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Izbeigta ražošana
DS9000/10
Vairums augstākās kategorijas audiofīlo ierīču ļauj displejam izslēgties, lai mūzikas baudījums būtu pilnīgs, novirzot enerģiju skaņas reproducēšanai. Ar bezkontakta sensora funkciju jūs varat baudīt arī šo priekšrocību. Paejiet nost no ierīces, un izgaismotie funkciju taustiņi automātiski nodziest. Tuvinot roku, funkciju taustiņi atkal iedegas, un jūs varat kontrolēt mūziku bez lieka satraukuma.
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