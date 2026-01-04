30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Izbeigta ražošana
FY1410/10
Darbmūžs līdz 24 mēnešiem
Filtrē 99,97% 0,003 μm izmēra daļiņu
Oriģinālais Philips filtrs tika izstrādāts kopā ar ierīci, lai panāktu teicamu piemērotību, nodrošinot nemainīgi vienmērīgu ierīces darbību.
Pirms Philips gaisa filtru izlaišanas no rūpnīcas notiek obligātas un stingras to pārbaudes. Tiek veikti strikti to darbmūža un izturības testi nepārtrauktas izmantošanas (24 h diennaktī un 7 dienas nedēļā) apstākļos. Mūsu filtri ir radīti, lai nodrošinātu Philips gaisa attīrītāja vislabāko veiktspēju līdz pat pēdējai filtru darbmūža dienai.
Attīrītājs uztver aerosolus, tostarp tādus, kas var saturēt respiratoros vīrusus. Veicot neatkarīgu testēšanu konstatēts, ka gaisā tiek likvidēti līdz pat 99,9% vīrusu un aerosolu. Testēts arī attiecībā uz koronavīrusu (8).
Atsauksmes
(1) Ieteicamo darbmūžu aprēķina, pamatojoties uz Philips lietotāju vidējo lietošanas laiku un PVO sniegtajiem pilsētas āra piesārņojuma līmeņa datiem. Faktisko darbmūžu ietekmē lietošanas vide un biežums.
(2) Attiecas tikai uz atsevišķiem modeļiem ar savienošanas iespējām
(3) Attiecas tikai uz tām valstīm, kurās ir Philips veikals.
(4) NanoProtect HEPA filtra materiāls nodrošina zemāku gaisa plūsmas pretestību nekā HEPA H13 filtra materiāls, un tas ļauj Philips gaisa attīrītājam ar NanoProtect panākt lielāku tīra gaisa padeves ātrumu (Clean Air Delivery Rate, CADR) nekā ar tāda paša izmēra sertificētu HEPA H13 filtru.
(5) No gaisa, kas izplūst cauri filtram, ar NaCl aerosolu testējusi iUTA saskaņā ar DIN71460-1.
(6) Atkarīgs no filtra, ko izmanto ar AC1711 vai 1715 Philips attīrītāju.
(7) Mikrobu daudzuma samazināšanas ātruma tests veikts uzņēmumā Airmid Health Group Ltd; pārbaude veikta 28,5 m³ testa kamerā, kas piesārņota ar gaisa pārnēsātu A(H1N1) tipa gripas vīrusu.
(8) Mikrobu daudzuma samazināšanas ātruma tests veikts ārējā laboratorijā, testa kamerā ar Philips HEPA NanoProtect filtru, kas piesārņota ar putnu koronavīrusa (IBV) aerosoliem.