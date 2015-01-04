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4,8 V
Lokāms rokturis nodrošina vieglu tīrīšanu pat grūti aizsniedzamās vietās. Jums vairs nav jāpieliecas, lai iztīrītu zem mēbelēm: šī birste noliecas jūsu vietā.
Lai atvieglotu jūsu darbu, elektriskā rotējoša birste automātiski saslauka netīrumus elektriskās birstes netīrumu nodalījumā. Ieslēdziet elektrisko birsti un savāciet netīrumus, drupatas, matus un daudz ko citu. Dinamiska birstes rotējoša veiktspēja ir droša un efektīva uz jebkuras jūsu mājas cietā grīdas seguma vai paklājiem ar īsām plūksnām.
Izbaudiet optimālu kustības brīvību, jo vads netraucēs jūsu darbam. Jaudīgas, atkārtoti uzlādējamas niķeļa metālhidrīda (NiMH) baterijas ļauj jums līdz pat 50 minūtēm tīrīt cietus grīdas segumus. Šīs NiMH baterijas ir videi labvēlīgas. Tas nozīmē, ka tās nesatur ļoti toksiskus elementus, tādēļ ir videi mazāk kaitīgas. Turklāt NiMh baterijas ir ilgizturīgākas un nodrošina ilgstošu darbību.
5.0
no 5
1
Apskats
100%
ieteica šo produktu
Danila
04/01/2015
Česká republika
vysavač je pro denní používání
Používám ho již 4 roky a nemohu si ho vynachválit. Na místo stálého vytahování vysavače je vždy hned po ruce. Stačí dvakrát přejet sem a tam a je uklizeno. Používají ho i děti
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par FC6126/01 Electric sweeper
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par FC6126/01 Electric sweeper