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Izbeigta ražošana

PowerLifeTvaika gludeklis

GC2906/02

1 godalga

Izstrādāts, lai darbotos dienu no dienas

Lai iegūtu lieliskus rezultātus ikdienā, jums nepieciešams gludeklis, kas nekad nepievils. Ar jauno SteamGlide gludināšanas virsmu, pastāvīgu tvaika padevi un vienkārši lietojamu atkaļķošanas funkciju šis praktiskais gludeklis ir patiesa vērtība uz ilgu laiku!

Skatīt visas priekšrocības

Gludeklis ar SteamGlide gludināšanas virsmu

Izstrādāts, lai darbotos dienu no dienas

  • 2000 W

  • 30 g/min tvaika padeve

  • 85 g papildu tvaiks

2000 W nodrošina patstāvīgu tvaika plūsmu

2000 W nodrošina patstāvīgu tvaika plūsmu

2000 W nodrošina patstāvīgu tvaika plūsmu.

Nepārtraukts tvaiks līdz pat 30g/min labākai kroku izlīdzināšanai

Nepārtraukts tvaiks līdz pat 30g/min labākai kroku izlīdzināšanai

Nepārtraukts tvaiks līdz pat 30g/min labākai kroku izlīdzināšanai.

Papildu tvaiks līdz pat 85 g visgrūtāk gludināmām krokām

Papildu tvaiks līdz pat 85 g visgrūtāk gludināmām krokām

Gludekļa 85 g papildu tvaiks ļauj viegli izgludināt pat visnoturīgākās krokas.

Tehniskā specifikācija

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Godalgas

  • VRS_PBTAWARD66 attēls

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā