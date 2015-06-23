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Izbeigta ražošana
DCM2260/12
Skaņas sistēma, kas iederas jūsu mājās
Atskaņojiet un uzlādējiet visas iPod/iPhone/iPad ierīces, izmantojot DualDock ar Lightning un 30 kontaktu savienotājiem. Šī mūzikas sistēma skan satriecoši, un tā piedāvā papildu bonusu - lielisku izskatu jebkurā mājoklī ar divi vienā galda statīvu elastīgai novietošanai.
DualDock, paredzēts iPod/iPhone
Uzstādīšana uz galda vai pie sienas
CD, MP3-CD, USB, FM
20 W maks.
Novatoriskais Philips DualDock ar Lightning un 30 kontaktu savienotāju var uzlādēt un atskaņot jebkuru Apple ierīci. Tas ir radīts, lai apvienotu plānu dizainu un pārdomātu funkcionalitāti, varat pārslēgt savienotājus vienā acu mirklī. Baudiet savu iecienīto mūziku neatkarīgi no izmantotās Apple ierīces.
MP3 — MPEG 1 formāta 7,6 cm (3 collu) audio atskaņotājs. MP3 ir revolucionāra saspiešanas tehnoloģija, kas līdz desmit reizēm samazina apjomīgus digitālos mūzikas failus, krasi nepasliktinot to skaņas kvalitāti. MP3 ir kļuvis par standarta audio saspiešanas formātu, ko lieto globālajā tīmeklī un kas nodrošina ātru un vienkāršu audio failu pārsūtīšanu.
3.0
no 5
1
Apskats
minol
23/06/2015
Česká republika
Dobrý výrobek který neumí ukázat hodiny :(
Hudebně nemám co vytknout, ale skutečně nerozumím tomu proč ve stand by režimu nezobrazuje hodiny. Proč se tedy obtěžujete zde hodiny nabízet? Nastavím si budík a neuvidím kolik je hodin když se vzbudím dřív? Toto je důvod proč nákup nikomu nedoporučím a opravdu by mě nenapadlo v roce 2015 toto zjišťovat před koupí. Nejraději bych výrobek vrátil a koupil si něco co hodiny ukazuje
Šī atsauksme tika uzrakstīta par DCM2260 Hudební mikrosystém
Šī atsauksme tika uzrakstīta par DCM2260 Hudební mikrosystém