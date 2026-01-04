30 dienu atgriešana
Izbeigta ražošana
GC2906/02
Izstrādāts, lai darbotos dienu no dienas
Lai iegūtu lieliskus rezultātus ikdienā, jums nepieciešams gludeklis, kas nekad nepievils. Ar jauno SteamGlide gludināšanas virsmu, pastāvīgu tvaika padevi un vienkārši lietojamu atkaļķošanas funkciju šis praktiskais gludeklis ir patiesa vērtība uz ilgu laiku!
2000 W
30 g/min tvaika padeve
85 g papildu tvaiks
2000 W nodrošina patstāvīgu tvaika plūsmu.
Nepārtraukts tvaiks līdz pat 30g/min labākai kroku izlīdzināšanai.
Gludekļa 85 g papildu tvaiks ļauj viegli izgludināt pat visnoturīgākās krokas.
Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus
Godalgas
Atsauksmes