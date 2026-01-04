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GC4520/45
Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols
Tvaiks 50 g/min;190 g papildu tvaiks
T-ionicGlide gludināšanas virsma
Autom. izsl. + atkaļķošana
2600 vati
2600 W ātrai uzkarsēšanai un jaudīgai veiktspējai
Pastāvīgā tvaika plūsma līdz pat 50 g/min nodrošina ideālu tvaika apjomu efektīvai kroku izlīdzināšanai.
T-ionicGlide ir mūsu vislabākā gludināšanas virsma ar noturību pret skrāpējumiem, 5 zvaigžņu vērtējumu un titāna oksīda slāni.
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