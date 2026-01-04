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Izbeigta ražošana
DS3020/12
Piepildiet savu telpu ar mūziku un stilu
Šie Philips DS3020/12 dokstacijas skaļruņi, kas atrodas uz galda vai jebkurā citā vietā, nodrošina kristāldzidru skaņu, kas piepilda jūsu personisko telpu. Sinhronizējiet savu iPhone/iPod ar datoru. Iespēja izmantot maiņstrāvu vai baterijas enerģiju nodrošina maksimālu lietošanas elastību.
paredzēts iPod/iPhone
Baterijas/maiņstrāvas barošana
Dinamiskais zemās frekvences skaņas pastiprinājums palielina mūzikas baudījumu līdz maksimumam, akcentējot mūzikas zemās frekvences skaņas saturu visā skaļuma iestatījuma diapazonā – no klusākā uz skaļāko – ar vienu pieskārienu! Ja ir iestatīts zems skaļuma līmenis, parasti apakšējās zemās frekvences vairs nav saklausāmas. Lai to novērstu, varat ieslēgt dinamisko zemās frekvences skaņas pastiprinājumu, tādējādi pastiprinot zemās frekvences skaņas līmeni. Līdz ar to varat baudīt nemainīgas kvalitātes skaņu pat niecīgā skaļumā.
Neodīms ir labākais materiāls, kas veido spēcīgu magnētisko lauku un nodrošina lielāku balss tinuma jutību, labāku zemās frekvences skaņas reakciju un tīras, līdzsvarotas skaņas kvalitāti.
Ievietojiet dokstacijā, atskaņojiet, sinhronizējiet un uzlādējiet! Piekļūstiet iPod vai iPhone saglabātajai iecienītajai mūzikai, kamēr tas uzlādējas vai tiek sinhronizēts ar datoru caur USB, – un baudiet fantastisku skaņas kvalitāti līdz ar nepārspējamām ērtībām. Lai lieliskas melodijas plūst nepārtrauktā straumē – enerģijas pietiks visam.
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