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Izbeigta ražošana
FC9262/01
Maksimāls komforts, minimāla piepūle
Izjūtiet ērtākas pozīcijas sniegto atvieglojumu! Šis putekļsūcējs ļauj izvairīties no biežas noliekšanās tīrīšanas laikā, sniedzot lielāku komfortu
2000 W
Tālvadības pults
Patentētais PostureProtect rokturis nodrošina četrreiz labāku ķermeņa pozīciju: tas ļauj izvairīties no pieliekšanās tīrīšanas laikā; tas atbalsta locītavu ērtā pozīcijā; abi rokturi vienkāršo manevrēšanu, un varat regulēt putekļsūcēju ar pirkstu vadības ierīcēm.
Izmantojot rokturī esošās pogas, varat vienkārši darbināt putekļsūcēju – bez pieliekšanās!
Šai caurulei ir grozāms savienojums ar rokturi, kas ļauj vienkāršāk manevrēt un samazina locītavas piepūli.
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