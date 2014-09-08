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Philips tvaika gludeklī Azur Performer apvienots jaudīgs sniegums un viegla lietošana. Quick Calc Release funkcija vieglai atkaļķošanai, automātiskā tvaika kontrole un SteamGlide Plus gludināšanas virsma, lai gludeklis nodrošinātu ilgstošu tvaika padevi.
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180 g papildu tvaiks
SteamGlide Plus gludināšanas virsma
2400 W
Quick Calc Release
Ar 2400 W jaudu Azur Performer Plus tvaika gludeklis ātri uzsilst un nodrošina jaudīgu sniegumu izciliem gludināšanas rezultātiem.
Pastāvīgā tvaika plūsma līdz 45 g/min nodrošina ideālu tvaika apjomu efektīvai kroku izlīdzināšanai.
Papildu tvaiku var izmantot vertikālai tvaicēšanai un stingrām krokām.
Godalgas
4.8
no 5
4
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
beciakazmierczak
08/09/2014
Polska
Doskonałe żelazko
Świetne żelazko, przyjemnie się pracuje. Produkuje dużo pary co ułatwia pracowanie. Jestem od niego uzależniona.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4511/20 Żelazko parowe
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4511/20 Żelazko parowe
Cyly
07/05/2019
România
*****
Este cel mai bun fier de călcat pe care l-am avut,este foarte ușor de manevrat și foarte eficient!Recomand!!!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4511/40 Fier de călcat cu abur
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4511/40 Fier de călcat cu abur
MihaiC
14/01/2016
România
Ideal
Alune foarte usor, il folosesc 90% pentru camasi. Timpul de calcare s-a redus considerabil cu acest model.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4511/40 Fier de călcat cu abur
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4511/40 Fier de călcat cu abur