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  • Product in Use Photo Philips Azur Performer Plus Steam iron
  • Standard Product Photo Philips Azur Performer Plus Steam iron
  • Main in-use photograph Philips Azur Performer Plus Steam iron
  • Product Detail Photograph Philips Azur Performer Plus Steam iron
  • Product Detail Photograph Philips Azur Performer Plus Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips Azur Performer Plus Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips Azur Performer Plus Steam iron
  • Product in Use Photo Philips Azur Performer Plus Steam iron

Izbeigta ražošana

Azur Performer PlusTvaika gludeklis

GC4510/36

4.8

| (6) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

1 godalga

Ātrāk, vieglāk un pārdomātāk

Philips tvaika gludeklī Azur Performer apvienots jaudīgs sniegums un viegla lietošana. Quick Calc Release funkcija vieglai atkaļķošanai, automātiskā tvaika kontrole un SteamGlide Plus gludināšanas virsma, lai gludeklis nodrošinātu ilgstošu tvaika padevi.

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Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols

Ar Easy Calc Clean sistēmu

Ātrāk, vieglāk un pārdomātāk

  • Tvaiks 45 g/min;170 g papildu tvaiks

  • SteamGlide Plus gludināšanas virsma

  • Atkaļķošana

  • 2400 vati

Tvaika plūsma līdz 45 g/min labākai kroku izlīdzināšanai

Tvaika plūsma līdz 45 g/min labākai kroku izlīdzināšanai

Pastāvīgā tvaika plūsma līdz 45 g/min nodrošina ideālu tvaika apjomu efektīvai kroku izlīdzināšanai.

Automātiska tvaika kontrole atbilstošam tvaika daudzumam

Automātiska tvaika kontrole atbilstošam tvaika daudzumam

Automātiska tvaika kontrole novērš apgrūtinošo tvaika padeves izvēli. Vienkārši izvēlieties gludināmajiem audumiem piemērotu temperatūru un sāciet gludināt.

Optimāls svars vieglākai manevrējamībai pa apģērbu

Optimāls svars vieglākai manevrējamībai pa apģērbu

Gludeklim ir optimāls svars, lai to būtu ērti pārvietot virs jebkura auduma, padarot gludināšanu vieglāku, kā arī vieglāk novietot uz dēļa un pēc tam atpakaļ vertikālā stāvoklī.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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Godalgas

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Atsauksmes

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4.8

no 5

6

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

18/10/2019

Magyarország

Magyarország

Kiváló termék

Nagyszerű termék! Könnyen használható, kompakt vasaló. Nagyon szeretem, hogy a gőz mennyisége ECO funkció a is állítható, a makacs gyűrődéseknél pedig feljebb tudom állítani, ha szükséges. A vízmentesítő funkciója is nagyszerű, illetve a tisztítása is roppant egyszerű.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4510/30 gőzölős vasaló

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4510/30 gőzölős vasaló

26/09/2019

Magyarország

Magyarország

Szuper

Elég sokat vasalok, evvel a vasalóval gyerekjáték.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4510/30 gőzölős vasaló

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4510/30 gőzölős vasaló

09/07/2018

România

România

Acest produs are caracteristici extraordinare

Foarte usor de folosit, e elegant si util. Recomand.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Fier de călcat cu abur Azur Performer Plus GC4510/30

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Fier de călcat cu abur Azur Performer Plus GC4510/30

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā