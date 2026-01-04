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Izbeigta ražošana
FC8915/01
Enerģiska dzīve!
Paveiciet darbu ātrāk un vienkāršāk ar Philips HomeHero. Šis putekļsūcējs nodrošina lielu sūkšanas jaudu, putekļu filtrēšanu un pielāgojamus uzgaļus vispārējai tīrīšanai bez problēmām.
Parquet
Šis jaudīgais 2000 vatu motors rada maks. 375 vatu lielu sūkšanas jaudu, kas nodrošina izcilus tīrīšanas rezultātus.
Šis putekļsūcējs ir izstrādāts tā, lai viss iesūktais gaiss pirms izplūdes tiktu virzīts cauri mazgājamajam HEPA 12 filtram (99,5% filtrācija). Tādējādi tiks savākti visi netīrumi.
Šim putekļsūcējam ir nevis viens, bet divi pārnēsāšanas rokturi. Kad putekļsūcējs atrodas uz riteņiem, tā augšpusē ir rokturis, kas ļauj viegli pārvietot sūcēju, tikai nedaudz izliecot cauruli. Otrs rokturis ierīces priekšpusē ļauj to ērti pārnēsāt vertikālā pozīcijā.
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