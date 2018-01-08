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  • Standard Product Photo Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner FC9540/91
  • Main in-use photograph Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner FC9540/91
  • Alternative Product Photograph Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner FC9540/91
  • Alternative Product Photograph Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner FC9540/91
  • Alternative Product Photograph Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner FC9540/91
  • Product in Use Photo Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner FC9540/91
  • Product in Use Photo Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner FC9540/91
  • Standard Product Photo Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner FC9540/91
  • Main in-use photograph Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner FC9540/91
  • Alternative Product Photograph Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner FC9540/91
  • Alternative Product Photograph Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner FC9540/91
  • Alternative Product Photograph Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner FC9540/91
  • Product in Use Photo Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner FC9540/91
  • Product in Use Photo Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner FC9540/91

Izbeigta ražošana

PowerPro ActivePutekļsūcējs bez maisiņa

FC9540/91

4.5

| (2) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

Liela sūkšanas jauda ar PowerCyclone 4

Jaunais Philips PowerPro Active putekļsūcējs bez maisiņa nodrošina izcilu tīrīšanas sniegumu, pateicoties PowerCyclone tehnoloģijai un TriActive uzgalim, kas izstrādāts, lai maksimāli palielinātu putekļu uzsūkšanu. Putekļu tvertni ir viegli iztukšot, bez putekļu mākoņa.

Skatīt visas priekšrocības

Ātra un viegla iztukšošana

Liela sūkšanas jauda ar PowerCyclone 4

  • 1500 W

  • PowerCyclone 4

  • TriActive uzgalis

Uzlabota putekļu tvertnes konstrukcija higiēniskai iztukšošanai

Uzlabota putekļu tvertnes konstrukcija higiēniskai iztukšošanai

Putekļu tvertne ir rūpīgi veidota, lai izmestu savāktos netīrumus, neradot putekļu mākoni. To var paveikt ar vienu roku, un, pateicoties unikālajai formai un gludajai virsmai, putekļu tvertnes iztukšošanu var viegli kontrolēt.

Mīkstā birste, kas integrēta rokturī, vienmēr gatava lietošanai

Mīkstā birste, kas integrēta rokturī, vienmēr gatava lietošanai

Putekļu birstes piederums ir iebūvēts rokturī, tāpēc tā vienmēr ir gatava lietošanai uz mēbelēm, plakanām virsmām un polsterējuma.

Aizsniedziet visus stūrus, pateicoties īpaši garajam ergonomiskajam rokturim

Aizsniedziet visus stūrus, pateicoties īpaši garajam ergonomiskajam rokturim

Šo ergonomiskas formas rokturi ir ērti lietot. Tā īpaši garā konstrukcija nodrošina lielāku darbības rādiusu, tāpēc varat viegli iztīrīt grūti aizsniedzamas vietas.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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4.5

no 5

2

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

08/01/2018

България

България

Много добра, препоръчвам !

Добре чисти, по-безшумна, но доста ефективна. Лесна за употреба и за почистване.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Active FC9540/91 Прахосмукачка без торба

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Active FC9540/91 Прахосмукачка без торба

01/09/2022

България

България

Verificēts pircējs

Добра прахосмукачка със силно засмукване.

Добра прахосмукачка. Чисти добре и килими,но е прекалено тежка и трудно се намират резервни филтри.

Plusi

Чисти добре

Mīnusi

Тежка

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Active FC9540/91 Прахосмукачка без торба

Izmantošanas datums 2020-09-01

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Active FC9540/91 Прахосмукачка без торба

Izmantošanas datums 2020-09-01

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā