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Izbeigta ražošana
GC2806/02
Radīts labam sniegumam ikdienā
Lai iegūtu lieliskus rezultātus ikdienā, jums nepieciešams gludeklis, kas nekad nepievils. Ar jauno SteamGlide gludināšanas virsmu, 2000 W jaudu pastāvīgai augstspiediena tvaika padevei un vienkārši lietojamu kaļķa tīrīšanas funkciju šis praktiskais gludeklis ir patiesa vērtība uz ilgu laiku!
SteamGlide
Pilna garantija uz 2 gadiem.
2000 W nodrošina patstāvīgu tvaika plūsmu.
Nepārtraukts tvaiks līdz pat 30 g/min labākai kroku izlīdzināšanai
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