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  • Ātra tīrīšana ar labu sasniedzamību
  • Ātra tīrīšana ar labu sasniedzamību
  • Ātra tīrīšana ar labu sasniedzamību
  • Ātra tīrīšana ar labu sasniedzamību
  • Ātra tīrīšana ar labu sasniedzamību
  • Ātra tīrīšana ar labu sasniedzamību
  • Ātra tīrīšana ar labu sasniedzamību
  • Ātra tīrīšana ar labu sasniedzamību
  • Ātra tīrīšana ar labu sasniedzamību
  • Ātra tīrīšana ar labu sasniedzamību
  • Ātra tīrīšana ar labu sasniedzamību
  • Ātra tīrīšana ar labu sasniedzamību
  • Ātra tīrīšana ar labu sasniedzamību
  • Ātra tīrīšana ar labu sasniedzamību

Izbeigta ražošana

SpeedProBezvadu spieķa tipa putekļsūcējs

FC6721/01

Ātra tīrīšana ar labu sasniedzamību
Jaunais SpeedPro bezvadu putekļsūcējs nodrošina ātru tīrīšanu un labu sasniedzamību. Tam ir šaurs uzgalis ar sānu birstēm, lai efektīvi savāktu netīrumus. Ar to var ērti uzkopt arī tālas vietas pat zem zemām mēbelēm.
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Ātra tīrīšana ar labu sasniedzamību

  • Šaurais uzgalis ar sānu birstēm

  • 18 V, līdz 40 min.

  • 2 vienā: putekļsūcējs un rokas ierīce

Notver līdz pat 90 % putekļu un netīrumu ar katru vēzienu

Notver līdz pat 90 % putekļu un netīrumu ar katru vēzienu

Šaurais uzgalis ar sānu birstēm ir paredzēts, lai savāktu līdz 90% putekļu un netīrumu ar katru putekļsūcēja vilcienu pat grūti aizsniedzamās vietās, piemēram, zem zemām mēbelēm.

Ātri piekļūstiet ir visur, pat zem zemām mēbelēm

SpeedPro ir elastīgs un viegli manevrējams. Putekļu nodalījums atrodas augšpusē, ļaujot sūkt zemākā leņķī, un ir pilnībā plakans grīdas līmenī, ļaujot sūkt zem zemām mēbelēm.

2 ātruma iestatījumi atbilstoši atšķirīgiem grīdu segumiem un netīrumu veidiem

2 ātruma iestatījumi atbilstoši atšķirīgiem grīdu segumiem un netīrumu veidiem

Divi ātruma iestatījumi, lai noregulētu atbilstoši atšķirīgiem grīdu segumiem un netīrumu veidiem.

Tehniskā specifikācija

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. Mazgājiet filtru reizi 2 nedēļās, bet tikai ar rokām, lai nodrošinātu optimālu veiktspēju. Izspiediet, līdz ūdens ir tīrs. Pirms atkārtotas lietošanas žāvējiet 24 stundas.