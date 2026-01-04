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Izbeigta ražošana

DC220 Alarm Clock radio for iPod/iPhone

DC220/12

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Darba dienas/brīvdienu modinātāja iestatījums, lai atbilstu jūsu dzīvesveidam

Darba dienas/brīvdienu modinātāja iestatījums, lai atbilstu jūsu dzīvesveidam

Izstrādāts, domājot par mūsdienu dzīvesstilu. Šim radio pulkstenim ir dubults modinātājs, kas ļauj iestatīt atšķirīgus modinātāja laikus darba dienām un brīvdienām vai iestatīt atšķirīgus iestatījumus pāriem. Modinātāja iestatījumus var pielāgot tiem pašiem modinātāja laikiem visai nedēļai no pirmdienas līdz piektdienai. Vai arī varat iestatīt modinātāju agri no rīta darba dienās no pirmdienas līdz piektdienai, bet vēlākam laikam sestdienās un svētdienās. Neatkarīgi no izvēlētā varianta šīs ērtās funkcijas ļauj izvairīties no jucekļa, kad jāiestata atšķirīgi modinātāja laiki katru vakaru.

Pamostieties, klausoties iPod/ iPhone mūziku vai radio

Zemās frekvences skaņu atstarojoša skaļruņu sistēma nodrošina jaudīgu un dziļāku zemās frekvences skaņu

Zemās frekvences skaņu atstarojoša skaļruņu sistēma nodrošina jaudīgu un dziļāku zemās frekvences skaņu

Zemās frekvences skaņu atstarojošā skaļruņu sistēma sniedz dziļu zemās frekvences skaņas skanējumu no kompaktas skandu sistēmas. Tā atšķiras no tradicionālās skandu sistēmas ar pievienotu zemās frekvences skaņas kanālu, kas akustiski pielāgots zemo frekvenču skaļrunim, tādējādi optimizējot sistēmas zemās frekvences skaņas atbalsošanos. Rezultāts ir dziļāka zemās frekvences skaņa un mazāk izkropļojumu. Sistēma darbojas, rezonējot gaisa masu zemās frekvences skaņas kanālā, lai vibrētu tāpat kā standarta zemo frekvenču skaļrunis. Apvienojumā ar zemo frekvenču skaļruņa reakciju sistēma paplašina visaptverošu zemo frekvenču skaņu diapazonu, radot pilnībā jaunu dziļo zemās frekvences skaņu dimensiju.

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā