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Izbeigta ražošana

Elektriskā birste

FC6126/01

5
| (1) Apskats | 100% ieteica šo produktu
Vairs nekādas noliekšanās
Šī Philips elektriskā birste ir lieliski piemērota ātrai grīdas tīrīšanai: ātri rotējošais birstes rullītis viegli savāc netīrumus, un to ir viegli manevrēt. Birste ir ļoti klusa, un ar saliecamu kātu ir vienkārši piekļūt grūt pieejamām vietām.
Skatīt visas priekšrocības

Viegli aizsniedz grūti aizsniedzamās vietas

Vairs nekādas noliekšanās

  • 4,8 V

Lokāms rokturis

Lokāms rokturis

Lokāms rokturis nodrošina vieglu tīrīšanu pat grūti aizsniedzamās vietās. Jums vairs nav jāpieliecas, lai iztīrītu zem mēbelēm: šī birste noliecas jūsu vietā.

Ātri rotējoša rullīšu birste

Ātri rotējoša rullīšu birste

Lai atvieglotu jūsu darbu, elektriskā rotējoša birste automātiski saslauka netīrumus elektriskās birstes netīrumu nodalījumā. Ieslēdziet elektrisko birsti un savāciet netīrumus, drupatas, matus un daudz ko citu. Dinamiska birstes rotējoša veiktspēja ir droša un efektīva uz jebkuras jūsu mājas cietā grīdas seguma vai paklājiem ar īsām plūksnām.

Ekoloģijai draudzīga NiMH baterija

Ekoloģijai draudzīga NiMH baterija

Izbaudiet optimālu kustības brīvību, jo vads netraucēs jūsu darbam. Jaudīgas, atkārtoti uzlādējamas niķeļa metālhidrīda (NiMH) baterijas ļauj jums līdz pat 50 minūtēm tīrīt cietus grīdas segumus. Šīs NiMH baterijas ir videi labvēlīgas. Tas nozīmē, ka tās nesatur ļoti toksiskus elementus, tādēļ ir videi mazāk kaitīgas. Turklāt NiMh baterijas ir ilgizturīgākas un nodrošina ilgstošu darbību.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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5.0

no 5

1

Apskats

100%

ieteica šo produktu

4
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04/01/2015

Česká republika

Česká republika

vysavač je pro denní používání

Používám ho již 4 roky a nemohu si ho vynachválit. Na místo stálého vytahování vysavače je vždy hned po ruce. Stačí dvakrát přejet sem a tam a je uklizeno. Používají ho i děti

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par FC6126/01 Electric sweeper

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par FC6126/01 Electric sweeper

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