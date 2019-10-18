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Izbeigta ražošana

Azur Performer PlusTvaika gludeklis

GC4510/97

4.8

| (6) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

1 godalga

Ātrāk, vieglāk un pārdomātāk

Philips tvaika gludeklī Azur Performer apvienots jaudīgs sniegums un viegla lietošana. Quick Calc Release funkcija vieglai atkaļķošanai, automātiskā tvaika kontrole un SteamGlide gludināšanas virsma, lai gludeklis nodrošinātu ilgstošu tvaika padevi.

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Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols

Ar Easy Calc Clean sistēmu

Ātrāk, vieglāk un pārdomātāk

  • 170 g papildu tvaiks

  • SteamGlide Plus gludināšanas virsma

  • 2400 W

  • Quick Calc Release

2400 W jauda ātrai gludekļa uzkarsēšanai

2400 W jauda ātrai gludekļa uzkarsēšanai

Ar 2400 W jaudu Azur Performer Plus tvaika gludeklis ātri uzsilst un nodrošina jaudīgu sniegumu izciliem gludināšanas rezultātiem.

Tvaika plūsma līdz 45 g/min labākai kroku izlīdzināšanai

Tvaika plūsma līdz 45 g/min labākai kroku izlīdzināšanai

Pastāvīgā tvaika plūsma līdz 45 g/min nodrošina ideālu tvaika apjomu efektīvai kroku izlīdzināšanai.

Papildu tvaiks līdz pat 170 g

Papildu tvaiks līdz pat 170 g

Papildu tvaiku var izmantot vertikālai tvaicēšanai un stingrām krokām.

Tehniskā specifikācija

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Godalgas

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Atsauksmes

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4.8

no 5

6

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

18/10/2019

Magyarország

Magyarország

Kiváló termék

Nagyszerű termék! Könnyen használható, kompakt vasaló. Nagyon szeretem, hogy a gőz mennyisége ECO funkció a is állítható, a makacs gyűrődéseknél pedig feljebb tudom állítani, ha szükséges. A vízmentesítő funkciója is nagyszerű, illetve a tisztítása is roppant egyszerű.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4510/30 gőzölős vasaló

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4510/30 gőzölős vasaló

26/09/2019

Magyarország

Magyarország

Szuper

Elég sokat vasalok, evvel a vasalóval gyerekjáték.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4510/30 gőzölős vasaló

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4510/30 gőzölős vasaló

09/07/2018

România

România

Acest produs are caracteristici extraordinare

Foarte usor de folosit, e elegant si util. Recomand.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Fier de călcat cu abur Azur Performer Plus GC4510/30

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Fier de călcat cu abur Azur Performer Plus GC4510/30

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā