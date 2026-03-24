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SpeedPro Bezvadu spieķa tipa putekļsūcējs
Izbeigta ražošana
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FC6721/01
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EU Declaration of Conformity - English (US)
Important Information Manual Philips SpeedPro Cordless Stick vacuum cleaner
Visi (4)
Kā nomainīt Philips SpeedPro (Max) Stick akumulatoru?
Vai mana Philips putekļsūcēja piederumi ir saderīgi ar citiem modeļiem?
Cik ilgi ir jālādē Philips bezvadu putekļsūcējs?
Kur atrodas Philips putekļsūcēja modeļa un sērijas numurs?
Auto tīrīšanas komplekts
Filtrs spieķveida putekļu sūcējam
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