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Izstrādāts, lai darbotos dienu no dienas
Lai iegūtu lieliskus rezultātus ikdienā, jums nepieciešams gludeklis, kas nekad nepievils. Ar jauno SteamGlide gludināšanas virsmu, pastāvīgu tvaika padevi un vienkārši lietojamu atkaļķošanas funkciju šis praktiskais gludeklis ir patiesa vērtība uz ilgu laiku!
2000 W
30 g/min tvaika padeve
85 g papildu tvaiks
2000 W nodrošina patstāvīgu tvaika plūsmu.
Nepārtraukts tvaiks līdz pat 30g/min labākai kroku izlīdzināšanai.
Gludekļa 85 g papildu tvaiks ļauj viegli izgludināt pat visnoturīgākos burzījumus.
Godalgas
5.0
no 5
1
Apskats
100%
ieteica šo produktu
azja31
02/09/2014
Polska
Super żelazko
Niedrogie żelazko idealne na moje potrzeby. Przydatna funkcja usuwania kamienia. Dobrze prasuje nawet mocne zagniecenia, a do tego w moim ulubionym kolorze.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerLife GC2905/50 Żelazko parowe
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerLife GC2905/50 Żelazko parowe