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  • Standard Product Photo Philips EnergyCare Steam iron GC3631
  • Main in-use photograph Philips EnergyCare Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EnergyCare Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EnergyCare Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EnergyCare Steam iron
  • Emotional Benefit Photo Philips EnergyCare Steam iron

Izbeigta ražošana

GC3631/02

GC3631/02

1 godalga

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Pilienaptures sistēma gludināšanas laikā pasargā apģērbus no traipiem

Pilienaptures sistēma gludināšanas laikā pasargā apģērbus no traipiem

Philips tvaika gludekļa pretpilēšanas sistēma sniedz iespēju gludināt smalkus audumus pie zemām temperatūrām, neuztraucoties par ūdens pielienu radītajiem traipiem.

Automātiska enerģijas taupīšana

Automātiska enerģijas taupīšana

Automātiska enerģijas taupīšana. Šī Philips tvaika gludekļa novatoriskā funkcija nodrošina, ka 100% tvaika jaudas tiek izmantota kroku efektīvai gludināšanai. Vienlaikus automātiski tiek ietaupīta elektroenerģija, samazinot liekā tvaika apjomu.

Neslīdošs rokturis ilgstošam gludināšanas komfortam

Šī Philips gludekļa neslīdošais rokturis nodrošina ērtības pat ilgas gludināšanas gadījumā.

Tehniskā specifikācija

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Godalgas

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā