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Philips tvaika gludeklī Azur Performer apvienots jaudīgs sniegums un viegla lietošana. Quick Calc Release funkcija vieglai atkaļķošanai, automātiskā tvaika kontrole un SteamGlide Plus gludināšanas virsma, lai gludeklis nodrošinātu ilgstošu tvaika padevi.
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Tvaiks 45 g/min;170 g papildu tvaiks
SteamGlide Plus gludināšanas virsma
Atkaļķošana
2400 vati
Pastāvīgā tvaika plūsma līdz 45 g/min nodrošina ideālu tvaika apjomu efektīvai kroku izlīdzināšanai.
Automātiska tvaika kontrole novērš apgrūtinošo tvaika padeves izvēli. Vienkārši izvēlieties gludināmajiem audumiem piemērotu temperatūru un sāciet gludināt.
Gludeklim ir optimāls svars, lai to būtu ērti pārvietot virs jebkura auduma, padarot gludināšanu vieglāku, kā arī vieglāk novietot uz dēļa un pēc tam atpakaļ vertikālā stāvoklī.
Godalgas
4.8
no 5
6
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Habossüti
18/10/2019
Magyarország
Kiváló termék
Nagyszerű termék! Könnyen használható, kompakt vasaló. Nagyon szeretem, hogy a gőz mennyisége ECO funkció a is állítható, a makacs gyűrődéseknél pedig feljebb tudom állítani, ha szükséges. A vízmentesítő funkciója is nagyszerű, illetve a tisztítása is roppant egyszerű.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4510/30 gőzölős vasaló
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4510/30 gőzölős vasaló
Andrea50
26/09/2019
Magyarország
Szuper
Elég sokat vasalok, evvel a vasalóval gyerekjáték.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4510/30 gőzölős vasaló
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4510/30 gőzölős vasaló
RobertE
09/07/2018
România
Acest produs are caracteristici extraordinare
Foarte usor de folosit, e elegant si util. Recomand.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Fier de călcat cu abur Azur Performer Plus GC4510/30
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Fier de călcat cu abur Azur Performer Plus GC4510/30