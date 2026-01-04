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Izbeigta ražošana
GC3631/02
Philips tvaika gludekļa pretpilēšanas sistēma sniedz iespēju gludināt smalkus audumus pie zemām temperatūrām, neuztraucoties par ūdens pielienu radītajiem traipiem.
Automātiska enerģijas taupīšana. Šī Philips tvaika gludekļa novatoriskā funkcija nodrošina, ka 100% tvaika jaudas tiek izmantota kroku efektīvai gludināšanai. Vienlaikus automātiski tiek ietaupīta elektroenerģija, samazinot liekā tvaika apjomu.
Šī Philips gludekļa neslīdošais rokturis nodrošina ērtības pat ilgas gludināšanas gadījumā.
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