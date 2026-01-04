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  • Standard Product Photo Philips 2800 series Steam iron GC2805
  • Alternative Product Photograph Philips 2800 series Steam iron GC2805
  • Standard Product Photo Philips 2800 series Steam iron GC2805
  • Alternative Product Photograph Philips 2800 series Steam iron GC2805

Izbeigta ražošana

2800. sērijaTvaika gludeklis

GC2805/02

1 godalga

Radīts labam sniegumam ikdienā

Lai iegūtu lieliskus rezultātus ikdienā, jums nepieciešams gludeklis, kas nekad nepievils. Ar jauno SteamGlide gludināšanas virsmu, 2000 W jaudu pastāvīgai augstspiediena tvaika padevei un vienkārši lietojamu kaļķa tīrīšanas funkciju šis praktiskais gludeklis ir patiesa vērtība uz ilgu laiku!

Skatīt visas priekšrocības

Ar jaunu SteamGlide gludināšanas virsmu

Radīts labam sniegumam ikdienā

  • SteamGlide

Philips augstākās kvalitātes gludināšanas virsma SteamGlide

Philips augstākās kvalitātes gludināšanas virsma SteamGlide

SteamGlide gludināšanas virsma ir labākā Philips gludināšanas virsma. Tai ir liela izturība pret skrāpējumiem un izcila slīdamība, un to ir viegli notīrīt.

2000 W nodrošina patstāvīgu tvaika plūsmu

2000 W nodrošina patstāvīgu tvaika plūsmu

2000 W nodrošina patstāvīgu tvaika plūsmu.

2 gadu garantija

2 gadu garantija

Pilna garantija uz 2 gadiem.

Tehniskā specifikācija

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Godalgas

  • VRS_PBTAWARD66 attēls

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā