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Izbeigta ražošana

dokstacijas skaļruņi

DS3020/12

Piepildiet savu telpu ar mūziku un stilu

Šie Philips DS3020/12 dokstacijas skaļruņi, kas atrodas uz galda vai jebkurā citā vietā, nodrošina kristāldzidru skaņu, kas piepilda jūsu personisko telpu. Sinhronizējiet savu iPhone/iPod ar datoru. Iespēja izmantot maiņstrāvu vai baterijas enerģiju nodrošina maksimālu lietošanas elastību.

Skatīt visas priekšrocības

ar šiem dokstacijas skaļruņiem

Piepildiet savu telpu ar mūziku un stilu

  • paredzēts iPod/iPhone

  • Baterijas/maiņstrāvas barošana

DBB saglabā dziļu zemās frekvences skaņu zemos toņus jebkādā skaļuma līmenī

DBB saglabā dziļu zemās frekvences skaņu zemos toņus jebkādā skaļuma līmenī

Dinamiskais zemās frekvences skaņas pastiprinājums palielina mūzikas baudījumu līdz maksimumam, akcentējot mūzikas zemās frekvences skaņas saturu visā skaļuma iestatījuma diapazonā – no klusākā uz skaļāko – ar vienu pieskārienu! Ja ir iestatīts zems skaļuma līmenis, parasti apakšējās zemās frekvences vairs nav saklausāmas. Lai to novērstu, varat ieslēgt dinamisko zemās frekvences skaņas pastiprinājumu, tādējādi pastiprinot zemās frekvences skaņas līmeni. Līdz ar to varat baudīt nemainīgas kvalitātes skaņu pat niecīgā skaļumā.

Neodīmija skaļruņi tīrai, līdzsvarotai skaņai

Neodīms ir labākais materiāls, kas veido spēcīgu magnētisko lauku un nodrošina lielāku balss tinuma jutību, labāku zemās frekvences skaņas reakciju un tīras, līdzsvarotas skaņas kvalitāti.

Datora sinhronizēšanas ar iPod/iPhone

Ievietojiet dokstacijā, atskaņojiet, sinhronizējiet un uzlādējiet! Piekļūstiet iPod vai iPhone saglabātajai iecienītajai mūzikai, kamēr tas uzlādējas vai tiek sinhronizēts ar datoru caur USB, – un baudiet fantastisku skaņas kvalitāti līdz ar nepārspējamām ērtībām. Lai lieliskas melodijas plūst nepārtrauktā straumē – enerģijas pietiks visam.

Tehniskā specifikācija

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā