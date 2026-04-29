10% atlaide pirmajam pasūtījumam
30 dienu atgriešana
Interneta veikals
GC3631/02
Izbeigta ražošana
Atbalsts
Doties uz veikalu
Piesakieties vai izveidojiet kontu
Tev būs tūlītēja piekļuve rokasgrāmatām, īpaši tev pielāgotam atbalstam un citām iespējām. Turklāt tas ir ātri un vienkārši.
Consumer Care Book Philips EnergyCare Steam iron - English (US)
EU Declaration of conformity Philips EnergyCare Steam iron GC3631 - English (US)
Visi (2)
Kādu ūdeni es varu izmantot Philips tvaika gludeklim vai tvaicētājam?
Kā tīrīt Philips tvaika/beztvaika gludekļa gludināšanas virsmu?
Mans Philips tvaika gludeklis vairs nesakarst
Mana Philips gludināšanas sistēma neizlīdzina burzījumus