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Izbeigta ražošana
GC2805/02
Radīts labam sniegumam ikdienā
Lai iegūtu lieliskus rezultātus ikdienā, jums nepieciešams gludeklis, kas nekad nepievils. Ar jauno SteamGlide gludināšanas virsmu, 2000 W jaudu pastāvīgai augstspiediena tvaika padevei un vienkārši lietojamu kaļķa tīrīšanas funkciju šis praktiskais gludeklis ir patiesa vērtība uz ilgu laiku!
SteamGlide
SteamGlide gludināšanas virsma ir labākā Philips gludināšanas virsma. Tai ir liela izturība pret skrāpējumiem un izcila slīdamība, un to ir viegli notīrīt.
2000 W nodrošina patstāvīgu tvaika plūsmu.
Pilna garantija uz 2 gadiem.
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