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ErgoFit Putekļsūcējs bez putekļu maisiņa

Izbeigta ražošana

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ErgoFitPutekļsūcējs bez putekļu maisiņa

FC9256/01

ErgoFit Putekļsūcējs bez putekļu maisiņa

Izbeigta ražošana

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Rokasgrāmatas un dokumentācija

User Manual Philips ErgoFit Bagless vacuum cleaner

  • PDF fails, 3.5 MB
  • 13 March 2026

Izjūtiet ērtākas pozīcijas sniegto atvieglojumu! Šis putekļsūcējs ļauj izvairīties no biežas noliekšanās tīrīšanas laikā, sniedzot lielāku komfortu

  • PDF fails
  • 26 June 2026

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