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  • Alternative Product Photograph Philips Azur Performer Plus Steam iron
  • Product in Use Photo Philips Azur Performer Plus Steam iron
  • Standard Product Photo Philips Azur Performer Plus Steam iron
  • Product Detail Photograph Philips Azur Performer Plus Steam iron
  • Product Detail Photograph Philips Azur Performer Plus Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips Azur Performer Plus Steam iron GC4521/90
  • Alternative Product Photograph Philips Azur Performer Plus Steam iron
  • Product in Use Photo Philips Azur Performer Plus Steam iron

Izbeigta ražošana

Azur Performer PlusTvaika gludeklis

GC4521/90

4.3

| (8) Atsauksmes | 88% ieteica šo produktu

1 godalga

Ātrāk, vieglāk un pārdomātāk

Philips tvaika gludeklis Azur Performer apvieno jaudīgu sniegumu un ērtu lietošanu. Apvienojot Quick Calc Release funkciju un mūsu vislabāk novērtēto (5 zvaigznes) T-ionicGlide gludināšanas virsmu un automātisko izslēgšanos, tiek viegli iegūti optimāli gludināšanas rezultāti.

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Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols

Ar mūsu vislabāko gludināšanas virsmu

Ātrāk, vieglāk un pārdomātāk

  • Tvaiks 50 g/min;200 g papildu tvaiks

  • T-ionicGlide gludināšanas virsma

  • Autom. izsl. + atkaļķošana

  • 2600 vati

2600 W ātrai uzkarsēšanai un jaudīgai veiktspējai

2600 W ātrai uzkarsēšanai un jaudīgai veiktspējai

2600 W ātrai uzkarsēšanai un jaudīgai veiktspējai

Tvaika plūsma līdz pat 50 g/min labākai kroku izlīdzināšanai

Tvaika plūsma līdz pat 50 g/min labākai kroku izlīdzināšanai

Pastāvīgā tvaika plūsma līdz pat 50 g/min nodrošina ideālu tvaika apjomu efektīvai kroku izlīdzināšanai.

Papildu tvaiks līdz pat 200 g

Papildu tvaiks līdz pat 200 g

Papildu tvaiku var izmantot vertikālai tvaicēšanai un stingrām krokām.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Godalgas

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Atsauksmes

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4.3

no 5

8

Atsauksmes

88%

ieteica šo produktu

3
2

17/07/2019

Polska

Polska

Idealne <3

rewelacyjne, niemal samo prasuje, funkcja automatycznego wyłączania jest genialnym wymysłem!

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4521/17 Żelazko parowe

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4521/17 Żelazko parowe

16/10/2016

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Bardzo dobre żelazko

Żelazko mam od jakiegoś miesiąca i póki co jestem bardzo zadowolony - bardzo dobrze się prasuje, dodatkowy wyrzut pary działa bardzo sprawnie i faktycznie pomaga w prasowaniu. Jeszcze nie wiem czy funkcja samoczyszczenia jest efektywna, bo za krótko używam żelazka... Zdecydowanie polecam każdemu :)

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4521/20 Żelazko parowe

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4521/20 Żelazko parowe

03/10/2016

Polska

Polska

trafiony zakup

Spodobało mi się bo było czarne :) , ale kolor nie prasuje, poczytałem, mama ma też Philipsa dlatego wiedziałem, że nie będzie źle, kupiłem, nie żałuję, tylko mam kłopot bo córce się spodobało prasowanie, a jest dziecinnie proste, po miesiącu mogę stwierdzić, że zakup był udany.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4521/20 Żelazko parowe

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4521/20 Żelazko parowe

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā