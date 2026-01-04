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  • Standard Product Photo Philips ErgoFit Bagless vacuum cleaner FC9262/01
  • Product in Use Photo Philips ErgoFit Bagless vacuum cleaner FC9262/01
  • Product in Use Photo Philips ErgoFit Bagless vacuum cleaner FC9262/01
  • Emotional Benefit Photo Philips ErgoFit Bagless vacuum cleaner
  • Packaging photograph Philips ErgoFit Bagless vacuum cleaner FC9262/01
  • Standard Product Photo Philips ErgoFit Bagless vacuum cleaner FC9262/01
  • Product in Use Photo Philips ErgoFit Bagless vacuum cleaner FC9262/01
  • Product in Use Photo Philips ErgoFit Bagless vacuum cleaner FC9262/01
  • Emotional Benefit Photo Philips ErgoFit Bagless vacuum cleaner
  • Packaging photograph Philips ErgoFit Bagless vacuum cleaner FC9262/01

Izbeigta ražošana

ErgoFitPutekļsūcējs bez maisiņa

FC9262/01

Maksimāls komforts, minimāla piepūle

Izjūtiet ērtākas pozīcijas sniegto atvieglojumu! Šis putekļsūcējs ļauj izvairīties no biežas noliekšanās tīrīšanas laikā, sniedzot lielāku komfortu

Skatīt visas priekšrocības

Veiciet tīrīšanu ērtākā pozīcijā, noliecoties līdz pat 70% mazāk

Maksimāls komforts, minimāla piepūle

  • 2000 W

  • Tālvadības pults

Unikāls ergonomiskais PostureProtect rokturis

Unikāls ergonomiskais PostureProtect rokturis

Patentētais PostureProtect rokturis nodrošina četrreiz labāku ķermeņa pozīciju: tas ļauj izvairīties no pieliekšanās tīrīšanas laikā; tas atbalsta locītavu ērtā pozīcijā; abi rokturi vienkāršo manevrēšanu, un varat regulēt putekļsūcēju ar pirkstu vadības ierīcēm.

Rokturī izvietota pirkstu vadības ierīce

Rokturī izvietota pirkstu vadības ierīce

Izmantojot rokturī esošās pogas, varat vienkārši darbināt putekļsūcēju – bez pieliekšanās!

Pagriežams caurules savienojums vienkāršai manevrēšanai

Pagriežams caurules savienojums vienkāršai manevrēšanai

Šai caurulei ir grozāms savienojums ar rokturi, kas ļauj vienkāršāk manevrēt un samazina locītavas piepūli.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā