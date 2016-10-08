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Ātrāk, vieglāk un pārdomātāk
Philips tvaika gludeklī Azur Performer apvienots jaudīgs sniegums un viegla lietošana. Quick Calc Release funkcija vieglai atkaļķošanai, automātiskā tvaika kontrole un SteamGlide gludināšanas virsma, lai gludeklis nodrošinātu ilgstošu tvaika padevi.
Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols
180 g papildu tvaiks
SteamGlide Plus gludināšanas virsma
2400 W
Ātrā kaļķakmens noņemšana
Ar 2400 W jaudu Azur Performer Plus tvaika gludeklis ātri uzsilst un nodrošina jaudīgu sniegumu izciliem gludināšanas rezultātiem.
Pastāvīgā tvaika plūsma līdz 45 g/min nodrošina ideālu tvaika apjomu efektīvai kroku izlīdzināšanai.
Papildu tvaiku var izmantot vertikālai tvaicēšanai un stingrām krokām.
Godalgas
4.7
no 5
7
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Monika39
08/10/2016
Polska
Verificēts pircējs
Polecam
Produkt posiada wiele użytecznych funkcji, nie kapie z niego, łatwo się je użytkuje. Cieżar jest odpowiedni, a funkcja samoczyszczenia pozwala na utrzymanie wnętrza bez kamienia, co przy wodzie w moich okolicach jest dużym atutem. w porównaniu do mojego poprzedniego GC4410/02 uważam że dużo lepiej się nagrzewa (szybciej przede wszystkim).
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4512/20 Żelazko parowe
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4512/20 Żelazko parowe
Anna09876
08/10/2016
Polska
Verificēts pircējs
Polecam
Produkt posiada wiele użytecznych funkcji, nie kapie z niego, łatwo się je użytkuje. Cieżar jest odpowiedni, a funkcja samoczyszczenia pozwala na utrzymanie wnętrza bez kamienia, co przy wodzie w moich okolicach jest dużym atutem. w porównaniu do mojego poprzedniego GC4410/02 uważam że dużo lepiej się nagrzewa (szybciej przede wszystkim).
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4512/20 Żelazko parowe
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4512/20 Żelazko parowe
Rita
12/04/2019
Україна
Отличный утюг.
Хороший утюг, со своей задачей отлично справляется. Есть система автоотключения. Хороший паровой удар и очень удобная система очистки от накипи. Берите, не пожалеете.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4512/20 Парова праска
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4512/20 Парова праска