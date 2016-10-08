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Izbeigta ražošana

Azur Performer PlusTvaika gludeklis

GC4512/97

4.7

| (7) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

1 godalga

Ātrāk, vieglāk un pārdomātāk

Philips tvaika gludeklī Azur Performer apvienots jaudīgs sniegums un viegla lietošana. Quick Calc Release funkcija vieglai atkaļķošanai, automātiskā tvaika kontrole un SteamGlide gludināšanas virsma, lai gludeklis nodrošinātu ilgstošu tvaika padevi.

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Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols

Ar Easy Calc Clean sistēmu

Ātrāk, vieglāk un pārdomātāk

  • 180 g papildu tvaiks

  • SteamGlide Plus gludināšanas virsma

  • 2400 W

  • Ātrā kaļķakmens noņemšana

2400 W jauda ātrai gludekļa uzkarsēšanai

2400 W jauda ātrai gludekļa uzkarsēšanai

Ar 2400 W jaudu Azur Performer Plus tvaika gludeklis ātri uzsilst un nodrošina jaudīgu sniegumu izciliem gludināšanas rezultātiem.

Tvaika plūsma līdz 45 g/min labākai kroku izlīdzināšanai

Tvaika plūsma līdz 45 g/min labākai kroku izlīdzināšanai

Pastāvīgā tvaika plūsma līdz 45 g/min nodrošina ideālu tvaika apjomu efektīvai kroku izlīdzināšanai.

Papildu tvaiks līdz pat 180 g

Papildu tvaiks līdz pat 180 g

Papildu tvaiku var izmantot vertikālai tvaicēšanai un stingrām krokām.

Tehniskā specifikācija

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Godalgas

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Atsauksmes

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4.7

no 5

7

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

08/10/2016

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Polecam

Produkt posiada wiele użytecznych funkcji, nie kapie z niego, łatwo się je użytkuje. Cieżar jest odpowiedni, a funkcja samoczyszczenia pozwala na utrzymanie wnętrza bez kamienia, co przy wodzie w moich okolicach jest dużym atutem. w porównaniu do mojego poprzedniego GC4410/02 uważam że dużo lepiej się nagrzewa (szybciej przede wszystkim).

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4512/20 Żelazko parowe

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4512/20 Żelazko parowe

08/10/2016

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Polecam

Produkt posiada wiele użytecznych funkcji, nie kapie z niego, łatwo się je użytkuje. Cieżar jest odpowiedni, a funkcja samoczyszczenia pozwala na utrzymanie wnętrza bez kamienia, co przy wodzie w moich okolicach jest dużym atutem. w porównaniu do mojego poprzedniego GC4410/02 uważam że dużo lepiej się nagrzewa (szybciej przede wszystkim).

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4512/20 Żelazko parowe

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4512/20 Żelazko parowe

12/04/2019

Україна

Україна

Отличный утюг.

Хороший утюг, со своей задачей отлично справляется. Есть система автоотключения. Хороший паровой удар и очень удобная система очистки от накипи. Берите, не пожалеете.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4512/20 Парова праска

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4512/20 Парова праска

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā