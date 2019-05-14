Ten sprzęt jest idealny. Opisuję go nie tylko jako zabiegana mama 2 cudownych brzdąców, ale również jako gospodyni, która uwielbia przyjąć gości przepyszną kawą. Ekspres pozwolił mi na delektowanie się smacznym latte o poranku nim dzieci wstaną lub stawianiem się mocnym espresso na nogi po ciężkiej nocy z ząbkującym synkiem. Uwielbiam moich gości częstować pyszną kawą latte z dodatkami teraz robienie tej kawy stało się przyjemnością i max. 5 minutową pracą dla 6 dorosłych osób. przepyszne kawy z wkładkami (lodami, cynamonem, wanilią czy syropami) to było przysłowiowe "7 niebo" smaków. A mleczne napoje gorące w wersji kakao wieczorem dla córki to była magia smaku. Produkt łatwy w obsłudze dla każdego nawet starszego dziecka. Czyszczenie go to również prościzna i co najważniejsze w kryzysowej sytuacji gdy braknie ci kawy w ziarnach, a masz tradycyjną mieloną to również dasz radę w tym ekspresie zrobić sobie przepyszną kawę :)