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Marathon Putekļsūcējs bez maisiņa

Izbeigta ražošana

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MarathonPutekļsūcējs bez maisiņa

FC9229/01

Marathon Putekļsūcējs bez maisiņa

Izbeigta ražošana

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Rokasgrāmatas un dokumentācija

User Manual Philips Marathon Bagless vacuum cleaner

  • PDF fails, 23.3 MB
  • 13 March 2026

Putekļsūcējs Marathon, pateicoties tā automātiskajai filtra tīrīšanas sistēmai, nodrošina lielisku tīrīšanas sniegumu.

  • PDF fails
  • 5 July 2026

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