszy system spieniania mleka. Pianka jest gęsta puszysta i czasami nawet po wypiciu kawy można dojadać ja ale już łyżeczką. Pijemy najwięcej w sumie kaw z pianką i ze spieniaczem nic się nie dzieje. Żadne uszczelki nie pękają. Może nam trafił się wyjątkowy egzemplarz. Tak czy siak polecam
Plusi
Pyszna kawka
Mīnusi
Brak
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par CA6708/10 System spieniania mleka LatteGo
Ekspresowy_komentator
14/01/2023
Polska
Co też Państwo piszą...
Mam ekspres od ponad dwóch lat, karafka jest myta zarówno ręcznie jak i w zmywarce i nic mi się ze sprzętem nie dzieje. Uważam, że jest to najlepszy system spieniania mleka, właśnie ze względu na wykonanie konstrukcji. Nie wiem, co Państwo poniżej robili ze swoimi karafkami, natomiast moja trzym się świetnie. I jak za cały system spieniania, gdzie nie musimy wymieniać żadnych wężyków, czyścić dyszy itp, czyli odpada całe serwisowanie. 170 zł, to dobra cena, choć póki co swojej karafki wymieniać nie muszę.
Plusi
Świetny sprzęt, dobrze się sprawdza, łatwy w utrzymaniu czystości.
Mīnusi
-
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par CA6708/10 System spieniania mleka LatteGo
IrysA
15/05/2019
Polska
Pysznie, szybko i prosto
Fantastyczny pomysł. Żadnych rurek. Szybki w użyciu, superprosty w myciu. Picie kawy to sama przyjemność
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par CA6708/10 System spieniania mleka LatteGo
Vācijas patērētāju pētījuma dati, kur salīdzināti ar vienu pieskārienu izmantojamie (kafija + piens) pilnībā automātiskie espreso aparāti (2017)