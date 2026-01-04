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Izbeigta ražošana

Azur Performer PlusTvaika gludeklis

GC4520/45

1 godalga

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Philips tvaika gludeklis Azur Performer apvieno jaudīgu sniegumu un ērtu lietošanu. Apvienojot Quick Calc Release funkciju un mūsu vislabāk novērtēto (5 zvaigznes) T-ionicGlide gludināšanas virsmu un automātisko izslēgšanos, tiek viegli iegūti optimāli gludināšanas rezultāti.
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Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols

Ar mūsu vislabāko gludināšanas virsmu

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  • Tvaiks 50 g/min;190 g papildu tvaiks

  • T-ionicGlide gludināšanas virsma

  • Autom. izsl. + atkaļķošana

  • 2600 vati

2600 W ātrai uzkarsēšanai un jaudīgai veiktspējai

2600 W ātrai uzkarsēšanai un jaudīgai veiktspējai

2600 W ātrai uzkarsēšanai un jaudīgai veiktspējai

Tvaika plūsma līdz pat 50 g/min labākai kroku izlīdzināšanai

Tvaika plūsma līdz pat 50 g/min labākai kroku izlīdzināšanai

Pastāvīgā tvaika plūsma līdz pat 50 g/min nodrošina ideālu tvaika apjomu efektīvai kroku izlīdzināšanai.

T-ionicGlide: mūsu vislabākā gludināšanas virsma ar 5 zvaigžņu vērtējumu

T-ionicGlide: mūsu vislabākā gludināšanas virsma ar 5 zvaigžņu vērtējumu

T-ionicGlide ir mūsu vislabākā gludināšanas virsma ar noturību pret skrāpējumiem, 5 zvaigžņu vērtējumu un titāna oksīda slāni.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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Godalgas

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.