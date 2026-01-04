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Izbeigta ražošana

Fidelio

DS9000/10

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Augstākās kvalitātes dizains no dabīgā koka, auduma un metāla

Bezkontakta sensors aktivizē vadības paneli ar aizmugurgaismojumu

Bezkontakta sensors aktivizē vadības paneli ar aizmugurgaismojumu

Vairums augstākās kategorijas audiofīlo ierīču ļauj displejam izslēgties, lai mūzikas baudījums būtu pilnīgs, novirzot enerģiju skaņas reproducēšanai. Ar bezkontakta sensora funkciju jūs varat baudīt arī šo priekšrocību. Paejiet nost no ierīces, un izgaismotie funkciju taustiņi automātiski nodziest. Tuvinot roku, funkciju taustiņi atkal iedegas, un jūs varat kontrolēt mūziku bez lieka satraukuma.

Kokmateriālu resursu izmantošana saglabā ekoloģisko līdzsvaru

Tehniskā specifikācija

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā