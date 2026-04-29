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ErgoFit Putekļsūcējs bez maisiņa
Izbeigta ražošana
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FC9262/01
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User Manual Philips ErgoFit Bagless vacuum cleaner
Izjūtiet ērtākas pozīcijas sniegto atvieglojumu! Šis putekļsūcējs ļauj izvairīties no biežas noliekšanās tīrīšanas laikā, sniedzot lielāku komfortu
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Vai mana Philips putekļsūcēja piederumi ir saderīgi ar citiem modeļiem?
Kur atrodas Philips putekļsūcēja modeļa un sērijas numurs?
Kā iztīrīt Philips putekļsūcēja bez maisiņa tvertni
Kā tīrīt Philips putekļsūcēja filtrus?
Mans Philips putekļsūcējs neieslēdzas
Mans Philips putekļsūcējs pārkarst
Manam Philips putekļsūcējam ir zema sūkšanas jauda
Lietojot Philips putekļsūcēju, jūtami strāvas triecieni
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