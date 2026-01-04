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Izbeigta ražošana
GC4514/30
Ātrāk, vieglāk un pārdomātāk
Philips tvaika gludeklī Azur Performer apvienots jaudīgs sniegums un viegla lietošana. Quick Calc Release funkcija vieglai atkaļķošanai, automātiskā tvaika kontrole un SteamGlide gludināšanas virsma, lai gludeklis nodrošinātu ilgstošu tvaika padevi.
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Tvaiks 45 g/min;180 g papildu tvaiks
SteamGlide Plus gludināšanas virsma
Autom. izsl. + atkaļķošana
2400 vati
Pastāvīgā tvaika plūsma līdz 45 g/min nodrošina ideālu tvaika apjomu efektīvai kroku izlīdzināšanai.
Papildu tvaiku var izmantot vertikālai tvaicēšanai un stingrām krokām.
Tvaika gludeklis izslēdzas automātiski, kad tiek atstāts bez uzraudzības. Tas izslēgsies pēc 8 minūtēm, ja tiks atstāts vertikāli, un pēc 30 sekundēm, ja tiks atstāts uz gludināšanas virsmas vai sāniem.
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