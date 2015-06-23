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Izbeigta ražošana

Mikro mūzikas sistēma

DCM2260/12

3

| (1) Apskats

Skaņas sistēma, kas iederas jūsu mājās

Atskaņojiet un uzlādējiet visas iPod/iPhone/iPad ierīces, izmantojot DualDock ar Lightning un 30 kontaktu savienotājiem. Šī mūzikas sistēma skan satriecoši, un tā piedāvā papildu bonusu - lielisku izskatu jebkurā mājoklī ar divi vienā galda statīvu elastīgai novietošanai.

Skatīt visas priekšrocības

Pārņemti ar skaņu

Skaņas sistēma, kas iederas jūsu mājās

  • DualDock, paredzēts iPod/iPhone

  • Uzstādīšana uz galda vai pie sienas

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • 20 W maks.

DualDock Apple ierīču uzlādēšanai un atskaņošanai (Lightning un 30-pin)

DualDock Apple ierīču uzlādēšanai un atskaņošanai (Lightning un 30-pin)

Novatoriskais Philips DualDock ar Lightning un 30 kontaktu savienotāju var uzlādēt un atskaņot jebkuru Apple ierīci. Tas ir radīts, lai apvienotu plānu dizainu un pārdomātu funkcionalitāti, varat pārslēgt savienotājus vienā acu mirklī. Baudiet savu iecienīto mūziku neatkarīgi no izmantotās Apple ierīces.

20 W RMS maksimālā izejas jauda

Atskaņojiet MP3-CD, CD un CD-R/RW

Atskaņojiet MP3-CD, CD un CD-R/RW

MP3 — MPEG 1 formāta 7,6 cm (3 collu) audio atskaņotājs. MP3 ir revolucionāra saspiešanas tehnoloģija, kas līdz desmit reizēm samazina apjomīgus digitālos mūzikas failus, krasi nepasliktinot to skaņas kvalitāti. MP3 ir kļuvis par standarta audio saspiešanas formātu, ko lieto globālajā tīmeklī un kas nodrošina ātru un vienkāršu audio failu pārsūtīšanu.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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3.0

no 5

1

Apskats

5
4
2
1

23/06/2015

Česká republika

Česká republika

Dobrý výrobek který neumí ukázat hodiny :(

Hudebně nemám co vytknout, ale skutečně nerozumím tomu proč ve stand by režimu nezobrazuje hodiny. Proč se tedy obtěžujete zde hodiny nabízet? Nastavím si budík a neuvidím kolik je hodin když se vzbudím dřív? Toto je důvod proč nákup nikomu nedoporučím a opravdu by mě nenapadlo v roce 2015 toto zjišťovat před koupí. Nejraději bych výrobek vrátil a koupil si něco co hodiny ukazuje

Šī atsauksme tika uzrakstīta par DCM2260 Hudební mikrosystém

Šī atsauksme tika uzrakstīta par DCM2260 Hudební mikrosystém

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā