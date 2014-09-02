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Izbeigta ražošana

PowerLifeTvaika gludeklis

GC2905/02

5

| (1) Apskats | 100% ieteica šo produktu

1 godalga

Izstrādāts, lai darbotos dienu no dienas

Lai iegūtu lieliskus rezultātus ikdienā, jums nepieciešams gludeklis, kas nekad nepievils. Ar jauno SteamGlide gludināšanas virsmu, pastāvīgu tvaika padevi un vienkārši lietojamu atkaļķošanas funkciju šis praktiskais gludeklis ir patiesa vērtība uz ilgu laiku!

Skatīt visas priekšrocības

Gludeklis ar SteamGlide gludināšanas virsmu

Izstrādāts, lai darbotos dienu no dienas

  • 2000 W

  • 30 g/min tvaika padeve

  • 85 g papildu tvaiks

2000 W nodrošina patstāvīgu tvaika plūsmu

2000 W nodrošina patstāvīgu tvaika plūsmu

2000 W nodrošina patstāvīgu tvaika plūsmu.

Nepārtraukts tvaiks līdz pat 30g/min labākai kroku izlīdzināšanai

Nepārtraukts tvaiks līdz pat 30g/min labākai kroku izlīdzināšanai

Nepārtraukts tvaiks līdz pat 30g/min labākai kroku izlīdzināšanai.

Papildu tvaiks līdz 85 g visnoturīgākajiem burzījumiem

Papildu tvaiks līdz 85 g visnoturīgākajiem burzījumiem

Gludekļa 85 g papildu tvaiks ļauj viegli izgludināt pat visnoturīgākos burzījumus.

Tehniskā specifikācija

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Godalgas

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Atsauksmes

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5.0

no 5

1

Apskats

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

02/09/2014

Polska

Polska

Super żelazko

Niedrogie żelazko idealne na moje potrzeby. Przydatna funkcja usuwania kamienia. Dobrze prasuje nawet mocne zagniecenia, a do tego w moim ulubionym kolorze.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerLife GC2905/50 Żelazko parowe

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerLife GC2905/50 Żelazko parowe

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.