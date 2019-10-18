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Philips tvaika gludeklī Azur Performer apvienots jaudīgs sniegums un viegla lietošana. Quick Calc Release funkcija vieglai atkaļķošanai, automātiskā tvaika kontrole un SteamGlide gludināšanas virsma, lai gludeklis nodrošinātu ilgstošu tvaika padevi.
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170 g papildu tvaiks
SteamGlide Plus gludināšanas virsma
2400 W
Quick Calc Release
Ar 2400 W jaudu Azur Performer Plus tvaika gludeklis ātri uzsilst un nodrošina jaudīgu sniegumu izciliem gludināšanas rezultātiem.
Pastāvīgā tvaika plūsma līdz 45 g/min nodrošina ideālu tvaika apjomu efektīvai kroku izlīdzināšanai.
Papildu tvaiku var izmantot vertikālai tvaicēšanai un stingrām krokām.
Godalgas
4.8
no 5
6
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Habossüti
18/10/2019
Magyarország
Kiváló termék
Nagyszerű termék! Könnyen használható, kompakt vasaló. Nagyon szeretem, hogy a gőz mennyisége ECO funkció a is állítható, a makacs gyűrődéseknél pedig feljebb tudom állítani, ha szükséges. A vízmentesítő funkciója is nagyszerű, illetve a tisztítása is roppant egyszerű.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4510/30 gőzölős vasaló
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4510/30 gőzölős vasaló
Andrea50
26/09/2019
Magyarország
Szuper
Elég sokat vasalok, evvel a vasalóval gyerekjáték.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4510/30 gőzölős vasaló
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4510/30 gőzölős vasaló
RobertE
09/07/2018
România
Acest produs are caracteristici extraordinare
Foarte usor de folosit, e elegant si util. Recomand.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Fier de călcat cu abur Azur Performer Plus GC4510/30
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Fier de călcat cu abur Azur Performer Plus GC4510/30