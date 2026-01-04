30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Izbeigta ražošana
FC6721/01
Šaurais uzgalis ar sānu birstēm
18 V, līdz 40 min.
2 vienā: putekļsūcējs un rokas ierīce
Šaurais uzgalis ar sānu birstēm ir paredzēts, lai savāktu līdz 90% putekļu un netīrumu ar katru putekļsūcēja vilcienu pat grūti aizsniedzamās vietās, piemēram, zem zemām mēbelēm.
SpeedPro ir elastīgs un viegli manevrējams. Putekļu nodalījums atrodas augšpusē, ļaujot sūkt zemākā leņķī, un ir pilnībā plakans grīdas līmenī, ļaujot sūkt zem zemām mēbelēm.
Divi ātruma iestatījumi, lai noregulētu atbilstoši atšķirīgiem grīdu segumiem un netīrumu veidiem.
Atsauksmes
Mazgājiet filtru reizi 2 nedēļās, bet tikai ar rokām, lai nodrošinātu optimālu veiktspēju. Izspiediet, līdz ūdens ir tīrs. Pirms atkārtotas lietošanas žāvējiet 24 stundas.