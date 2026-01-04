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  • Standard Product Photo Philips 2800 series Steam iron GC2807
  • Alternative Product Photograph Philips 2800 series Steam iron GC2807
  • Standard Product Photo Philips 2800 series Steam iron GC2807
  • Alternative Product Photograph Philips 2800 series Steam iron GC2807

Izbeigta ražošana

2800. sērijaTvaika gludeklis

GC2807/02

1 godalga

Radīts labam sniegumam ikdienā

Lai iegūtu lieliskus rezultātus ikdienā, jums nepieciešams gludeklis, kas nekad nepievils. Ar jauno SteamGlide gludināšanas virsmu, 2000 W jaudu pastāvīgai augstspiediena tvaika padevei un vienkārši lietojamu kaļķa tīrīšanas funkciju šis praktiskais gludeklis ir patiesa vērtība uz ilgu laiku!

Skatīt visas priekšrocības

Ar jaunu SteamGlide gludināšanas virsmu

Radīts labam sniegumam ikdienā

  • SteamGlide

Papildu tvaiks līdz 85 g visnoturīgākajiem burzījumiem

Papildu tvaiks līdz 85 g visnoturīgākajiem burzījumiem

Gludekļa 85 g papildu tvaiks ļauj viegli izgludināt pat visnoturīgākos burzījumus.

2000 W nodrošina patstāvīgu tvaika plūsmu

2000 W nodrošina patstāvīgu tvaika plūsmu

2000 W nodrošina patstāvīgu tvaika plūsmu.

Nepārtraukts tvaiks līdz pat 30 g/min labākai kroku izlīdzināšanai

Nepārtraukts tvaiks līdz pat 30 g/min labākai kroku izlīdzināšanai

Nepārtraukts tvaiks līdz pat 30 g/min labākai kroku izlīdzināšanai

Tehniskā specifikācija

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Godalgas

  • VRS_PBTAWARD66 attēls

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.