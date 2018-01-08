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Izbeigta ražošana
Liela sūkšanas jauda ar PowerCyclone 4
Jaunais Philips PowerPro Active putekļsūcējs bez maisiņa nodrošina izcilu tīrīšanas sniegumu, pateicoties PowerCyclone tehnoloģijai un TriActive uzgalim, kas izstrādāts, lai maksimāli palielinātu putekļu uzsūkšanu. Putekļu tvertni ir viegli iztukšot, bez putekļu mākoņa.
1500 W
PowerCyclone 4
TriActive uzgalis
Putekļu tvertne ir rūpīgi veidota, lai izmestu savāktos netīrumus, neradot putekļu mākoni. To var paveikt ar vienu roku, un, pateicoties unikālajai formai un gludajai virsmai, putekļu tvertnes iztukšošanu var viegli kontrolēt.
Putekļu birstes piederums ir iebūvēts rokturī, tāpēc tā vienmēr ir gatava lietošanai uz mēbelēm, plakanām virsmām un polsterējuma.
Šo ergonomiskas formas rokturi ir ērti lietot. Tā īpaši garā konstrukcija nodrošina lielāku darbības rādiusu, tāpēc varat viegli iztīrīt grūti aizsniedzamas vietas.
4.5
no 5
2
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Еличка
08/01/2018
България
Много добра, препоръчвам !
Добре чисти, по-безшумна, но доста ефективна. Лесна за употреба и за почистване.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Active FC9540/91 Прахосмукачка без торба
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Active FC9540/91 Прахосмукачка без торба
Veleva
01/09/2022
България
Verificēts pircējs
Добра прахосмукачка със силно засмукване.
Добра прахосмукачка. Чисти добре и килими,но е прекалено тежка и трудно се намират резервни филтри.
Plusi
Чисти добре
Mīnusi
Тежка
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Active FC9540/91 Прахосмукачка без торба
Izmantošanas datums 2020-09-01
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Active FC9540/91 Прахосмукачка без торба
Izmantošanas datums 2020-09-01