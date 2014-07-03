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Izbeigta ražošana
Liela jauda un kompakta konstrukcija
Jaunais Philips CompactGo putekļsūcējs padarīs tīrīšanu vieglāku. Tas ir jaudīgs, viegli pārnēsājams, ar to ir viegli manevrēt un to uzglabāt. Varat iegūt labākus tīrīšanas rezultātus vienkāršāk.
1400 W
Putekļu maisiņš ir mazgājams un atkārtoti izmantojams, tāpēc jums nav jāraizējas par rezerves maisiņu iegādi.
Putekļsūcēju var viegli pārnēsāt un vilkt pa grīdu tīrīšanas laikā, pateicoties tā nelielajam svaram un izmēriem.
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5.0
no 5
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Apskats
100%
ieteica šo produktu
kasienka88
03/07/2014
Polska
Polecam ten produkt
Powiem tak odkurzacz taki miałam leży teraz na strychu biedaczek zajechany :) ale używałam go dosyć długo bo to jeszcze był odkurzacz mojej mamy. Idealny dla mieszkania, łatwy w użyciu. Zgrabny i dobrze odkurzający
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par CompactGo FC8291/02 Odkurzacz workowy
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par CompactGo FC8291/02 Odkurzacz workowy